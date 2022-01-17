透過支援與親身體驗 減青年大灣區工作顧慮（文：黎卓然） (09:00)

三方面顧慮形成重重阻力

MWYO青年辦公室在2021年再度委託中大香港亞太研究所，透過電話訪問1002名18至34歲青年，結果顯示，對大灣區內地城市全職就業感興趣的青年有12.5%（這可推論等於約18萬香港青年人口，並非小數目），有採取積極行動的青年亦佔當中12.7%，為數也不少。

我們同時發現，青年的主觀顧慮會影響其對大灣區工作的興趣，甚至即使有興趣，都不敢作出實際行動。根據問卷調查及焦點小組訪問，主要顧慮大致可歸納為前景、職場和生活三方面，大部分與個人發展及適應相關，詳情可參閱附表。

以往政府和持份者推動大灣區政策時將焦點放在機遇上，沒有從梳理障礙的角度看，故此筆者建議，政府宜先透過不同方法了解青年北上就業的顧慮和障礙，對症下藥提供適切支援及資訊。

增資訊配套 增相關課程

提供資訊方面，政府可協助行業協會、大專院校、社會組織和企業，以至合辦就業或實習計劃前的講座和工作坊，讓青年更了解內地職場情况。另外，政府亦可提供便利青年的資訊配套，例如在粵港澳大灣區建設網站（下稱大灣區網站），增設即時網絡輔導對話和常見問題小錦囊，解決職場及生活疑難；與12355港澳青年熱線合作或參考其做法，以本地電話號碼在港設立熱線；以及設計程式，為青年提供健康和跨境交通資訊、計算個人所得稅停留日數、就業配對服務等。

粵港澳大灣區發展辦公室可聯絡內地的專業資格學會或委員會，提供為港青往大灣區工作而設的課程，甚至協助考取內地專業認可資格；也可聯絡本地大專院校（特別是學生較感興趣北上的學系）增設大灣區規劃政策、法規和行規、發展前景、工作文化、職場普通話等課程。本地大專院校內地分校亦可多安排香港學生到當地交流和實習，並推出實體或網上就業資訊及技能課程，供當地港青修讀。

輕鬆手法鼓勵認識大灣區

此外，筆者建議政府可用較輕鬆的手法鼓勵青年認識大灣區，例如他們可參與一些大灣區體育文化及交流活動。有關做法可以是政府給予18至35歲青年每年上限2000元的交通及住宿資助，或以優惠價購買高鐵車票；舉辦不同形式的環遊大灣區活動（如單車、馬拉松及渡海泳等）；推出「文青通」，資助18至35歲青年購買大灣區文化藝術表演場地及博物館的通行證和門票；整合大灣區義工服務資訊、提供培訓課程，並舉辦主題性的義工交流團；以及推出「香港青年大灣區內地城市工作假期計劃」，聯同創新創業基地和青年共享空間，為參與者提供與創業青年交流的機會，甚至安排優惠價格的住宿服務。

支援家庭生活需要

除了從青年個人出發之外，也不能忽視他們對家庭的顧慮。大灣區網站及各城市政府服務綜合中心的辦公室或櫃台，宜提供住宿、聘請家傭等資訊，方便青年的家人可一併移居大灣區內地城市，減低部分青年對家人的顧慮。長遠來說，不排除部分青年未來會成家立室，若他們長駐大灣區，並生育下一代，其子女也需要支援配套，包括教育和醫療方面。另外，現時「大灣區青年卡」為在大灣區城市學習、就業、生活的港青提供大灣區生活支援及支付便利，例如青年服務、求助諮詢、銀行服務、保險保障、交通輔助、通訊優惠等資訊和服務，大灣區發展辦公室可考慮與相關團體及企業商討，如何把「大灣區青年卡」的便利措施和服務，透過類似附屬卡的形式，讓青年的家人（包括子女）均可享用。

粵港澳大灣區建設是國家改革開放下的重大發展策略，充滿無限機遇與發展潛力。不少青年關注並採取積極行動尋找當地工作機會，證明政府的宣傳有一定成效，可是我們仍要正視青年的顧慮，以消除當中的無形阻力。

作者是MWYO青年辦公室研究副總監

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