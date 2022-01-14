2022年的願望——重建信任、鞏固家庭、修補分裂（文：周永新） (09:00)

2021年轉變既多且急

2021年過去，雖沒有多少港人感到可惜，但這一年出現的轉變，卻實在非常多、非常急：政治方面，立法會有新的組合；經濟方面，香港從此融入大灣區發展方有前途；生活方式方面，正如食物及衛生局長陳肇始說的，很多以前不可思議的事，例如打了新冠疫苗方可進入食肆，今天成為港人必須接受的生活新常態。

對市民來說，2021年出現的轉變，影響無疑是負面多於正面，特別是疫情的反反覆覆，令社會瀰漫着一股悲觀情緒，而且疫情造成的傷害，看來短期內亦不會消失。這樣，市民面對這些轉變，除了不斷適應外，還可做什麼脫離險境？政府可以做什麼幫助他們渡過難關？展望未來一年，筆者認為，政府可因應以下三方面的轉變，推出一些適切和惠民的措施，協助市民重拾盼望。這三方面的轉變是什麼？

第一，是勞工就業方面的轉變。香港約九成勞工從事服務業，而其中受到疫情打擊最大的，應是從事旅遊和零售的僱員。筆者日前接受疫苗注射，發覺接待工作人員中，有一位是以前認識的旅行社行政人員，相信是旅遊業式微後，不得不另謀職位維持生計。這樣的例子看來不會少，也就是說，近月失業率雖從高位回落，但並不表示失業工人可以找回原有職位，他們或許放棄找尋工作，或必須轉去另一薪金較低的職位。

與年輕咖啡店員傾談所得啟示

另外，今年幾間大學開辦的碩士課程，尤其是工商和社會科學，報讀的同學不少曾在服務業工作多年，但一旦被辭退，發覺自己無法留在原有行業找到職位，只好進修另謀出路。

筆者發覺另一與就業有關的現象，是近兩三年來，香港各處新開了不少小型咖啡店，尤其在中上環，這些並非連鎖經營的咖啡店，數目甚至多過便利店，做店員的多是年輕人。當初，我還以為這是「文青」搞的新玩意，後來自己光顧了兩三間這樣的咖啡店，與店員開始熟絡，趁店內客人不多，與他們傾談起來。他們都是二三十歲的年輕人，以前沒有開店經驗，多是有熟悉的朋友做過咖啡師，於是湊合一起租舖，開咖啡店的資金來自各人儲蓄加上借貸。

我的疑問是：他們還年輕，為什麼不找一份穩定工作？經營咖啡店不似有豐厚利潤？他們沒有給我正面的答案，但經過2019年社會運動，他們對香港的前景似乎失去信心，不認為在香港會有自己的前途，他們不再相信香港的制度，也對政府沒有信任，經營咖啡店總算是做自己喜歡做的事；總言之，他們現在是見步行步。我必須補充的是，這些年輕咖啡店員，多不願意多談他們的過去，尤其是自己在2019年社會運動中的經歷，所以以上的短暫傾談，得到的印象沒有什麼代表性。

以上雖然只是我的印象，惟今天不少年輕人，無論對自己的前途、對工作的態度、對社會制度的信任，特別是對政府的施政，都明顯起了變化，與以前社會人士對年輕人的印象，並不一樣。這些變化還會怎樣發展下去？對年輕人融入大灣區的發展會有什麼影響？政府可以做什麼重拾年輕人的信任？

對於以上問題，我無法提供答案，但與咖啡店員傾談後，我認為年輕人就業方面遭遇的困難，並不是單一的經濟發展方案可以解決。政府必須明白，並不是所有年輕人都熱中創新科技，或到大灣區尋找工作機會，大部分仍會留在香港。政府可以做什麼讓他們有更多就業選擇？經營咖啡店只是權宜之計，政府應設法協助他們在香港建立自己的事業和家庭。

疫情削弱家庭功能

第二，是家庭功能的轉變。經過兩年疫情，原本已十分脆弱的香港家庭更顯百病叢生：首先，數以萬計由跨境婚姻組成的家庭，家人因疫情關係長期分隔，差不多兩年沒有相聚，家人關係的疏離可想而知。另外，他們的子女無法跨境到香港上課，部分轉讀內地學校，學業難免受影響。

其次，許多家庭因疫情影響而出現問題，夫婦不和、虐兒虐老、自殺個案等，數字都有上升趨勢。當然，家庭問題的成因十分複雜，不能完全歸咎疫情的出現，但疫情進一步削弱家庭的功能，卻是不容否定的事實。個人情緒亦會因疫情而受壓，與家人關係變得緊張，疫情也減少個人情緒發泄的機會。

疫情延續，對兒童學習所造成的傷害尤為嚴重。筆者在此欄多次指出，網上教學並不適合香港的環境，尤其是中下階層家庭的兒童，他們根本沒有條件在家中上網學習，學業進度難免受阻；更大的傷害是削弱他們與老師和同學的互動，妨礙他們品格的成長。

筆者建議，政府應集合4個與家庭有關的委員會，包括家庭、婦女、青年、兒童等政策委員會的力量，共同探討對策，應對這兩三年來家庭遭到的破壞，並尋求鞏固家庭功能的辦法和措施。

分化撕裂 有待修補

第三，是社會氛圍的轉變。近兩三年，香港出現的最大變化，相信是社會氛圍的急劇轉變。到2019年初，香港整體氛圍還是朝着好的一面進發——特首與市民的關係雖不特別好，但比上一任特首梁振英有進步；建制與非建制政黨之間雖常有爭拗，但不至你死我活；國際形勢漸趨複雜，惟市民希望在逆境中香港經濟能夠平穩發展，政府改善民生的決心不會受到動搖。

但2019年修例風波一起，隨之而來的是兩年新冠疫情，香港社會氛圍再不一樣了：修例觸發的衝突和暴亂是前所未有的，原有的社會和諧遽然消失；政府與民眾就算不對立，也難有坦誠溝通的機會；政見不同，社會出現嚴重的分化和撕裂。今天，政府要凝聚市民共識，單憑政府一己之力已無法成事，若要與市民「砥礪前行」，看來社會氛圍首先要出現轉機。

新一屆立法會選出來了，來屆行政長官選舉亦將於今年3月舉行，市民對來年的盼望是：在新人事新作風下，香港的經濟能給年輕人更多就業選擇；家庭能重新振作起來，成為年輕一代成長的支柱；社會現有的分化及撕裂，能在社會氛圍緩和後出現修補的轉機。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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