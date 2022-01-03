香港的民主與香港的未來（上）（文：鄭永年） (09:00)

香港民主爭論的兩種思路

回歸以來，香港的民主本來就不是一個問題，因為這本來就是《基本法》的內在一部分。對香港民主的爭論，在於香港要實行什麼樣的民主及其如何民主化的問題。在這一問題上，歷來存在兩種方法和思路：一種是中央政府和香港政府的方法，即漸進和穩健；另一種是香港激進派和外國勢力的方法，即激進和冒險。

在那麼長的殖民地時代期間，港英當局沒有做一點民主化的努力，但在回歸之前突然引入激進的民主化。港英當局的做法當然是為了英國自身利益，而非香港本身利益，英國對其前殖民地都是這樣做的。在統治殖民地期間，英國的主要方法便是「分而治之」（divide and rule），殖民地結束的時候就引入民主。一個地方一旦民主化，形成所謂的執政黨和反對黨（派）之爭，那麼英國就有了干預和操控這個地方的制度性機制。二戰以來，無論是英國還是美國，都是以「民主化」的方式和話語來控制其他國家。不過，從經驗看，幾乎所有成功的民主都是內生型，而所有失敗的民主都是由外力催生的。前者表現為漸進和穩健，後者表現為激進和冒險。

成功民主皆內生 失敗民主外力催生

近代以來，英國等歐洲列強在世界範圍內搞殖民主義。二戰以後，殖民地紛紛獨立，但這些國家儘管形式上獨立了，政治上則繼承了殖民地傳統，在那麼多國家，沒有幾個的民主是成功的。在1950年代，亞洲的錫蘭（即今斯里蘭卡）和緬甸（兩者都曾是英國殖民地）被西方國家視為亞洲的未來，因為這兩國開始了西方式民主政治。在1960年代，又有兩個亞洲國家菲律賓（曾是美國殖民地）和泰國有西方式民主，又被西方認為是亞洲的未來。

不過，正如人們所見，這些曾經被西方大唱讚歌的國家，到現在為止的情况又是怎樣呢？儘管西方民主在很多發展中國家最終走向了政治上的失敗，但二戰以來，以美國為首的西方從來都沒有停止向發展中國家輸出民主，並經常通過戰爭和武力手段來達到目的。最近的例子，就是美國的大中東民主計劃的失敗。在9．11恐怖主義事件之後，美國藉反恐為名在中東推行美式民主，即所謂的「國家建設」（nation-building），但有沒有成功呢？前不久美國從阿富汗撤退，不僅表明美國軍事行動的大失敗，更是美式民主的大失敗。更要指出的是，無論是美國侵略阿富汗還是從阿富汗撤退的過程，都對阿富汗人民造成了巨大災難。

民主要成功 關乎「三性」

西式民主在發展中國家的失敗並不難理解，因為民主的成功是需要很多條件。近代民主自西方傳播到非西方國家，在這個擴散過程中，人們不難發現，如果民主要成功，需比較符合「三性」，即文明性、歷史性、現實性。第一，文明性表明，任何一個國家的民主都必須符合其文明的需要，否則會是不可持續。第二，歷史性表明，任何一個國家的民主發展都具有階段性，民主不是一蹴而就，而是長時期歷史發展的結果，每一個歷史階段具有不同的呈現形式。第三，現實性表明，任何一個國家的民主都要反映現實、滿足現實的需要。很容易發現，凡是符合這「三性」的民主，必然是內生的民主，即由本國人民爭取並且符合本國需要的民主；相反，凡是不符合這「三性」的民主，大多是西方國家外加的民主，沒有可持續性。

西方過度強調民主現代形式

今天，西方簡單地把民主定義為多黨制度和「一人一票」的選舉制度。但這完全抽調了民主的內容，而過度強調民主的現代形式。如果像西方所定義的民主只是投票，那麼人均國民所得（人均GDP）1000美元的時候可以投票，人均GDP 1萬美元的時候也可以投票。但經驗證明，這兩種投票方式是絕對不一樣的。人均GDP 1000美元的時候，選民的選票就不值錢，一塊肥皂、一包香煙，選票很容易被收買，並且大多數老百姓還沒有機會接受教育，甚至是基礎教育，沒有條件蒐集足夠信息，理性判斷政治人物和其政策。但是，到人均GDP 1萬美元的時候，大部分國民都接受了教育，有能力蒐集信息，可較理性分析候選人和其政策，並且在那個時候人們生活比較富足，選票不易被收買。這種現象，明顯體現在美國和西方所從事的顏色革命上。美國專門挑選那些經濟不發達的國家，鼓動窮人進行內部社會抗爭，自身則在外部施加壓力，推翻美國不喜歡的當地政府。

發展中國家如此，即使西方本身的民主何嘗不是這樣呢！西方總是樂意在古希臘城邦國家找到西方民主的根源，但古希臘的城邦民主是建立在奴隸制度之上。即使在古希臘，很多人是反對民主的，柏拉圖就是其中一位——他認為一個人應當做與其身分相符合的事情，農民只管種田、手工業只管做工、商人只管做生意，平民不能參加國家大事。他的老師蘇格拉底之死，更加劇了他對民主的負面看法。他說：我們做一雙鞋子還要找一個手藝好的人，生了病還要請一位良醫，而治理國家這樣一件大事，竟交給隨便什麼人，這豈不荒唐？儘管柏拉圖的觀念在今天可以說是「政治上不正確」，但的確能夠說明一些問題。近年來，隨着民粹主義在西方崛起，愈來愈多政治局外人贏得選舉而執政，對西方傳統民主構成了莫大挑戰，甚至是威脅。

（編者按：下篇將於下周一(1月10日)刊出）

作者是香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院、前海國際事務研究院院長