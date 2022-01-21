哈薩克「一月事件」之反思（文：納扎爾拜．葉爾肯） (09:00)

作為歐亞大陸「心臟地帶」之中亞第一大經濟體的哈薩克，其新戰略規劃與選項將如何影響當今錯綜複雜且愈演愈烈的美中「冷戰」及美俄「談判」，成為了新的焦點，其核心與此次「政治危機」的起始與過程密切相關，而脈絡則「潛伏」於哈薩克官媒的相關報道中。

時間「突如其來」 規模「史無前例」

本月發生、為期11天的哈薩克「政治危機」，作為區域地緣政治動盪之特殊案例，其關鍵在於「一月事件」時間上的「突如其來」與規模上的「史無前例」。在此過程當中，「和平示威」、「犯罪集團」、「恐怖主義」、「極端主義」、「激進主義」、「境外滲透」和「未遂政變」等關鍵詞伴隨事件的進一步發展，逐一融合為一套「解說」體系，其內涵已不同以往。

而事件之關鍵問題，是「一月事件」的起始點為什麼會是在哈薩克西南部油氣重鎮之一的阿克套（Aktau），而非阿拉木圖（Almaty）？其時間點為什麼不是在哈薩克最為「敏感」的獨立日，而是最為平靜的新年之次日？以及為什麼阿拉木圖——而非首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）——會瞬間演變為「主戰場」？

首先，世界開始聚焦於哈薩克之日，並非為事件起始「幾乎平靜」的1月2日，而是「基本失控」的3日晚上與4日凌晨。此後，作為引發事件的「阿克套示威」就被境外部分人士稱為「小玉茲起義」（Junior zhuz rebellion）或「天然氣革命」，進而引起各界對有關哈薩克政治格局結構演變方面的各種猜想。

核心權力結構 由三大玉茲構成

1991年哈薩克從蘇聯獨立出來後，哈薩克斯坦共和國的核心權力結構，是根據哈薩克族自古以來的三大玉茲（「玉茲」是形成於哈薩克汗國時期的行政區劃）勢力結構所共同構成。其中，大玉茲佔據共和國南部四州及兩大直轄市，中玉茲佔據北部、中部和東部六州及首都（直轄市），而小玉茲則佔據西部四州。共和國的油氣資源雖基本集中於小玉茲勢力範圍境內，但卻被大玉茲中央所壟斷；中央作為回報，將油氣產業的高薪崗位基本「保留」給小玉茲。但自遷都阿斯塔納（Astana；努爾蘇丹之前稱）以來，大玉茲中央與中玉茲之間的聯盟紐帶關係得以成立，中玉茲成為國家官僚體系的核心中樞。

與此同時，大玉茲和中玉茲分別享有不同直轄市，而小玉茲則相反，因此被「邊緣化」的不滿情緒在小玉茲集團中日益高漲，中央地區政策的任何輕微調整都會觸碰這「敏感的利益神經」，進而引發意想不到的政治後果。

地緣經濟：本來「南北」「東西」並進

由此可見，「一月事件」的導火索表面上看來是單一的液化天然氣價格飈升，但事實上則是曼吉斯套州（Mangystau）去年7月大乾旱及12月石油產業大裁員計劃之「怒火」的持續延燒。比較而言，事態的「迅速激化」與重心「快速轉移」，則跟哈薩克政治「權力轉移」與經濟「權力重組」，即錯綜複雜的地緣經濟佈局直接相關。

哈薩克北部、中部和東部六州與首都的經濟，跟俄羅斯西伯利亞地區緊密相連；西部裏海沿岸及烏拉爾（Oral）地區三州作為「國際南北運輸走廊」的組成部分，依舊與俄國一脈相承；而南部四州和兩大直轄市，以及西部一州，則坐落於「一帶一路」倡議之「中國西部—西歐高速公路」與中歐班列鐵路沿線。

新格局：進一步加強哈俄同盟

在整個短暫的「政治動盪」時期，南部四州和兩大直轄市因其特殊地理位置及地緣價值，進而在「權力相爭」進程中成為區域元氣大傷的「重災區」，致使小玉茲打破原有權力格局，進而與新大玉茲中央聯手構建新的「區域權力格局」。

「一月事件」的演變過程，迫使哈薩克精英不得不大規模調整30年來所奉行的「南北」與「東西」並進之策，進而更加「單一」地傾向於「南北」戰略，即進一步鞏固加強哈俄同盟。

誠然，如此效應亦強化了俄羅斯在美俄對立之中，居於更有利的環境。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學政治與公共管理學院哈薩克籍博士研究生

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