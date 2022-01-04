抱孤城心態 何談再工業化（文：何子煜） (09:00)

需檢討「再工業化」能否滿足時代

為補足這項短板，政府在《2016年施政報告》提出「再工業化」，旨在推動智能生產、吸引高增值科技產業和高增值生產工序，並使相關企業「再工業化」，轉向高增值生產。6年過去，全球發展環境與國家發展規劃都出現重大變化，這樣的「再工業化」是否能繼續滿足時代，需深刻檢討。

政府當初提出「再工業化」，出發點是開拓本地創科產業的多元性，透過協助傳統工業的先進化、高增值化轉型，試圖建立新的經濟增長點。從香港單一城市的發展言之，這樣的「再工業化」不無道理，能有效促成傳統工業和創新科技的融合，形成第二產業與第三產業相輔相成的發展效益，從而填補香港產業空心化、過度側重第三產業的缺陷。時至今天，早前有立法會議員提出「再工業化」建議的時候，仍是圍繞着傳統工業騰飛為主、創新科技手段為輔的思維。

港產業發展須配合大灣區

但社會各界切勿忘記，隨着粵港澳大灣區的踐行，香港的產業發展必須考慮如何配合大灣區整體規劃，發揮好香港在重大國策中的角色，而不能抱持「孤城」心態。當國家支持香港成為國際創新科技中心、銳意推進「廣州—深圳—香港—澳門」科技創新走廊建設的時候，香港「再工業化」的意涵亦有必要適時拓展。如何發揮我們既有的制度、人才和其他創新資源優勢，並提升本港產業核心競爭力，將是重中之重。

根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的「優化製造業佈局」部分，城市分工已相當清晰，當中包括以珠海、佛山作為先進裝備製造產業帶，並以深圳、東莞為核心，劍指世界級先進製造業產業集群，當中未有提及香港的角色，可見香港在創新產業鏈的主要任務並非「製造」；而後面提及「支持香港在優勢領域探索『再工業化』」，沒有要求本港承擔大規模製造業任務，當中提到的「優勢領域」亦沒有局限香港要側重傳統工業的高增值化，可見目前社會所理解的「再工業化」存在一定偏差。

創新及科技局長薛永恒早前說，本港在基礎科研和金融投資等都做得較好，「而內地在科技成果轉化及生產的環節比較強」。筆者認為，考慮到粵港澳大灣區的整體創科環境，香港在基礎科研和金融投資以外，更需建基於香港的基礎研究實力，充分發揚香港原始創新（「從0到1」）的能力，再透過「再工業化」承擔應用開發、科技轉化、原型設計、小規模定制化生產等功能，擔當起「中間性試驗」的角色，並將成果轉移到大灣區的製造業基地，由當地大規模批量生產，體現「加強產業分工協作，促進產業鏈上下游深度合作」的戰略思維，成為大灣區創科產業鏈的「超級聯繫人」，打通產業鏈任督二脈。

新田科技城可建一站式園區

根據《2021年施政報告》，政府提到在《北部都會區發展策略》下，新田科技城及深圳科創園區合共佔地約540公頃，將可提供大片土地發展香港的創新產業。筆者建議，政府應積極吸納各大專院校在新田科技城設置科研中心，並在鄰近地方設立高增值工業中心，更可邀請創新科技巨企將總部搬遷至當地，從而在新田科技城形成一站式、具備整全產業鏈的科技園區。筆者堅信，憑藉香港優越的基礎研究實力，只要有「再工業化」的優質配合，定能讓香港的創新產業振翅高飛，走在大灣區發展的前列。

作者是政賢力量青年時事評論員