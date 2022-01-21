「洪門宴」解密及對香港政治生態的警示（文：季雍） (09:00)

洪先生的公開資料是港區全國人大代表、選委會委員、前海管理局香港事務首席聯絡官、資訊科技界的商人。論官階，他在內地最多是一個處級幹部；論政治影響，他只是眾多掛名人大代表之一；論名聲，他僅是一個普通商人。

其後，先後發現有兩名確診新冠病毒人士參與宴會，遂引起傳播病毒的恐慌，最終造成了參與的部分高官及立法會議員需暫時離開工作崗位，去強制檢疫，這不僅影響港府的防疫抗疫工作，也影響了港府和立法會的正常運作。該事件導致香港境內外主要媒體的廣泛關注，其中一個關注焦點即是：名不經傳的洪為民先生，究竟有什麼魅力或背景，能夠在港府採取清零政策、嚴格執行社交距離的措施下，仍可舉行規模如此龐大的生日派對，吸引多名特區政府問責團隊官員、超過20%立法會議員出席？

境內外自媒體、獨立評論員甚至主流媒體，都從陰謀論出發，提出各種分析及推論。歸納起來，大概有3種看法——（1）統戰論：洪先生是藉生日派對舉行一次統戰活動；（2）習（近平）江（澤民）鬥論：是江派勢力在香港的一次集會，是習江（曾慶紅）派鬥爭在香港的體現；（3）特首造勢論：洪先生是藉生日派對為某一名潛在特首參選人拉票或試水溫。

提出上述3個看法的都有其立足點，惟似乎只能解釋個別現象。但為何洪為民先生可以吸引到如此多高官及涵蓋如此廣泛的不同背景人士，就仍是個謎。

前海對中共地位超然 對香港散發誘人機會

揭開這個謎的關鍵，在於揭開洪先生兼任深圳特區前海管理局香港事務首席聯絡官這一神秘職位。

首先，必須弄清前海開發區在中共的超然地位及作用。

2012年11月，在十八大上，習近平正式成為國家領導人，中共進入習近平新時代。同年12月7日，習近平第一次離京視察，第一個目的地就是前海。其後，習近平又於2018年10月、2020年10月再次視察前海。每次視察，他都作出重要指示，最終促成中共中央、國務院於2021年9月6日出台《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（下稱《前海方案》）。

在所有中共官媒宣傳下，前海是習近平「親自謀劃及親自推動」的重要偉大工程，這已說明前海在習近平心中所佔的分量。《前海方案》及其官方解讀，奠定了前海在戰略目標、發展方略、制度創新上的獨特及不可替代地位：在目標上，要在2035年，建成世界一流的營商區域，即創造一個「新香港」；在經濟上，要成為雙循環體制的核心引擎；在體制上，要進行一國兩制的新探索；在戰略上，要打破美國及西方的高科技壟斷及金融訛詐。

前海已成了習近平新時代中國特色社會主義的經濟試驗區、新「一國兩制」的探索區、中美博弈的重要手段。前海的成敗不僅關係到中國的命運、中共的命運，也關係到習近平的政治前途。為此，中央各部門、各省市自治區聞風而動，在前海投入巨大資源及政策支持，並特別為香港度身訂做制定了一套優惠措施。

前海對香港各界散發出巨大的誘惑力：

一、巨大的商業機會。三分之一的土地優先售予香港企業；在法律服務、金融會計服務等領域，更是由香港主導。已有約1.15萬家港資企業在前海註冊。

二、廣泛的就業創業機會。方案在具體實施中，專門為香港青年在前海就業和創業，包括勞工、福利、住房和保險等，建立了一套制度，為港青於前海創業就業打下堅實基礎及良好環境。

三、誘人的參與治理機會。《前海方案》第7條「創新合作區治理模式」闡明：「研究在前海合作區工作、居留的港澳和外籍人士參與前海區域治理途徑，探索允許符合條件的港澳和外籍人士擔任前海合作區內法定機構職務。」這明確提出「共同治理」方案，將允許並吸引港人參與前海的治理體系並擔任公職。這一措施，需要一大批有經驗的管理人才，包括公職人員，這無疑對現任擬轉軌的公務員，以至問責官員，提供了誘人機會，給退休官員提供新選擇。了解這一點非常重要，有助理解洪先生對問責高官或准退休高官的吸引力。

揭謎關鍵：「前海香港首席聯絡官」

前海管理局的公開資料顯示，該局內部機構包括香港服務辦公室；為有效執行落實辦公室的職責，該辦公室直接設立駐港聯絡處，負責統籌與港府及各界關係。

該處的負責人即為洪為民先生。2014年，洪先生被前海管理局聘為香港事務首席聯絡官，代表該處履行服務辦公室的涉港職責。至此，洪為民不僅是前海管理局在港的代表，也是代理人，是前海管理局在港的「中聯辦主任」，擁有服務辦公室駐港聯絡處的所有權力及資源，至少包括推薦、審查、協調的權力。他是香港（無論是政府部門、商業機構及個人）進入前海的第一門戶。

同時，因為他的身分而建立的各種工作關係，他從而掌握前海方方面面的信息，包括政策創新、機構設置及投資方向等。這些信息的利用，足以創造使人「一夜發達」的機會。

此外，駐港聯絡處另一項重要工作是「招商引資」。眾所周知，以政府的名義及資源開展各種「公關」行為達至招商引資的目的，是大陸政府的普遍做法。洪先生擔任該職務已約8年，相信以政府的名義及資源，已經對香港各界開展了有足夠成效的「公關」工作，建立了廣泛的人際關係。據此，洪先生因擔任前海管理局香港事務首席聯絡官的職務，致他擁有巨大的實際權力和資源，並因此而建立廣泛的社會關係，這才是洪先生在抗疫期間能舉辦如此大規模生日宴會並吸引眾多高官、各界人士的主要原因。

為此，社會各界不必過多演繹、深究各類陰謀論，且當茶餘飯後的談資。

官員議員崇拜掌權者 接受潛規則

但是，因「洪門宴」的發生，出現眾多高官、議員為了一個大陸基層官員趨之如鶩的現象，卻向我們敲響了警鐘：香港的政治生態正受到衝擊並開始改變。

回歸以來，香港延續了資本主義經濟制度，在商業交往中建立了以「誠信」為核心的價值觀。政府官員無論是對商業活動的管理或個人職位的升遷，均遵循公開透明、程序公正的原則。商業活動中，公平公正、平等競爭是被普遍接受並遵守的準則。在此基礎上建立的人際關係，基本杜絕了利益交換、枱底交易的可能。

「洪門宴」的發生，表明眾多高官甚至立法會議員，對掌握權力及資源者的崇拜，特別是對來自中央官員的敬畏及依附。他們無論是為了答謝（如某議員）或是應酬（如某官員），都是相信洪先生會給他們帶來額外的好處或影響其前途，本質上是放棄了作為官員或議員本應遵循的公平、公正原則，開始接受「與某人交好，會為自己帶來好處」的潛規則。

中國大陸大量貪污的發生，正是基於這種文化土壤：相信個體的決定作用、對個人權力的崇拜，及對掌權者個人的依附。如果這種文化不加以糾正，隨着香港融入大灣區的趨勢，將有機會蔓延。

前海發展的初衷之一，是借鑑香港優秀的商業文化，包括廉潔自律的政府、公平公正的營商環境、公開透明的管理機制。但上述「洪門宴」所發出的警示，如不加制止，香港反而會被大陸的一些不良文化所侵蝕，衝擊香港業已形成的優良營商環境。這一點，才是社會甚至港府、中央政府應該關注的焦點。

作者是投資顧問

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