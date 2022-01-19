最美國的鐵路風景線（文：陸頌雄） (09:00)

洛杉磯貨櫃火車搶劫案件背後

美國自2008年金融海嘯起，其實在不同方面相繼出現不同「風景線」，可謂朱門酒肉臭，路有凍死骨，一方面眾生皆苦的景象令人黯然神傷；另一方面揭示了美式制度體系長時間累積的問題，正逐步浮面。最新的「風景線」出現在加州洛杉磯——美國傳媒日前報道，洛杉磯最近的鐵路搶劫和盜竊案劇增，竊匪偷取東西後，隨即於鐵路旁拆封貨物；鏡頭下，火車兩旁的鐵軌沿線，佈滿廢棄物資紙箱和被棄置的物品，當中更有防疫和其他醫療物資。多間美國快遞企業、網購公司都成遭殃者，被廢棄之物縱橫交錯，場面狼藉不堪。報道指在2021年第四季，鐵路公司與洛杉磯警局合作並逮捕百多名犯罪分子，但事實上當地犯罪率上升與新冠病毒大流行所造成的貧窮惡化有關，犯人往往會在24小時內被釋放。

美國的物流自去年中出現嚴重問題，表面上爆發點是因為去年3月，長榮海運的貨櫃輪意外堵塞了蘇伊士運河，影響全球貨運。但據不同的分析顯示，美國物流問題的原因還涉及多個方面，包括因為在全球新冠疫情肆虐下，多國物流行業被迫停工，以致美國企業有急於去庫存的傾向，再加上美國政府去年一系列經濟刺激政策等原因，綜合造成該國港口貨櫃處理的嚴重效率問題。雖然那些經濟刺激政策似乎一時間解決了美國民眾的問題，但派錢過後，美國物價飛漲，而且持續上漲的時間和幅度超出預期——美國的消費者物價指數由去年1月的按年升1.4%，到去年5月按年漲約5%，去年12月更按年飈升7%。

百物突然騰貴，最受影響的自然是貧苦大眾。雖然美國在數據上是「充分就業」，據美國勞工部勞工統計局公布，失業率由2021年11月的4.2%降至12月的3.9%，為2020年2月錄得3.5%失業率以來的最低；但露宿者問題仍然嚴重——美國有近60萬人無家可歸，特別以加州、紐約等地方為甚。而回看那報道中被劫火車的軌道旁道路，就停了一排露營車，那就是美國其中一種無固定家園者的常見「移動城堡」。

另一方面，美國總統拜登上任後表示要擴大基建的投入，不過，現時外國很多貨運火車的火車頭雖也有電力機車，但很多仍是柴油機車。反觀中國中車公司現時已有柴油、電力和混合動力3種方式。而在該報道中的洛杉磯貨運火車，就顯然還是以柴油機車為主，且軌道沿線並非全部有圍籬分隔，這可看到美國在載人運貨鐵道基建方面的落後。而對於拜登要擴大基建投入是否能成功，有專家表示悲觀，主要是有資本家和州政府拒絕投資，無論是供電系統、鐵路系統等，都多只維持在可用的邊緣。

美國「風景線」不止經濟問題

筆者最深印象的火車被劫畫面，是電影《讓子彈飛》當中的情節。於現實中，香港市民還在討論被限制晚市堂食，或被迫在家吃火鍋之際，目光視線就「嘣」一聲到了美國這兒，驚訝地發現這些似曾相識的「風景線」——先後有黑人弗洛伊德被殺及其引發的示威和暴動、全國抗疫失敗導致累計6000多萬民眾染疫、兩黨分化造成的國會山暴動、露宿者激增，以至這次貨櫃火車搶劫等等。

這些問題不止是經濟問題，更重要的是美國過往數十年過度吹噓其美式制度的「完美」性，過度高舉個人自由和權力，忽略個人對整體社會的責任，以及其制度本身的系統問題；更甚者，是政治在資本核心的利益集團操持下，社會結構和道德觀更難以作出改革性的轉變。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會會董

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