民主運動一夕全輸？ 挫折解放無限可能（文：鄭立） (09:00)

民主派非種樹人 更像採果人

從九七前去到今天，不論是英屬香港政府，還是今天的特區政府，香港市民有多少的自由、對民主派有多寬容，都只是政府的政策，並不是民主運動的成果。民主派是乘着港督如彭定康推廣直選而興起的，因為彭定康而學會和信任選舉，民主派只是這個風潮的受惠者；日後特區政府雖然抗拒民主派，但也有很長時間未有特別去肅清他們，所以民主派也是寬容的受惠者。

所以，蔡先生說的東西，並不是民主運動的成果，種下果樹的人並不是民主派，民主派的角色，更像是採果。民主派這30年建立的東西，是民主派自己，包括各種傳媒、選舉機器、人員團體、在教育界社福界的脈絡、各種資產等，以及他們龐大的支持者，以及香港人新一代普遍對於民主制度的認知、期許與信仰。

民主派受重創 民主認知卻強化

而這要分開兩方面來說。如果單論民主派私有的東西，那的確是受到重創；但是香港人對於民主制度的認知、期許與信仰呢？經歷這幾年，恐怕是強化了不少。在此之前，香港人對於民主的認知是膚淺的，會覺得選舉就是民主，投票選民主派就是支持民主，民主就等於自由法治、普世價值，民主就是繁榮自由，上街遊行就能夠爭取什麼。

而現實環境給了大家當頭棒喝，過去各種粗淺的認識都被淘汰。這幾年，對於民主的體會與對香港的歸屬感，相信有很大增長。過去，整個民主運動的主題和資源，都集中在選舉遊戲之上，今天反而是將一切解放出來。香港的民主運動從只有一種可行性，變成無限個可能性。

况且，蔡先生，就順你的意，政府不打壓民主派，2020年有普選，事情又真的那麼美好嗎？請看看上一次立法會選舉，建制派龐大堅實的票數，你是否有察覺到，就算是普選，會贏的可能都是建制派？民主派可以安樂退休，但之後就會無以為繼，愈選愈少議席，成為普選議會中的少數派，再繼續萎縮下去，民主派也只會多活幾年、慢性滅亡而已。這樣的結局會比較好嗎？

作者是專欄作家

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