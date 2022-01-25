虐童事件反映守護兒童政策不足（文：蕭美娟） (09:00)

在探討解決機構虐兒事件的討論中，大眾的關注都聚焦在一系列的「硬件監管措施」上，例如機構有沒有安裝閉路電視？當局的突擊巡查是否足夠？要探討採取什麼措施才能有效預防兒童受虐，我們必先了解導致機構內發生虐兒事件的高風險因素。根據著名學者芬克爾霍（David Finkelhor）分析，侵犯兒童的性罪犯需要滿足四大條件才會犯案，包括（1）有傷害兒童的動機（如以兒童相關機構為目標尋找工作，藉工作便利接觸兒童以滿足其傷害兒童的意圖）、（2）克服內在障礙（合理化自己虐兒的行為）、（3）克服外在障礙（尋找機構運作漏洞以傷害兒童），以及（4）以獲取信任或威脅等方式消弭兒童的抵抗能力。Finkelhor的研究框架雖以侵犯兒童的性罪犯為對象，但對於分析普遍機構發生虐兒事件的成因卻帶出一個重要啟示：虐兒事件絕非偶發，而且很可能是施虐者利用機構運作漏洞、處心積慮的過程。

讓工作人員了解「虐兒零容忍」

說到機構運作漏洞，須知一般硬件監管措施都有其限制：巡查不可能24小時進行，閉路電視也總有錄影盲點。虐待兒童的工作者若有心犯案，又何須在當局巡查時或有閉路電視錄影的地方傷害兒童？要有效守護兒童，除了制訂「硬件監管措施」外，首要目標是讓機構的工作人員了解機構對傷害兒童的事件「零容忍」，在機構內創立兒童為本的運作程序及文化。當工作人員從機構程序中了解機構認真看待守護兒童工作的決心，並知道自己一言一行隨時隨地都有其他同工、家長及小朋友監察時，自然不敢任意妄為。

為了在機構創建守護兒童文化，其他地區如澳洲、英國等早已頒布全國性或全地區性的標準，要求兒童相關機構訂立「守護兒童政策」，措施包括在招聘過程中採取嚴格篩查措施；訂立清晰的工作人員行為守則；設立機構內的虐兒舉報機制，讓勇於舉報的員工能免於被歧視或報復的風險；為家長及兒童充權，加強他們對兒童權益的了解及對虐兒行為的辨識等等。

當局須協助機構訂立政策

反觀香港，雖然社會福利署已於2020年更新《保護兒童免受虐待——多專業合作程序指引》，鼓勵機構制訂政策預防虐待兒童事件，卻並無建立具體的「守護兒童政策」指引，令相關機構和一眾同工無所適從。隨着政府正考慮訂立「沒有保護罪」及「強制虐兒舉報機制」，向沒有採取「合理步驟」保護兒童的工作者施加刑事法律責任，當局更應為同工提供更多指引和培訓，避免一眾同工誤墮法網。

為了給業界提供一個實證為本的參考，國際培幼會進行全面的文獻回顧，分析導致兒童在機構受虐的高風險因素，及了解其他地區的相關法規和指引，訂立「守護兒童政策」建議框架的20項標準，推動不同兒童相關機構，包括體育界、教育界及社福界盡快落實相關守護兒童措施。本會委託香港民意研究所的研究亦發現，每10個兒童便有1人曾於教育機構（包括學校、補習社或興趣班）遭受體罰，而且年紀愈小的兒童，在機構遭受體罰的風險愈高，反映兒童在機構環境存在着相當的受虐風險。機構虐兒事件屢次發生，反映當局必須迫切督責及協助兒童相關機構訂立「守護兒童政策」，才能減低兒童受虐的風險。國際培幼會冀望政府能為機構和兒童工作者提供有力支援，讓各界能攜手協力，真正保障兒童福祉和安全。

作者是國際培幼會（香港）總幹事

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