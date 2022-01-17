童樂居虐兒案——幼兒看不見的「心理傷疤」（文：鍾志源） (09:00)

虐待會對兒童造成長期負面影響

29名受虐幼兒被安排送往醫院接受檢查，身體上的傷害不但要經過一段時間才可痊癒，心理的創傷更會帶來嚴重而深遠影響。不少研究已指出，虐待會對兒童造成不同層面的長期負面影響，包括智力發展遲緩及學習動機減少；於社交、心理及行為方面，會在成人階段出現人際關係問題，較難對人產生信任及建立親密關係。

在心理學上，0至3歲是兒童建立對人的信任及安全感的關鍵階段，幼童透過照顧者持續並積極的情感互動而獲取安全感；幼童若在這時期被虐待，就會造成情感發展障礙，對人產生懷疑、恐懼和不信任，並出現退縮及迴避他人的行為，漸漸會導致其缺乏理解他人表情及動作含義的能力，長大後便會遇到各種人際關係的困擾。被虐兒童亦會因被辱罵及虐打，出現「因我不好，所以我不值得被愛」的不良信念，形成偏差的自我概念，逐漸變得自卑。此外，他們也可能出現濫藥、酗酒、暴力、過快與人建立依戀關係等行為，為人亦可能會較怕事、沉默及較少參與群體活動；亦較易患精神病如焦慮症、抑鬱症、邊緣性人格障礙及精神分裂症等。

非語言方式治療 助幼兒釋放感受

虐待兒童案件，一宗都嫌多；就童樂居虐兒案，建議當局須嚴懲施虐者及追究管理層的管理不善。此外，政府監管亦不足，須制定機制嚴格監察本港各兒童慈善機構，有否按照社會福利署所訂程序指引，定期檢視其閉路電視及作突擊巡查，以確保兒童不會受傷害。對於幼兒工作者，可考慮實施考牌制度，安排有心理輔導相關專業的人士，定期考核幼兒工作者的道德操守及評估其心理健康指數。

此案愈揭愈嚴重，社會福利署應盡快接管童樂居的服務，避免幼兒再與施虐者接觸，盡早為受虐幼兒進行專業的身體及心理傷害評估，並安排合適治療。由於幼兒仍未能以語言表達內心情緒，因此要以非語言方式，例如遊戲或藝術治療，幫助幼兒抒發情緒，釋放被傷害的感受及創傷後的壓力。以創傷為中心的認知行為療法，能有效幫助受虐兒童更好地管理痛苦的情緒，學懂處理與創傷相關的記憶，及改變「覺得自己是罪有應得」等非理性的思想。此外，親子互動輔導（parent-child interaction therapy）治療模式，亦能協助家長建立良好的親子及依戀關係。虐待對幼兒的影響未必會即時看見，往往要到成人階段才出現，因此建議社會福利署為受害兒童提供長期輔導的跟進，或追蹤至他們18歲（成年）。

這些幼兒往後可能會轉到另外的機構或由家人照顧，照顧者應以同理心、真誠及無條件接納的態度，與兒童建立同盟的關係，給予他們安全感，重建與人之間的信任，幫助他們提升信心及自尊心。我相信只要在各方配合和跟進下，用愛和耐性照顧他們，他們被虐的陰影會盡快過去，人生得以重建。

作者是香港輔導及心理學會副會長、英國特許心理學家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）