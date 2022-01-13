上好「南京大屠殺」這一課（文：杜可道） (09:00)

本文題目〈上好「南京大屠殺」這一課〉希望帶出兩層意思：第一，應該讓學生學好南京大屠殺這一段重要歷史；第二，香港教育當局把好事變成壞事，令國民教育蒙上嚇壞幼童的污名，是完全可以避免的。教育界有必要上好這一課，以免將來重蹈覆轍。

讓學生上好這一課

南京大屠殺是我國一段悲慘歷史，從1937年12月13日開始，我國軍民遭日軍殺死者高達30萬人，被姦淫婦女不計其數，而且手段非常殘酷。短片把年幼學生嚇壞，正好反映出真實現場的可怖！這與納粹德國殘殺猶太人，都是慘絕人寰的悲劇，全世界都應該從中汲取歷史教訓。

日本侵華歷史一向在香港中學中史科課程內，一般市民也非常關注，歷史上曾有過多次波瀾壯闊的群眾運動。香港市民一定記得1971年的七七維園示威、1996年陳毓祥在保釣行動不幸犧牲等事；也一定記得，1982年維園萬人抗議集會、2001年立法會一致通過譴責日本政府美化侵略歷史的議案。後兩個事件都旨在抗議日本官方篡改歷史，直接與南京大屠殺的歷史相關。事實表明，這一段歷史的教育有強大的社會基礎，並無爭議；教育局要做的，只是把這一段歷史教得更好而已。

大屠殺教學有個突出的難點：史實太殘酷了，青少年心理未必能夠承受！不過，在這個問題上，東西方教育工作者都積累了豐富經驗。西方以德國人最為重視反省二戰侵略史，其歷史教育強調面對傷痛、克服過去；至於東方則以南京市民最有切膚之痛，他們又如何追思大屠殺這一段歷史呢？

2014年，南京市舉行紀念大屠殺的第一次國家公祭，市政府也着手加強學校教育，其中一個重要舉措是編寫教材。據當年報道，「南京市教育局長吳曉茅表示，讀本在編寫出版過程中經歷了嚴格的審定，並邀請教育專家、兒童心理專家和長期從事教學的一線教師審核書中內容，避免事件本身的殘酷對兒童心理帶來不利影響」，可見態度非常慎重。

當時的學者亦紛紛表達意見，例如南京師範大學的經盛鴻教授指出：「讓孩子們從小就知道南京大屠殺歷史，我們不能因為歷史的沉重而選擇迴避，但要根據孩子不同年齡段，來區分講述。」南京大學的張生教授指出：「原則上，不應對10歲以下的兒童講述南京大屠殺歷史。這是因為：南京大屠殺史實十分殘酷，跟兒童講，不符合兒童教育規律；兒童易受傷害，學者早就注意到，接觸恐怖事實的兒童，可能產生創傷後應激反應障礙症候，有人產生抑鬱，甚至終身遭受折磨。」

基於這些認識，南京市的做法是針對不同階段學生的心理特徵，編成3冊教材：小學五、六年級以人物小故事為主，初中開始系統地講解史實，高中則進行專題探索，循序漸進，有條不紊。至於小學低年級，則根本沒有編教材。

即使在社會層面上的宣傳，內地亦不會經常強調恐怖的影像。去年國家公祭日當天，新華社發稿，題為〈今天，不敢稍忘，不能稍忘！〉，以圖文講述3個故事，藉以叩開歷史厚重的大門：一個是壯烈犧牲的軍士，一個是赴日控訴暴行的倖存者，還有一群愛好和平的日本朋友讓南京的紫金草開遍日本。這當中有激昂、悲憤，也有追求和平的溫暖。這很符合《南京市國家公祭保障條例》中「以史為鑑、面向未來，共同為人類和平作出貢獻」的宗旨。

香港教育界應上好這一課

反觀香港教育局的做法，則顯得鹵莽粗疏，更違反教育專業原則，令好事變壞事。

錯誤之一，是操之過急。國家公祭日的日期是一早知道的，何不一早籌謀規劃？但教育局在不足一個月前才通告全港中小學舉辦紀念活動，學校需於繁忙工作之餘抽時間應付這突如其來的任務，匆忙上馬，於是一切都變成急就章！

錯誤之二，是忽略了教育對象的心智發展問題。教育局的通告是給全港中小學的，附有40分鐘的教學套件，配以短片、簡報檔案、活動建議，連教學時間分配都清清楚楚。很明顯，這是預計教師來不及準備，請教師們照教可也！問題是中小學的教學目標怎可能相同？更糟糕的是那段包含殘酷內容的短片，根本不適合多數中小學生在毫無準備下觀看！

錯誤之三，是事後卸責，把責任推卸到學校身上，聲稱學校有自主權選擇教什麼云云。這彷彿就是公開說：你們老師拿我的教材施教出了問題，一切貴客自理，我不會對產品負責！這不正是一種無賴的「免責聲明」嗎？

當然，該所學校的校長和教師也應該反省，他們是前線的專業施教者，對孩子負有第一重責任。明知違反教育專業，對孩子心理有害，仍閉起眼睛照教可也，是完全不要得的。

教育局和該校的失責，令國民教育蒙上污名。社會人士普遍感到教育當局視此次為政治任務，即使傷害孩子心理健康也在所不惜。有些誇張的社會言論（例如「我就是要你驚！」），更是弄巧反拙，加深社會大眾對國民教育的誤解、對教育當局的不信任。事實上，國民教育也是教育，完全應該做到專業、符合教育原則，南京市和其他國家的經驗便是最好證明。

國民國安教育 須重視教育基本原則

事件發生多日之後，教育局長楊潤雄似乎也感到出了問題，傳媒報道他表示「承認教學上需更配合學生的需要及年紀」，這反映了楊局長事後有所反省，這無疑是好事。筆者希望反省能夠帶來實質改善，但願教育局今後處事小心謹慎、有承擔、對學生負責，切戒急就章；要有周詳計劃，給學校和老師充分的準備時間。在推動國民教育、國安教育時，更必須重視教育基本原則，並借鑑中外的豐富經驗。

只有這樣，才可以逐步挽回市民對教育的信心。

作者是資深教育工作者

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