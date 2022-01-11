紀律部隊不守防疫紀律（文：梁美儀） (09:00)

港區全國人大代表洪為民的百人生日宴引發「爆疫」危機之後，特首林鄭月娥義正辭嚴地表示會徹查事件，她特別點名批評逗留時間較長的民政事務局長徐英偉，坦言對他尤其失望。不過，在事件中更令人失望的，理應是3名紀律部隊首長——警務處長蕭澤頤、入境事務處長區嘉宏及廉政專員白韞六。

紀律部隊的職責，是透過嚴正執法，維持本港社會秩序安寧。3名首長雖然沒有在宴會場內長時間逗留，但當晚場內一些照片清楚看到，不少出席者在離開餐桌後均沒有按防疫規定佩戴口罩。3名首長在場時，有否察覺到這些違規行為？他們有沒有即時指正或警告？要知道警務處現時是巡查食肆及派對房間等處所有否違反防疫規定的主力。

有因違反限聚令而被票控「前科」的區嘉宏，據報在進入餐廳前未有使用「安心出行」，若消息屬實，將是非常嚴重的知法犯法行為；區處長如有依法行事，應盡快澄清，以正視聽。不過，為免令公眾覺得當局有執法不公的情况，特首在完成事件調查後，應一併公布10多名有份出席宴會官員當晚的行為，包括有否使用「安心出行」、逗留時間、在場內曾否除下口罩，以至有否飲食等；同時，應公布當日參與宴會者，是否同樣有遵守相關防疫規定，並檢控違規者。

眾所周知，內地對違反疫情防控紀律的官員絕不手軟。去年5月，便有內地媒體不完全統計，在新冠疫情爆發以來，內地共查處逾千名違反疫情紀律的官員。那特區政府豈能不對違規的官員「嚴肅問責」？

作者是資深傳媒工作者

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