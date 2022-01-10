自己也守不了的法律 何必用來重罰市民？（文：鄭立） (09:00)

最後的結果，卻是一大群天天叫市民守法的官員公然輕視或涉嫌違反限聚規定，可想而知，大部分人都會責難官員們涉不守法行為，責備他們「只許州官放火，不許百姓點燈」。我反而在想，如果連這些官員們自己都守不了，那是否代表那些條例太過嚴苛與違反人性，不切實際？

比起奢望官員們自律守法，大家更希望的是制度與法律能對市民寬容。市民犯限聚令，動不動就被罰款甚至監禁，製造了多少痛苦——在窮人手上拿走幾千元，或者因監禁而無法工作，生計更艱難。薪高糧準的官員們，恐怕是難以想像的。

當年秦國的商鞅，為了彰顯法律的權威，特別針對特權階級，對犯法的秦國貴族施以重罰，彰顯沒有人可以超越法律，這樣才成功說服百姓們守法。法律人人都會立，國國皆有，但法律要得到百姓的尊重，看它是否對權貴有效。

據報違反限聚令的最高刑罰，是監禁6個月。如果是商鞅擔任要員，那麼這些官員若被定罪，免不了全部被關6個月。但相信大家都知道這不會發生，對於政府官員，香港的法律是充滿體諒、溫情與寬恕的。既然官員們自己既不守法（或不重視限聚要求）也不接受重罰，又有何立場挑剔百姓們？位高權重的各位都做不到的事情，市民做不到也是理所當然。

好好的放寬對市民的限制，減少懲罰市民吧。

作者是專欄作家

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