速度與正確（文：洪為民） (09:00)

改革開放40年，深圳從一個邊境小鎮發展成為國際大都會，成為中國的矽谷。一方面，固然有政策紅利、人口紅利以及鄰近香港的優勢；另一方面，也和深圳強調速度、不強求正確有關。40多年前的習仲勳先生和鄧小平先生，並沒有給深圳規劃了一個40年的正確道路，而是透過「摸着石頭過河」，不斷創新、不斷試錯、不斷修正，才成就了世界奇蹟。事實上，整個中國的改革開放，都是透過不斷創新和試錯，走出了中國特色社會主義的道路。很長一段時間，「深圳速度」是全國改革開放學習的榜樣，而深圳在高速增長的同時，也透過不斷的自我完善，找到了自己的方向。

「時間就是金錢，效率就是生命」，這是時任蛇口管委會主任袁庚1981年提出來的口號，在2018年還成為了國家高考作文題目，但是很多人不知道，其實袁庚是在香港受到啟發，才認識到這一點。1978年，袁庚調任交通部香港招商局常務副董事長。初到香港需要購買一棟大樓，袁庚與賣家談妥後，約定在星期五下午2時預付訂金2000萬港元。當天下午2時，袁庚準時到達律師樓，香港賣家將汽車停在門外沒有熄火，等雙方在律師樓辦完交易手續，賣家一拿到支票，立即有人跳上汽車直奔銀行。原來接下來是周末，銀行不上班。如果當天下午3時之前支票未能交到銀行，3天就要損失近3萬元利息。「時間就是金錢」的觀念，就這樣在袁庚腦海中發芽，最後成為深圳發展最早的口號。

信奉「程序正確」 失無數機遇

反觀香港，在經歷了七八十年代的高速增長後慢了下來，尤其是高官問責制實行後，香港對「程序正確」達到了宗教式的信奉——結果不重要，最緊要「程序正確」。整個社會的容錯水平非常低，政府只要犯了任何錯，馬上就會有人說要「問責」、要下台。久而久之，再沒有官員願意創新，因為風險和回報不成正比。然後香港就在一次又一次的計劃、一次又一次的討論中，錯過了無數機會，不再創新，也不能與時俱進。從當年沒有發展晶片，到錯過後來的金融科技發展機遇，例子比比皆是。

以未來的新界北發展為例，如果按照香港過去「行之有效」的發展模式，先到立法會財委會申請撥款做可行性研究，再招標找顧問公司，然後做規劃，再做環評，再諮詢公眾，再修改規劃，最後再去立法會申請撥款，再招標，最後才能真正開始開發，到時可能已經是三四年之後了。所有程序是串聯（sequential）的，好處是一定不會犯錯，壞處是時間很長。如果用並聯（parallel）方式，會快，不過就有一定的風險，之前做的事情可能不正確。但是我認為，不正確可以修正，惟「時光一去不復返」。

主動試錯 力求完善

兒子小時候我給他出一道數學題：如果200公里的賽車，甲車時速200公里，乙車第一個100公里只有甲車一半的速度，問第二個100公里，乙車要用什麼速度才能贏？答案是：永遠贏不了。在這個科技和社會都在高速變化的時代，不進則退，慢進也是退。到我們確定有一個完美計劃的時候，「蘇州過後無艇搭」，機遇可能已經過去了。

所以香港要「再出發」、要解決深層次問題，一定要摒棄過去虔誠追求正確的心態，要容錯和主動試錯，邊做邊完善。「Fail, fail fast, fail forward」，在不斷的小錯中進步，重拾效率和速度，才能夠不被時代拋棄。

作者是全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官