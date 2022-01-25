內地出生率低迷——女性為何抗拒生育（文：清葉） (09:00)

她曾說：「生育不自由的婚姻，在基層是非常普遍的，我們基本上都可以認為，（這）不過是女性在用生育權去換取生活保障……很多人進入婚姻，實際上就是為婚姻打工，獲取生活保障，如果這樣，為什麼不直接為社會打工換取保障呢？」

關於內地生育率走低，有很多新聞和專家從公共政策角度分析，但這裏我希望從身邊朋友經歷和網友討論出發，來看看為什麼內地很多普通女性抗拒生育。

生育代價顯露

生育給母親身體帶來的風險和疼痛，這幾年得到更多討論，例如公立醫院麻醉師不足，產後堵奶、漏尿等問題。2017年陝西榆林發生產婦跳樓事件，孕婦難忍疼痛想剖腹生產，有說被其家屬多次拒絕後跳樓自殺，新聞引起巨大反響。很多女性感到憤怒和恐慌——我的身體到底由誰來決定？是我還是男方和家屬？為什麼國內分娩鎮痛普及率只有30%？

生產的健康風險一直存在，但在老一輩中被視為羞恥話題或者女人都要經歷的痛，很少公開談論。最近幾年社會對生育女性的身心健康關注多了，例如女明星在社交網絡上談到自己產後邊打噴嚏邊漏尿的事情，產後修復的概念進入公眾視野，在上海的醫院開始能看到盆底肌修復的海報。不過目前還處於發現了問題但解決方法還沒有跟上的階段，只有少數公立醫院有產後修復科，或者要到費用較高的私立醫院或月子中心，相關支援還需時發展。

另外，女性更長遠的生育代價也許並不在身體上，而是在職場上。中國法律明確禁止基於性別與懷孕的就業歧視，女性有98天帶薪產假，跟發達福利國家對比，待遇也不差。但在實際操作中，在求職面試時人事職員問女性求職者的婚姻和生育計劃，並不少見；職場媽媽面臨降薪、辭退、被邊緣化的風險，就業平等缺乏具體保障機制，受害者難以尋求制度救濟。

而在家庭內部，女性經常承擔大部分育兒和家務勞動，以致或需犧牲個人職業發展。在獨生子女政策長大的一代年輕女性，得到良好的教育和工作機會，想起母親為家庭犧牲的一生，難免心驚。2019年的韓國電影《82年生的金智英》於內地引發很多共鳴和討論——哪怕有一個收入高、溫柔體貼的丈夫，作為妻子和母親的女主角依然陷入了體制性的痛苦當中，其付出得不到承認，精神壓力被當成無病呻吟。

昂貴的孩子

現在孩子被稱為「吞金獸」和「碎鈔機」，跟上一代的放養方式相比，現在養小孩的成本要高很多。買房子、拿戶籍、聘請育兒嫂、報早期教育班輔導班興趣班等，早早計劃，精心栽培。甚至有一些極端說法指窮人不要生小孩，否則是對孩子不負責。

觀察筆者周圍朋友的情况，生育意願在不同階層的差別很大。對大城市本地人而言，有戶籍有房產有家人幫忙照顧小孩，經濟條件好，生育是相對輕鬆的決定；在鄉村和城鎮小地方，生活穩定，家人催生，很多人也較早結婚生育。從小地方到大城市工作的女性，則可能是最抗拒生育的一群——搞事業最重要，沒有人帶孩子，以後孩子上學沒有戶籍去不了好學校，國際學校好貴啊，最多養隻貓吧。

最近筆者在荷蘭探親休假，拜訪了幾個家有幼兒的親戚和朋友，能感覺到當地社會對生育的系統支持大很多。相比之下，中國國內的生育責任主要由個人承擔，最直接的，因市面上非常缺乏託兒所，孩子3歲前基本找不到託兒服務。在荷蘭，小孩4個月左右就可以送日託中心，政府根據家庭收入情况補貼費用；男方除了有5天帶薪產假，亦可享5周能領到70%工資的補充產假；年輕父母可選擇每周上班3到4天，靈活安排時間。不過儘管如此，近年荷蘭生育率也不過在平均每名女性生產1.6個孩子左右，看來少子化真是讓各國政府都頭痛的全球趨勢。

制度改變在發生

以上種種，在最近幾年內地關於婚姻和生育的話題中得到相當多討論。這些長久問題的揭露，一方面讓人「恐婚恐育」，但只有暴露問題才能解決問題，所幸的是一些制度上的改變也在發生。例如2016年實施《反家庭暴力法》、2019年無痛分娩在全國範圍試行推廣、各地為鼓勵二胎而設立男性陪產假、2021年施行的《民法典》對家務勞動經濟補償作出規定、《婦女權益保障法》今年將迎來全面修訂等。不過政府一方面鼓勵多生、推進法律保障，另一方面女權和「#MeToo」運動卻在多個層面受阻，難以讓保障落到實處，相當矛盾。作為普通女性，還是感覺「再看看吧」。

作者是內地自由撰稿人

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