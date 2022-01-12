鴛鴦枕上能交併？望得梅開雪未晴！——高山縱目看「洪門宴」（文：劉銳紹） (09:00)

由於篇幅所限，此文嘗試抽離細節，點到即止，不作結論，旨在高山縱目，配合善治之思。以下4點值得細想：

（1）能否用「條塊分割法」處理問題？

── 一般事物如孤立單一角度，多數可以成立，但事物總有多個角度。所以，先把事物一條一塊的分割，細緻檢視，知其正反作用；然後興利除弊，協調機體，再把各條各塊重組，如織絲成布，才能得出全面角度和增益效果。

──以此觀察「洪門宴」的各方高見，多是只講一個角度，包括「剝花生」的也是單一角度。當中有不同的認知和出發點，這是各人的言論自由，外界難以評說，但須注意切勿陷入無意義的「泥漿戰」或「口水戰」。

──例如有意見認為討論已「煽起仇恨」，但這種說法及類似指摘本身有否「煽起仇恨」呢？又如追究某人、某官員或某機構的責任，沒有問題，但這又會否掩蓋自身和其他人涉及的責任呢？

（2）考驗反求諸己還是諉過於人

──各方論點，既是個人意見，也可能涉及自身所處的團體、群體或陣營。如果首先反求諸己或己友，然後再對其他方面提出批評或建議，效果將會更佳；否則，只會讓人感到轉移視線、諉過於人，對人不利，對己無益。切勿以為「別人錯得比自己多」，就等於自己事事都對。

──有人說：自己向來先反求諸己，沒有諉過於人，但別人不是這樣做，於是只有奉陪，否則不能自我保護。有些還說，在現實情况下，應該主動進攻，才是最好的防守。表面看來，好像孟子說的「予豈好辯哉？予不得已也！」但實際上，這只是一個選擇方法的問題，也是政治技巧能否多樣化的問題。且看「三十六計」中有很多策略，偏偏就沒有「先發制人」。可見，主攻未必是良策，有時可能反傷自己。

──減少「諉過於人」的印象，要建立於平時，而不是一時一刻。此外，還要有兩個「信」：一、相信主流民意才是「球證」和需要爭取的對象，而不是權力來源。權力來源的願望可以觀察，但權力來源也會觀察民意；倘若只看一面，又如何互借東風、進退有度？所以，平時辦實事，避免浪費時間和心力的內耗，用實言、實事和實績取信於民。二、相信自己基於主流民意的擇善固執。別人要上綱，你可以不上線，內耗的網就織不起來了。

（3）港府的危機處理技巧是否得宜？

──中外古今很多事例說明，政治危機有外有內，關鍵是：應對之法是否得宜？末代港督彭定康在「夕陽政府」之時，也出現過「梁銘彥事件」（性質與這次「洪門宴」不同），他乘勢「炒人」，趁機重拾威信和管治權力。當然，他也有力保親信的事例，關鍵在於公關手段，以及他平時建立的「欺騙性」（在此難以展開）。可見，政治道德和勇氣固然重要，但政治智慧也不可或缺。

──「洪門宴」構成的考驗，對林鄭月娥個人來說，只是能否轉危為機；但這次事件還涉及下屆政府和長遠的管治威信問題，不能輕視。給外界的感覺，是權貴相護，還是秉公辦理？將影響未來施政的公信力和效率。官方不要以為建制派配合施政就行了，市民如果不是心悅誠服，只會延續拉牛上樹的效果。

──港府能否趁機理順正在轉變的官場文化、問責文化、酬酢文化？也是善治的大前提。例如問責文化，有直接問責和間接問責之分；界線可以分得清楚，但又可刻意模糊。這個問題在西方國家亦長期存在，關鍵在於願不願意分清楚，以及是否花氣力去分清楚。總之，主動關注、主動行事會有效得多。

（4）「洪門宴」與「未來特首戰」的觀察

──有誰參與來屆特首之爭，不得而知，但有意者對「洪門宴」的態度也是外界的興趣點。如今表態、不表態或怎樣表態，各方都記錄在心。其實，「洪門宴」也引起外界對「迴避文化」的關注，建制派成員（如葉劉淑儀）也提出這個問題。回想1980年代，內地研究香港的時候，內地官員也欣賞這種避免利益交集可能的制度和文化。如今，內地紀委亦表示要落實迴避制度，但香港是否「禮失難求」呢？值得反思！

──外間質疑，「洪門宴」是否「特首戰」的序曲？我對此並不關心，因為這與普羅大眾沒有直接關係，既不能參與，也無法影響。不過，民眾將會從新一屆特首的產生過程，觀察日後動向。老實說，任何外力都難以影響或破壞特首選舉，產生干擾的可能往往來自內部。北京說的「君子之爭」、「香港式民主選舉」能否實現？將是焦點之一。

──但話說回來，我對北京的調節以至調控能力一點也不懷疑，尤其是形勢已發展至此，昔日的「各自為政」，甚至「暗裏拆台」，相信不會重演；即使像「等埋發叔」的「甩轆」（2015年政改方案未能通過），相信也不會再現。

總之，眼前的「鴛鴦枕」需要努力刺繡，不單要漂亮，還要實用，才可以高牀暖枕，否則只會被冷襟寒！

作者是時事評論員

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