國際人才競賽 香港莫甘於人後（文：劉國熙） (09:00)

要留住人才 需培養歸屬感

國家主席習近平去年9月底提出在粵港澳大灣區建設高水平人才高地，體現人才作為社會資源及核心發展動力的重要性。但周邊地區及國家都開始出台各項人才措施之際，香港卻予人「眾人皆醒我獨醉」之感。就以近期例子來說，目前本港如電子消費券、現金發放計劃等各項福利措施，對所有非本港永久居民的外來人才「過門不入」，難免會讓這些群體感到不被重視，長遠他們對留港奉獻及工作的熱誠只會逐漸消退。在人才爭奪日漸激烈的今天，政府應盡可能為人才酌情提供住屋、醫療及子女教育方面的補貼措施，縮小來港人才的疏離感，讓他們安心留港、全心奉獻。

長遠來講，政府在引進人才的整體規劃工作上並不輕鬆，需做好幾手準備，在致力解決本港深層次問題的同時，從粵港澳大灣區及國家5年規劃的整體視角，看待香港的人才規劃，做好國家與國際之間的窗口，以大灣區和國家發展的機遇為招徠，吸引人才在港落戶、工作，增強大灣區整體人才流動。

執筆之際，恰逢新一屆立法會議員宣誓就任。一年之間，本港政治生態發生翻天覆地的變化，無論政治建設或社會發展，均進入前所未有的新階段。篇幅所限，筆者日後再行闡釋。國家主席習近平在新年講話中說「民之所憂，我必念之；民之所盼，我必行之」，望有志從政之士自勉：在新形勢下，特區政府及從政者皆肩負着人心回歸的重大任務，能否解決房屋、貧窮等深層次問題，將決定香港能否扮演好其在國家整體戰略佈局中的角色。祈願特區政府勵精圖治，緊跟國際與周邊地區形勢變化，吸引國際精英，挽留本地人才，為香港長遠發展注入動力。

作者是中文大學大中華地區政府與政治學碩士、香港優才及專才協會理事

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