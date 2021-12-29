習近平為何高度肯定新選舉制度？（文：盧文端） (09:00)

新選制與一國兩制同行 長期發揮作用

討論習主席關於選舉制度的講話，不能離開他「愛國者治港」的整體思想和相關論述。今年1月27日，習主席聽取林鄭特首述職報告時指出，香港由亂及治的重大轉折，再次昭示一個深刻道理，那就是要確保一國兩制實踐行穩致遠，必須始終堅持愛國者治港，這是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。習主席將「愛國者治港」提升到前所未有的歷史高度，這是總結香港回歸以來一國兩制實踐得出的重大結論，可以說是抓住了治港的牛鼻子。於是，全面落實愛國者治港的問題隨之提上議事日程。

2月22日，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍發表全面落實愛國者治港原則的講話，對習主席的愛國者治港論述作出權威解讀，強調落實愛國者治港原則要完善相關制度，並列舉了完善選舉制度的5項原則，宣示中央將主導完善香港選制的重大信息。相關工作隨之密鑼緊鼓展開。

習主席近日會見林鄭特首的講話，是總結香港選舉制度的修改及實踐所作出的重要結論：一是高度評價新選制下的選舉委員會選舉和立法會選舉都取得成功，廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，愛國者治港原則得到落實，社會各階層各界別廣泛、均衡參與的政治格局得到確立；二是充分肯定新選制是一套好制度，符合一國兩制原則，符合香港實際，為確保一國兩制行穩致遠、香港長期繁榮穩定提供了制度支撐。

習主席這兩個結論，既就某些針對新選制及兩場選舉的質疑抹黑起到定紛止爭、一錘定音的效果，更向外界宣示，新選制將與一國兩制同行，長期發揮作用。

全面打破港英設置的選舉陷阱

有人問：為什麼之前選舉制度出現這麼大的漏洞，不僅不能有效落實愛國者治港，還給國家安全和香港穩定繁榮帶來嚴重威脅？白皮書點出了其中緣由：是英國殖民統治者「為香港回歸祖國後民主的發展埋下了禍根」。

香港回歸後的選舉制度雖由《基本法》規定，但很大程度上沿用英國人撤退前設計的「以直接選舉為架構核心、以『民主拒共』為暗藏目的」之選制和理念，實際跌入了英國埋下的選舉陷阱。陳冬所講「反對政府、對抗國家、攻擊中央倒成了『民主派』」的現象，就是這陷阱的一部分，以顛覆政權為目標的所謂「初選」事件，也正是港英選舉陷阱必然帶來的惡果。

顯然，香港的選舉制度必須有重大變革，而非小修小改，用習主席的話來講就是「作出系統性修改完善」，這裏既有以重新構建選舉委員會為核心的制度改革，也包括基本觀念的革新：除了愛國者治港、維護國家安全、符合香港實際等原則之外，還有一點特別值得重視——判斷香港民主優劣成敗的根本標準，不是直選成分的增減，而是能否實現良政善治、增進港人福祉。這就是習主席所說，「民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的」。

需要強調，全面落實新選制，不止是實施相關的制度規定，與之相適應的觀念更新亦非常重要。香港社會全面確立新選制所蘊含的基本理念，打破所謂選舉即直選及「民主拒共」的概念陷阱，香港市民對新選制的參與自然會得到相應提升。

據了解，中央已經認定，今次立法會選舉投票率偏低的主因是外部勢力的干擾破壞。新選制將反中亂港分子拒之特區政權架構門外，外國勢力不可能像過去那樣，任意操控其代理人利用香港遏制中國，於是極力煽動「杯葛」選舉，並糾集盟友抹黑詆譭新選舉制度和今次立法會選舉。對此，中央不僅要作出強力反擊，而且更加堅定全面落實新選制的決心。這也是習主席講話所帶出的重大信息。

非建制派參選 具不可或缺貢獻

今次立法會選舉得以成功舉行，投票的選民和參選人士都功不可沒，他們是新選制的社會支撐。習主席對立法會選舉成功的肯定，也包括對他們的肯定。陳冬在中聯辦舉辦的座談會上，對於用投票行動表達希望香港「和平和穩定，有好的生活」願望的135萬市民，表達了敬意。本人對此非常認同。在這裏，筆者還要特別感謝那些非建制派的參選人。

說實話，對於非建制派在地區直選中全軍盡墨，本人真有點失望，因為這並非新選制的本意，基本法委員會副主任譚惠珠亦認為這並非「原設計」。當然，筆者絕不是對非建制派候選人失望，而是對反對派支持者失望，是這些選民不給他們機會。應該說，非建制派在地區直選失利是「非戰之罪」，他們參選對新選制實踐的積極意義理應給予充分肯定：一是他們的參選態度表明了對愛國者治港選舉制度的認同和支持；二是他們能夠入閘參選，顯示了新選制具有政治包容性，使候選者「五光十色」的景色更豐富多彩；三是他們所吸納的90,630張地區直選選票，佔選民人數2.03%，對於來之不易的三成投票率作出了貢獻；四是有非建制派人士當選議員，為新立法會增加了多元化的不同聲音；五是他們的參選過程為非建制派以後的參政積累了經驗。

白皮書指出：新選舉制度最大程度拉長了包容多樣的半徑，畫出了符合香港根本利益的最大同心圓。這是習近平統一戰線思想的體現，也是一國兩制之下選舉制度的應有之義。新選制為非建制派預留了發展空間，新當選的非建制派議員受到較一些普通議員更多的關注，反映了社會對非建制派的重視和期待。筆者相信，工夫不負有心人，只要非建制派人士繼續努力，就一定能夠開拓出既符合香港整體利益，也有利於自身發展的一片天地。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長