王力宏李靚蕾事件——女權視角的小勝利（文：清葉） (09:00)

流行歌手王力宏前妻李靚蕾12月17日發布公開信，揭露自己多年承受丈夫外遇、喪偶式育兒、精神暴力等遭遇。文章有理有據、拳拳到肉，引發眾多女性讀者共鳴。

如果放在10年前，此離婚事件的新聞主題也許會是一個貪錢女人如何大戰家婆、爭得財產、丈夫隱身的故事，這也是李靚蕾發聲之前台灣媒體一開始的揣測方向。然而她的親自講述，讓我們看到千千萬萬全職主婦的酸楚；她將個人事件上升到社會議題，最後取得壓倒性的輿論勝利，也顯示了公眾在婚姻和育兒話題上的進步，能重新審視傳統的婚姻敘事，共情（empathize）女性困境。

「完美太太」揭示悽苦不公遭遇

李靚蕾以自己為案例，闡釋了gaslighting（情緒操控）的概念——讓受害者陷入自我懷疑、孤立無援，她說自己多年來深陷其中，經過心理師引導才看清這樣的關係。

記得2013年王力宏在微博上公布婚訊，介紹在美國哥倫比亞大學讀研究所的妻子，照片中李靚蕾一頭長髮、乖巧地倚在身邊—— 一個完美妻子的角色。這些年王力宏接受訪問時，觀眾看到的是夫妻恩愛的形象，只有些許迹象暗示今天的波瀾，例如在2017年內地的《魯豫有約》節目，主持人說李靚蕾提到生完第二胎後「五臟六腑的位置都不對了」，王力宏冷淡回應「這個我沒辦法體會，但是身為爸爸，她可能也沒辦法體會」，顯然沒有理解妻子在生育中的辛酸。

李靚蕾5年裏生了3個孩子，不管多喜歡小孩，無疑都是非常辛苦，她把「家庭主婦工作沒有得到公正回報」這點，上升到全民關注的社會話題。按照她公布的信息，婚前有嚴格的財產公證，婚後部分財產轉移到王家名下，她只分得部分婚後共同財產，同時放棄贍養費，她在這段婚姻付出的生育和家務勞動，實際上沒有得到充分承認。

王力宏和王父對李靚蕾的反擊中，列舉了女方在離婚時所要的條件，暗示她攜子上位、處心積慮、離婚就是想要錢。但網友沒有吃這一套邏輯：生養了3個孩子的家庭主婦，離婚時怎麼就不能要應得的補償？

女權主義視角的時代進步

有網友評論離婚事件：「10年前那些性侵案新聞下的評論全是『蒼蠅不叮無縫蛋』（編者按：「自取其禍」之意），現在誰敢說這句話會被直接罵回清朝。」

確實在過去幾年，內地女性對婚姻、生育、家務勞動等問題的討論進步非常大。雖然一方面「#MeToo」運動自2018年以來在國內進展緩慢，例如里程碑式的周曉璇訴朱軍一案，今年9月北京海淀法院以證據不足為由判定性騷擾指控不成立，關於此案在社交媒體的討論幾乎被全數刪除，令在法律程序上直接推進「#MeToo」運動的希望渺茫；但另一方面，包括「#MeToo」在內的社會事件及各種男明星「塌房」（被發現出軌、性侵等醜聞）的娛樂新聞，不斷引發爭論，促使女性開始掌握調侃男性的詞彙和能力：如果「國男」（指中國男性，常含貶義）的「基本盤」（基礎、核心）「普通卻自信」還「油膩」，為什麼要結婚？

我們開始學習女權的語言。例如日本著名女性主義學者上野千鶴子的經典著作《厭女》、《父權制與資本主義》常常在輿論中被引用，她強調以解放的理論支持社會運動，通過改變制度與權力結構來動搖父權制。今年上野老師的《從零開始的女性主義》在內地出版，以通俗語言闡述女權主義，成為女性朋友之間傳遞覺醒意識的送禮佳品。

經過幾年訓練，儘管也有攻擊和誤解，但整體而言女性之間開始找到共同語言，理解彼此處境，結成同盟。與女性朋友聊天時，亦能感到大家最重視的是個人發展，不怎麼渴望結婚，甚至有點抗拒結婚和「厭男」（理解和尊重女性的男士則非常搶手）。有人說不孕不育保平安，雖然有點誇張，但是有人直接放棄、消極反抗，說明婚姻這個遊戲確有荒謬之處。

回到離婚事件。李靚蕾公開發文，她要的是一個公道，而王力宏全家似乎還處於過時的價值體系裏，想用道德牌坊攻擊一個不夠溫順的女人，而所幸這個時代已經過去了。

作者是內地自由撰稿人