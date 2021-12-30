美食車——死於非命的新想像（文：陳堡明） (09:00)

觀乎世界各地均有不少美食車先例，而香港有得天獨厚的旅客數量，以至市民日常的外出消費模式，甚或連雪糕車都能在香港續命多年，實在難以想像美食車未能發揚光大。至此，政府的確有必要反省其政策方針，避免每次領導班子換屆後，上一手留下的都突然變成爛攤子。

美食車先導計劃最為人所詬病的，必然是其場地限制。細看之下，如西九文化區、迪士尼樂園，以至尖沙嘴藝術廣場，都不乏旅客及市民常到場所；但當提到將軍澳足球訓練中心、科學園、科技大學、海洋公園、亞洲國際博覽館等等，便會產生不同疑問，例如海洋公園、科技大學內已經有大量餐廳，足球訓練中心及亞博館則人迹罕至。

場地與場地附近人流，已對美食車造成很大限制；而即使在營運場地內，美食車的選址亦被固定。香港美食車的實際操作，與其說是美食車，倒不如說是小食亭，無疑會更加準確。

然而，流動性問題、場地人流不足、未能針對目標受眾等等，都不是美食車的真正死因，因為即使是小食亭，香港不少休憩用地都能養活一個，甚至同時有數個小食亭。要說美食車的真正死因，是港府未有重視相關計劃，自曾俊華之後，政府對美食車的態度，就是讓其自然消亡。

真正死因是港府未有重視

過去兩年，新冠肺炎重創香港旅遊業，根據旅發局數字，2020年訪港旅客人次僅357萬，比2019年大跌93.6%。美食車作為一個「旅遊項目」，自然無法獨善其身。全球跨國旅遊業接近停滯，本地疫情則漸趨穩定，令市民被迫留港消費，直接帶旺本土經濟。剛剛過去的聖誕周末，不論西九文化區、迪士尼、尖沙嘴等旺區都人頭湧湧。事實就是，本地消費在港成為主流的時候，美食車要生存，就要從根本上改變，由「旅遊項目」轉型為單純的「本地餐飲項目」。可惜，政府沒有從這個方向思考，甚至沒有思考美食車如何生存。

為瀕死的美食車轉型，方法有一萬個，可以是彈性處理營運場地安排，因應不同情况，提供短期地方，如於書展期間額外加開會展場地，又例如於疫下開辦演唱會的紅館設營運區域等等；又可以是政府加強宣傳，如安排媒體報道或廣告，或再舉辦美食比賽等。這方面，相信剛剛花費巨款大力宣傳選舉的政府，必然有足夠的宣傳渠道及方法。

須反省換屆政策延續性

不過，上述事情無一發生，任何挽救美食車的方法甚至未聞樓梯響，政府最終只宣布，由於營運情况不理想，決定暫停計劃。如果每屆政府，因應特首及領導班子改變，而無視上屆政府的施政方針，這正好解釋香港自回歸以來，政府為什麼鮮有真正的長遠政策。

作者是民主黨經濟政策發言人