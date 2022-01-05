第四權（文：陳景祥） (09:00)

「眾新聞」一班創辦人都是新聞界老將，經驗豐富、見慣風浪，在這個時候決定停止營運，必定是經過深思熟慮、權衡利害。他們的公開停運聲明是這樣說的：「無奈，當下我們面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天……過去兩年社會的遽變，傳媒生存環境惡化，令我們無法再毫無擔憂地，達成我們的理念……在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安。」

暫時退卻 無可厚非

雖然新聞工作要無畏無懼、堅守公義，但面對不可測的前景，新聞界獨力難支，要先確保新聞工作者的安全，留得青山在，暫時退卻，是無可厚非的正確決定。

「眾新聞」之前，已先後有數家媒體的主事人、編採人員被捕，機構也隨之關門結業。每次事件發生之後，都會有朋友問：誰會是下一家？數落下來，總會提到「眾新聞」。

我是不信的。「眾新聞」做得很專業，有報道、有評論，自有線前中國組人員「加盟」之後，連內地新聞也做得極有水準，這應該歸功於一批經驗豐富的新聞老手帶頭、一批新銳勇進的前線記者努力不懈的成果。據知他們的面書（facebook）專頁有30多萬人按讚、40多萬人追蹤。一家專業、有深度的網媒，做出來的多是高質產品，按理應沒可能會成為「被盯上」的目標吧？但正如監製在「眾聲號告別」中所說，「時局的變幻，令我們無法裝作如常」。

過去兩年新聞界發生的風風雨雨，確實令人無法再裝作若無其事。《基本法》第27條規定「香港居民享有言論、新聞、出版的自由」，然而在行使這些自由時，香港新聞界到底有多少「紅線」不能碰？這些紅線是什麼？

新聞自由的環境跟過去已大不相同，大家都心裏有數。太多的「不確定性」，令人如履薄冰，如果說新聞界沒有擔憂，相信只是自欺欺人。

新聞界促交代檢控理由 合情合理

現今權力圈內，有不少人對新聞界是第四權之說嗤之以鼻，有人問：是否「第四權」便可以凌駕法律？事實卻是，新聞業界從來沒有要求凌駕法律，也不相信自己可超然於法律之上，媒體吃官司、收律師信的例子多不勝數；如今擺在眼前的，是新聞界不知道什麼情况下，會墮入更嚴重的法網？

例如煽動罪，自1967年用作起訴愛國報章《田豐日報》等3份報紙之後，已沒有再使用過。歷經逾50年，香港現在的煽動罪構成因素和舉證標準，應該跟1967年時候截然不同，新聞界如何把握分寸？有什麼案例可供參考？這些都是現實問題，硬說「記者沒有理由不會分辨何謂煽動與正常的批評」，就等於要記者「自己識做」、「自己執生」！

一個開放社會，不需要政府教新聞界如何做新聞，政府不應也不能這樣做。現在新聞界要求的，不是要政府提供「指引」，而是要清楚交代檢控的理由和證據。我相信新聞界不會故意超越法律，但他們要知道如何為自己辯護，而這樣的要求合情合理。

也有人認為，新聞界自稱為第四權是自抬身價，新聞界既沒有公權力，也不是民選，何足以稱為第四權？

第四權之說，多以美國為「標準」，即行政、立法、司法以外，媒體亦是一種制衡力量，防止前三者濫權，而媒體第四權的基礎，是來自美國憲法第一修正案（1791年12月15日通過，禁止國會制訂任何法律侵犯新聞自由）。

第四權的概念雖然來自美國，但中國對新聞界也有特別的推崇——內地僅有幾個行業設有「節」作為紀念，如教師、護士、記者；中國記者節在11月8日——國務院是在2000年正式批覆中國記協請示，同意以11月8日為記者節（不放假）。

據百度百科「記者節」的「記者權益」條目介紹，「新聞採訪權不是行政權力，也不是司法權力，它是公眾知情權、社會參與權、社會監督權的代表和延伸。公眾知情權是建立在新聞採訪權基礎上的……對新聞採訪權需要從法律上加以特別的明確保護……尤其行使輿論監督的記者，必然激起那些既得利益者的痛恨，輕則設置重重關卡阻礙採訪，重則拳腳相加」。

中國及西方同強調新聞監督功能

中國記者節的源起與西方第四權在內涵上有分別，但其在保障新聞界發揮輿論監督的功能上，卻是互相貫通的。西方從憲制上保障，中國則設記者節，政體雖然不同，但都強調新聞自由、新聞界的監督功能，可見這都是一個正常社會必不可少的。

新聞自由、資訊自由對金融市場尤其重要，市場內每天都充斥着各種真真假假的資訊，「引導」投資者作出各項決定。資訊自由流通，各式各樣的評論、分析，都是市場運作的必備要素。市場每天都有各種「謠言」、小道消息充斥，香港很多人都習以為常、不以為意。

權力圈近年另一「流行」說法，是部分媒體以假新聞製造輿論、針對政府，官員聲稱將會立法對付假新聞。「假新聞」是個大題目，要找機會詳論，但官員經常指媒體製造事端打擊政府、衝擊政府施政，到底媒體有沒有如此大的威力？我們不會輕視媒體的影響力，也不會刻意迴避媒體的社會責任，然而老問題是：到底是媒體完全無事生非，還是媒體只是把群眾對政府的不滿「放大」？誰是因、誰是果，不容易說得清；但政府擁有龐大資源、權力無遠弗屆，把所有責任都歸咎媒體，是並不公平的。

上月結束的立法會選舉，30%的投票率不算太低；但看總人數，30%投票率代表的支持建制選民人數，大約只在120多萬。如果以全港750萬人口計，這120多萬人只佔約一成六，比例偏低。對政府來說，真正的民意工作，應是爭取更多建制支持者，而不是要媒體收聲！

社會要穩定 仍是看政府管治水平

贏選舉易，贏民心難。社會要穩定、政府要得到支持，最終仍是要看政府管治的水平。官員經常批評媒體攻擊政府，但其實回歸之後，願意配合政府「主旋律」的媒體不在少數，只是它們發揮不了護航、「捍衛」政府的功能而已！

政府連番出手整頓媒體，新聞界首當其衝、遭到重創。對不少人來說，這或許跟他們沒有直接關係，但社會上充斥着要公眾輿論「收聲」、最好別「亂說亂動」的壓力正愈來愈強烈。這也許是某些人樂見的效果，但對一個慣於享受自由的社會來說，卻是明顯的倒退。

作者是資深傳媒人