囤年（文：任建峰） (09:00)

不足兩個星期就到農曆新年了。無論是中港台澳或世界各地的華人，或一些其文化都是慶祝農曆新年的亞洲地區（如越南），農曆新年都是一個一家人團聚的時間，就算是平時離鄉別井工作的人都會回家團年。

不過，在今時今日的香港，愈來愈多家庭都發覺，他們不能團年了。

愈來愈多家庭發覺不能團年

有些家庭自2019年後已沒有團年。政見的分野、社會的撕裂，難免令家庭成員反面，甚至到了過往會團年的時間，都為了避免「赤口」而決定不見面了。這份分隔的可惜之處，就是一家人其實是可以團年的，但他們主動選擇「不了」。

有些家庭自新冠病毒肆虐之後，就連續幾年未有團年了。對不少家庭來說，他們家中都有長者，而長者都是感染新冠病毒後病症嚴重的高危人士。再者，不少長者對於接種新冠病毒疫苗均有保留；而即使有接種疫苗的長者，都偏向選擇注射一種他們家中後輩有理或無理地不信任的疫苗。為了避免人多聚集致增加長者受感染的風險，不少家庭都選擇取消一切團年飯或聚會。另外有些家庭亦因孩子們於海外讀書，在新冠病毒肆虐、世界各地實施出入境限制之下，而難以聚在一處團年。

有些家庭因分隔兩地（甚至三地、四地），而在可見的將來不能再團年了。隨着香港近年出現移民潮、流亡潮，愈來愈多香港人家庭四散世界各地，回港無期，根本無辦法團年了。在這些分散了的家庭中，有些還可以透過電話、視像會議來虛擬團年；但有些流亡人士為了在港家人的安全，就唯有「斷六親」，就算是過年，都要當家人不存在，十分淒涼。

有些家庭就因有成員身陷囹圄（當中有些已被定罪，有些還未定罪但申請保釋不成功）而不能團年，亦不知幾時才再有團年的機會。在囚者失去自由，不能跟在外的家人一起，而他們的家人亦飽受悲傷與壓力，連安排基本探監都好不容易，根本沒有心情去想什麼團年；即使能夠探監，都不會做到家庭團年那種開懷大笑、大飲大食、暢所欲言的喜慶氣氛吧。在個別情况下，可能連夫妻都同時在不同監獄還押，不准保釋，以致過年時大家都不能見面，遑論一起團年了。

就是上述各式各樣的家庭狀况，令到一個、又一個、再一個香港人家庭，因近年各種事故與時勢，而失去農曆新年前後團年的喜樂、團年的熱鬧、團年的溫暖、團年的親情、團年的美酒、團年的佳餚。隨着一個個香港人連年失去與家人團年的機會，每個人的失落都一年年那樣囤積起來。所以，對於愈來愈多的香港人來說，現在已沒有了快樂的「團年」，只有悲傷的「囤年」。

縱使如此，但願大家虎年出入平安、心想事成。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）