BBC失財源 公共廣播前路堪憂（文：陳帆川） (09:00)

約翰遜政府決定凍結向國民徵收的電視牌照費兩年，並在2027年將之全面取消。目前該徵費所得，佔BBC營運資金的四分之三；而其他尚在討論的替代方案，包括向互聯網用戶徵稅、由政府直接資助、增加廣告收入、推行訂閱制等，皆困難重重。

此際，英國通脹率高達5.4%（2021年12月數據），即使在牌照費凍結的兩年，BBC也難逃大削節目和人手的命運，將節目重播又重播。而在廢除牌照費後，每年開支高達數百億港元、幾乎沒有經過市場洗禮的BBC可如何支撐下去，難言樂觀。

BBC不是唯一一家被嫌棄的公共廣播機構，在日本強徵收視費的NHK（日本放送協會），也成為眾矢之的，有民眾甚至要求SONY推出一台接收不了NHK的電視機，以逃避繳費，理由相若——互聯網應有盡有，為何我們仍非得要付錢看你的傳統頻道？

公共廣播的一大賣點，是新聞，因為它們不受金主擺佈，能不偏不倚地報道事實、監察權貴。不過，哪怕名氣大如BBC，今時今日亦被質疑是「偽中立」。即使在香港，認為BBC是「黃」、「藍」，甚至「紅」的人，皆大有人在：它報道香港示威時，是黃；報道示威很暴力時，是藍；報道習近平的影響力時，是紅。公眾習慣揪着一兩篇不合心意的報道，去判斷一間媒體的政治立場。這在香港、英國乃至全世界都一樣。

當公共廣播失效 有些報道永消失

然而，媒體在支持還是反對特朗普、在倡議還是質疑疫苗之外，還有更強大的功能，就是揭露真相。BBC在財力上相對充足，又用不着向訂閱者和金主投其所好的情况下，持續發布舉足輕重的報道，包括年前的一連串有關新疆人權問題的報道，影響力持續至今。上個月，即使緬甸局勢不再受世人關注，BBC還是偵查揭露了緬甸軍隊虐殺數十人，當中部分人甚至遭到肢解。

公共廣播的公信力，在這個兩極化的世代，理應更有價值，而像BBC這樣的巨擘，價值更覆蓋全球。當公共廣播失效，有些報道便會永遠從市場上消失，你說不是嗎？

作者是新聞工作者、文化評論人

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