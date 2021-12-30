大眾娛樂作為另類公共（文：鄧鍵一） (09:00)

這裏列出的「重要事件」並沒有客觀準則，而香港的娛樂平台也不是只有ViuTV、叱咤903、「試當真」。當然，香港運動員於東京奧運奪得佳績也是本年大事，不過那並非本文主題，不贅。

媒介研究：娛樂工業處於尷尬位置

不過，我相信很多人都有一種感覺——如果撇除各種令人沮喪的政治事件，疫情加上政治氣氛，從去年開始，就很難說得上有很多令人想回顧的事情。

然而，相較2020年的壓抑情緒，2021年的大眾娛樂熱潮，令這一年多了一個分析面向。

回顧媒介研究，娛樂工業一直處於某種尷尬位置，這某程度上來自批判理論，往往把大眾娛樂及意識形態生產互相扣連，認為大眾娛樂背後，預設了不同個體的社會位置，令人接受不平等的社會結構。也有很多人提出大眾娛樂是讓人逃避現實的途徑。

這裏所謂「逃避現實」可以有兩重意義，在實證及功能層面，大眾娛樂的確可以讓人暫時離開日常生活的各種壓力和焦慮；但是在批判意義上，「逃避現實」和「接受現實」又往往互相扣連，認為大眾娛樂會令人對公共事務變得麻木。

大眾娛樂亦可擔當公共領域

這種論調，預設了大眾娛樂和傳統意義下的公共領域的對立角度。前者讓人逃避現實；後者讓人討論公共事務，建立良好公民。一些情况下，有論者認為大眾娛樂也可以擔當公共領域，例如嘻哈（hip hop）音樂本身就包含了某種批判性，人們討論嘻哈音樂的時候，也有機會連帶討論公共事務。又例如，一些關於「女人當自強」的娛樂文本，可以令女性討論及反思她們的社會崗位。

然而，放到香港近年的情况，公共領域大幅萎縮，彷彿模糊了大眾娛樂與公共領域的對立角色；甚至乎，大眾娛樂能夠以另一種形式分擔公共領域的功能，成為另類公共，這是值得探討的狀况。觀乎過去一年的「重要事件」，大眾娛樂作為另類公共，有幾點值得留意——

（1）文本的規範：大眾娛樂下的「大眾」其實並非同質化的，而受眾對文本亦會選擇和取捨。取捨的規範，固然跟節目質素有關，當中也有文化和價值觀的規範。例如，一些「鏡粉」對MIRROR的熱愛，來自他們見證着一眾「鏡仔」如何從參加《全民造星》（第一季）開始，憑努力進步的過程。同樣，「試當真」部分支持者，也是看着他們從CapTV開始，一步步做出成績，感到鼓舞。某程度上，他們的故事，很符合後物質世代重視自我實踐的價值觀規範。所以，也有人認為《ERROR自肥企画》值得欣賞，除了節目內容之外，亦包含了幕後團隊的敢試精神。

（2）情感轉化：大眾娛樂作為另類公共，承載了公眾部分社會情緒。不過，作為娛樂平台，公眾透過大眾娛樂表達的情感，會轉化，令其仍然符合大眾娛樂的骨幹。例如部分觀眾不喜歡TVB，除了因為節目質素，也包含了社會情緒。ERROR成員郭嘉駿（193）取笑曾志偉，有人會覺得是為大家出了一口氣。年底叱咤樂壇流行榜「我最喜愛」投票，以及《全民造星IV》投票，有人開玩笑說是本年最重要的投票，也是一種情感轉化。

（3）共識下的非政治化：共識下的非政治化是情感轉化的規範，它可以約束情感轉化的幅度，令其維持在大眾娛樂的框架下發生。例如facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」及「鏡粉」們的Telegram群組，它們作為討論場域，有時候會有人提及政治事情。不過，大家都會有共識地自我約束，維持群組作為討論大眾娛樂的平台。這種自我約束，並非出於恐懼下的自我審查，而是一種群體對於平台性質的共識。惟值得注意的是，上述互動有一個更重要的意義，在於它展示出大家仍然是關心社會的群體，這個互動代表着一種一閃即逝的社會面向，剛好讓大家知道彼此存在。

這3點，是我對過去一年突如其來的娛樂熱潮的粗淺觀察，嘗試提出一些可能的分析角度。整個公共領域的環境未必會一下子變好，往後大眾娛樂作為另類公共的形態和變化，仍然值得留意，明年見。

作者是香港恒生大學社會科學系助理教授