無邊落木蕭蕭下 不盡長江滾滾來——2022年中外大勢的觀察點（文：劉銳紹） (09:00)

際此新年之際，不妨就今年的中外大勢進行觀察。先旨聲明，以下只是觀察的角度，既不是預測，更不是結論。我個人比較關心以下4個問題：

（1）疫情影響世情 也會影響棋局

就全球範圍而言，眼前的新冠疫情仍然未受控，尤其是西方國家，疫情仍在發展甚至惡化中。美國上周曾單日錄得超過58萬宗新個案。據哥倫比亞大學的預測模型，美國在本月內可能出現7天平均確診達250萬至500萬宗的紀錄。英國上周也有單日近19萬宗確診的新高紀錄；况且，英格蘭是該國唯一沒有限制跨年慶祝活動的地區，外界擔心確診個案近日還會增加。此外，法國累計的感染人數也突破1000萬。

發達國家尚且如此，某些貧窮落後的國家和地區也不樂觀，反映全球疫情遠遠未到受控的地步。這不單影響疫情肆虐的區域經濟，還會牽連全球經濟的復蘇速度，包括一些疫情受控的國家和地區。本來，多國專家已在研究，假如病毒不再變異，即使傳染但不會引致大量死亡的話，那就嘗試與病毒共存之法。但此法能否行得通？目前也增添變數。

中國的疫情雖然沒有西方國家那麼嚴重，但亦不能獨善其身，因為疫情長期延續下去，經濟萎縮帶來的惡果將更難承受。疫情如何發展，也會影響全球外交政治的變數。這裏有一個令人無奈之處——疫情曾是某些國家作為一種施壓的外交手段，但成效不大；如今「疫情政治」的因素少了，但又控制不了疫情。那麼，在2022年裏人類會否吸收經驗教訓，把打好「疫情仗」視為整體的策略呢？

（2）經濟復蘇戰 看誰最快走出低谷

東西方國家在過去的經濟和貿易戰中，得到的答案是互相吃不了對方，也征服不了對手。於是，2022年考驗的將是各國的復蘇能力，像1997至1998年的亞洲金融風暴之後，看看哪一個亞洲國家或地區早日脫穎而出。

值得關注的是本月1日正式生效的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），15個參與國的GDP（本地生產總值）達26萬億美元，出口總額達5.2萬億美元，佔全球總量約30%，估計到2030年，RCEP成員國出口有望淨增加5190億美元；中國與這些國家的貿易額比重，將佔全部貿易額35%左右，比現時的27%大幅提升。

但中國經濟能否順利過關？有待考驗。值得關注的是，中國強調「經濟雙循環」，即對外經貿活動的循環和國內經濟的循環。但這兩個循環圈必須有較大程度的交集，才能雙翼齊飛，否則兩者的交集不多，甚至朝反方向收窄，加上「內循環」的速度受到制約，將可能抵消了復蘇的速度。

中國要興利除弊，包括抗衡外國的抵制措施，不是沒有辦法的。例如美國制裁中國企業在美國上市集資，但到美國「場外交易市場」（OTC Markets，由美國場外交易平台營運商經營）的中資企業多達511家，比在美國上市的中資企業（不足250家）還要多。不過，國內的經濟循環能否暢順？將是更重要的觀察點。

（3）國際角力不變 力免擦槍走火

過去幾年的中外形勢，可說是不叫冷戰的冷戰，在某些層面（例如關稅、輿論）則是熱戰，預料2022年這些勢頭將會持續甚至加劇，因為西方世界認為已經佈好陣勢，今年可以較有規模甚或全面出擊。用西方傳媒的話，就是「過了2022年中國的局勢和實力將會更穩，總攻勢不宜遲」。不過，這個如意算盤能否打響？還要視乎兩個因素：一、西方國家也有利益衝突，行動會否一致？二、中國會否在外交策略上出現錯失，或者擴大了敵對面，被對手「食住上」？

眼前有北京冬奧，但估計中國不大重視冬奧的外交戰；只要外國運動員出席，外國政要來不來，都是次要，因為這對中國不會構成實質的傷害。至於互相制裁人員或企業，也是姿態多於實際。且看雙方一般都不會制裁對方的在位政要，也不會制裁他們的後代或利益伙伴。

還有一點對中國有利的，就是美國跟一些國家的關係正在繃緊，例如因烏克蘭局勢而與俄羅斯交纏。對中國來說，巴不得美俄關係惡化，產生「圍魏救趙」之效。

但中國也有軟肋，外界關注大陸如何處理兩岸問題。一般預料，2022年內不會武統台灣，但台灣會否趁機走得更遠（例如民進黨不斷擴大國際空間，近期也愈來愈少提「中華民國」）？則是未知之數。所以，北京避免急功近利、擦槍走火，至為重要，否則最高興將是外國。

（4）能否減少內耗 乃是重中之重

在某種意義上說，中國的主要敵人，不是美國為首的西方陣營，而是內耗。經驗證明，外國多在觀察中國的失策或弱點，甚至出現強大的內耗，然後乘虛而入。舉例說，中國需要「內外高度一致、官民合力抗拒外國霸凌」，但在實踐中往往打了折扣，而折扣率則視乎具體情况而定。官方努力減少折扣率，相信也可以達至穩定，但問題是達至穩定的代價是什麼？有多大？是否合乎管治的成本效益？假如官方採取「加持」權力的方法，藉以平衡另一端的重力，會否導致剛性斷裂？倒是更值得思考的問題。

今年下半年，中共將舉行「二十大」，內地已視為頭等大事。種種迹象顯示，事情將以中國特色的形態進行，外界可多觀察，但難以影響。

所以，2022年的整體中外格局就像杜甫的《登高》詩，一面是「無邊落木蕭蕭下」，一面是「不盡長江滾滾來」，阻擋不了。只有自己小心駕馭，以免翻舟。

作者是時事評論員