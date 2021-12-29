2021「玉碎年」 2022換新天？─回顧與展望的《新長恨歌》和《恒恨歌》（文：劉銳紹） (09:00)

（一）碧玉有微瑕 毋須千鈞碎

恍惚混沌天復天

二零二一已成煙

閉目清心冷回顧

撥柳扶疏話當前

罡風似劍悲少壯

淚雨如傾哭盛年

江山際遇難猜透

花自凋零景自憐

黎民厭聽DD Dead

高官頻傳QQ Kill（註1）

區會忽見退潮浪（註2）

廣廈獨木失楚翹

牆傾脇破群工散（註3）

暴雨轟雷碎芭蕉

犁庭掃穴稱「成就」

蘋果樹倒眾失焦（註4）

錦飾安能蓋玉雕

威杖難掃百花嬌

桂花香徹民主徑

藍天碧印自由橋（註5）

坦率赤誠不動搖

蕩然心域唱雲霄

耀目珠光全失色

昌盛難比此子驕（註6）

飄逸猶如秋瑾腰（註7）

灑脫心追木蘭謠（註8）

幸福從來非倖至

彤雲不怕烈陽燒（註9）

如今友儕同陷獄

他日乘風再相邀

自問無意挑風雨

更無餘力把魂招

官說清源兼正本

奈何高枕尚懷憂

箇中愁緒何能解

豈是西風遍環球（註10）

西風難撼東山桂

只是東風逐水流

我願東君能借勢

繁花似錦映高樓

無奈載道舟不見

只餘白首伴晚秋（註11）

橫渡缺水難言度

欠水無法渡輕舟（註12）

忽聞風轉百鳥翔

孔雀東西振翅揚（註13）

為育新人護赤子

萬里飄蓬赴客鄉

一往情深耕潤土

百般無奈別爹娘

愁人別恨綑雙翼

鴛鴦離淚浸機場

牽衣百抱家仍破

擁腰千吻人斷腸（註14）

借問緣何逼分袂

呼天勿再拆棟樑

新寵承歡難撑日

珍愛賢才莫自傷

花間有路栽門徑

人世毋須亂雅章

高山流水先作響

自引清溪繞綠廂

忽然年底聽杜鵑

耳畔驟聞鬧聲喧

「完善」選舉新制度

「港式民主」德政宣

三成選民冷票站

另類人潮熱山川（註15）

白天免費遨遊行

晚間自奉盤中飧（註16）

皆因官員不貼地

致令民間不上船

鋪天蓋地歌新政

難抵怨聲依舊傳

鬱悶難紓心頭結

幸有花姐選女團（註17）

猶喜全民可參與

不像立選已劃圈（註18）

千嬌百媚才人出

勝過大台耍醉拳

青春火花容勃發

莫碎壯心美夢園

（二）明年治與亂 關鍵看精粗

嘻嘻哈哈轉一轉

天昏地暗夢難圓

展望來年盼新氣

造福萬民蔭子孫

政壇大事跑馬仔

誰是特首秘不宣

懇言奉勸局中馬

勿作光禿馬後臀

打生打死只為權

最怕權術變成拳

拳來拳去權所累

權拳終向墓中旋

也勸千手如來佛

放開懷抱勿自專

前面騎師揮鞭進

背後千絲百線穿

既守前門方入閘（註19）

何不放手創新端

雖是杜宇頻啼血

應留秋扇勿棄捐（註20）

為防天地超限戰（註21）

寬待民心結善緣

何堪長城常自毁

孤軍難以護前沿

南韓特赦凝民意

槿惠罪超稚子冤（註22）

智利越南源一制

猶創新天添瓦磚（註23）

歷史循環有關聯

角色自覓甜與酸

閃念之間能改變

虛實互換可雙全

（三）民間善應對 可往書中潛

存活浮塵幾春秋

在世愚牛意未休

堅心傲迎風滿谷

持花笑抱雨盈丘

策縱繞行避潘岳（註24）

略謀切勿效楊修（註25）

安車萬里延福壽

健踏千山眼底收（註26）

我愛花神不用羞

香江西子滿恨愁

顏衰臂斷粉頸折

精魂半縷附顱頭

摧花只因花枝秀（註27）

暫掩重門把春留

且讓貞花藏釜底

心誠可把歲月偷

古有居易《長恨歌》

長恨千載似江河

不忍悽淚洗吾土

莫讓青暉再蹉跎

對牛彈琴半世紀

離鄉別井恨更多

沉吟進退苦掙扎

告老還鄉筆作鋤

含悲隱語陶潛句

豈愁剩日倍坎坷

不欲餘情萎秋草

猶怕殘喘夢中呵

長恨歌聲變恒恨

老死街心一夢柯

註1： DQ，Disqualify。即取消資格，斷其政治生命

註2： 整治措施下，大批區議員辭職

註3： 「牆」，喻幫助在囚人的組織「石牆花」；「脇」，即腋下，此喻教協；「群工」，喻職工盟等多個民間團體

註4： 喻被迫關閉的《蘋果日報》

註5： 這四句頭四字指被判刑的梁錦威、何桂藍

註6： 指前「支聯會」秘書蔡耀昌

註7： 秋瑾，晚清義士，有「鑑湖女俠」之稱

註8： 讚頌花木蘭的歌謠

註9： 指前「支聯會」副主席鄒幸彤

註10： 指近年西方陣營掀起全球性反華浪潮

註11： 「道」字不見「之」字部，只剩下「首」字

註12： 民意如水，「渡」無「水」，如何「度」？「法」無「水」，即是「去」，如何暢順渡舟？

註13： 多種政策改變，移民潮突起

註14： 杜甫詩「生別常惻惻」的情景，頻在機場出現

註15： 立法會選舉投票率約三成，更多人到各區出行或郊遊

註16： 「飧」，音「孫」

註17： 指電視台的歌藝大賽

註18： 指立法會選舉設下多個框框圈圈

註19： 即經過篩選才能成為候選人

註20： 指曾經合作的各方人士和組織

註21： 明年形勢更險峻，將出現超出任何界限的競爭

註22： 韓國前總統朴槿惠的罪孽比時下很多年輕人都要重，但文在寅政府也將她特赦

註23： 越南由左翼執政，智利也選出左翼新總統，同樣進行或將進行實質的政治改革，並能維持政權

註24： 西晉潘岳，性情浮躁，自命清高，但又阿諛權貴

註25： 曹操主簿楊修，過於自傲和自露，終被處死

註26： 這八句首字即「存在堅持策略安健」，冷靜少躁

註27： 也包括外部影響

作者是時事評論員