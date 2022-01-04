煽動苛法無邊 傳媒岌岌可危（文：劉進圖） (09:00)

煽動罪陰影 廣闊無邊

「發布煽動刊物」罪是殖民地年代留下來的過時惡法，1967年暴動期間，港英政府用以檢控煽動民眾的左派報紙，其後幾十年沒有動用過。法律學者普遍認為，這條法例牴觸國際人權公約，早應予以廢除。在2019年反修例運動觸發暴力抗爭後，特區政府重新啟動這條法例，初時用以檢控發布支持抗爭、呼籲國際制裁的文宣，其後擴闊至打擊多類批評政府言論。儘管暴動個案已消失、社會秩序已恢復，政府仍積極運用這條苛例來對付傳媒，令傳媒從業人員承受巨大壓力。

綜合媒體對「立場新聞」案的報道，披露了多篇涉案文章，其中除了海外流亡人士撰文或接受訪問時談及國際制裁，與《港區國安法》關連較大，其餘文章包括批評新疆再教育營的訪問、對警察處理抗爭者手法作負面論述的報道或評論、對法院執行國安法忽視人權破壞法治的學者評論，這些報道或評論並不是「立場新聞」獨有的內容，類似內容亦不時見於其他網媒和傳統新聞機構。換言之，新聞媒體就算完全迴避觸及流亡人士涉制裁中港的言論，也無法擺脫煽動罪廣闊無邊的陰影。

被盯上媒體 無法抵抗

「發布煽動刊物」罪的嚴苛之處，在於檢控門檻極低。只要執法當局認為某個刊物的內容可能令民眾仇恨政府，就能提出檢控，既毋須證明確有民眾遭煽惑而採取不法行為，即煽而不動亦可告煽動，也毋須理會該刊物內容是否有事實根據，或者是否屬於理性評論。這與現代人權法律要求煽動罪須有真實或即時風險截然不同，就算媒體發布的文章對社會秩序完全沒有影響，政府都能提出檢控！

《刑事罪行條例》雖訂明，若被指為煽動刊物的內容只是為了指出政府施政失誤，促使當局循合法途徑予以改善，即不具有煽動意圖，但這項辯解的舉證責任通常在被告一方。若按正常刑事程序，被告人可以申請保釋，等候審訊時蒐集資料，準備呈堂辯解，被定罪前刊物仍有可能正常營運；但自從「羊村繪本案」把煽動罪納入國安法執法程序，並獲終審法院確認，煽動罪被告人會即時失去人身自由，極難獲得保釋，而其經營的公司亦可能遭凍結帳戶，無法出糧或採購，即使日後審訊辯解獲接納而脫罪，但人身與財產蒙受的損失已不可彌補。前《蘋果日報》與「立場」兩宗案例清楚表明，只要被執法當局盯上了，媒體營運者根本無法抵抗。

面對如此嚴苛無理的殖民地惡法，傳媒工作者動輒得咎，選擇退場亦無可厚非；即使選擇留下，也極難履行媒體監察政府的天職。也許，往後報刊的評論版和專欄，要在每篇批評政府的文章後加註：本文旨在指出政府施政缺失，促使循合法途徑改善，絕無煽動仇恨意圖！

（作者按：筆者乃「眾新聞」創辦成員之一）

作者是資深傳媒人