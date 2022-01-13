傳媒與社會 誰影響誰？（文：陳智傑） (09:00)

傳媒的議題設定功能

然而，人們在評論傳媒的社會影響力之時，大多會認為自己並不會隨波逐流。

傳播學中有一個「第三者效應」理論：人們傾向覺得他人會受社會輿論左右，但自己則會獨立思考。姑勿論「第三者效應」是否萬試萬靈，但它道出傳媒影響力的重要局限：人們未必會相信傳媒所報道的信息。

傳播學的經典理論——議題設定功能——便明言傳媒內容未必能左右人們所想，但卻可以影響大家所留意的議題。簡單來說，當看見選舉新聞、疫情消息，又或名人是非等，大家未必會盡信報道內容，但可能會覺得這便是當刻的社會熱話，於是便留意這些消息，作為社交話題。

此外，每個人都有自己的人際網絡，每個人際網絡都有自己的消息渠道和意見領袖：家人親戚之中較為有意見的長輩、宗教組織中的牧者、學校師長和朋友，以至社區和行業組織的活躍人士等。當傳媒消息落入不同的人際網絡，由不同意見領袖「磨合」，便有不同傳播效果。同時，每個人際網絡都有自己關心的議題——政治和公共服務圈子、社會福利界別、教育界、不同類型的文化娛樂小組，以至各種興趣的朋友圈等。在平時，各個圈子都有不同話題；但當有一天，若你發現不同圈子都大談同一話題，則表示該話題已成為社會熱話。

影響力強弱 傳媒本身未必有把握

所以，傳媒——包括主流傳媒和社交媒體——社會影響力是強是弱，傳媒機構和新聞工作者本身亦未必有把握。傳媒報道的質素和聲譽固然重要，但有時社會上對新聞資訊及傳媒消息的需求大勢，也是有趣的研究課題。例如在社會危機感大增之時，一般來說人們對新聞資訊的需求亦隨之上漲，無論是主流或社交媒體的流量都水漲船高。此際往往便是「時勢造英雄」之時：社會目光不時投向表現「勇猛」、提問「尖銳」、文筆辛辣的記者，以至在烽煙四起時別樹一格的時事評論員和「名嘴」。在危機過後，人們對新聞和傳媒消息的需求和流量通常都會回落，但部分於危機時「表現突出」的傳媒、記者或評論人，或會自此成為某種消息或立場的社會標誌。

社交媒體的傳播威力

另一個頗堪玩味的課題，是社交媒體的傳播威力。社交媒體的傳播威力在於用家的使用習慣和行為，若大家勤於「出post」、轉載文章或圖片、發表評論等，社交媒體的威力便會增加，反之亦然。故此，若社會氣氛有變，例如人們於社交媒體發表意見、轉載文章時愈來愈小心，社交媒體的傳播威力亦可能會隨之下降。

此外，社交媒體的傳播效果也見仁見智。人們通常會在社交媒體接觸立場相近的意見，但亦有研究顯示，由於社交媒體消息傳播得快，人們亦可能因而意外地接收到跟自己立場不一的資訊。

每當社會出現問題，傳媒往往會被列為問題之一，因為人們往往會覺得傳媒報道和社交媒體的消息傳播威力無邊。然而細想之下，大家的人際傳播網絡、個人所想、使用傳媒資訊的動機，以至社會的集體危機感、使用社交媒體的習慣，都會左右傳媒的社會影響力。傳媒與社會是誰影響誰，乃傳播學永談不完的話題。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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