日暮鄉關何處是 國殤之柱何去何從（文：黃靖軒） (09:00)

校方說辭沒證據 難令大眾信服

校務委員會為香港大學最高權力架構，其會議日期會於該學年開始便向成員公布，議程正常則會在一星期前派發。

然而，是次決定國殤之柱去留的會議為緊急會議，本人更是在開會前一日方收到議程，當中僅寥寥數字，並無提及國殤之柱或任何具體討論內容。本人甫踏入會議室，方知悉會議將裁決國殤之柱去留，可見該決定之倉卒。基於保密原則，本人未能透露會議的討論內容，但仍希望藉此向大眾表達校委會是次決定的不合理之處。

首先，根據校方12月23日公布的「港大校委會就決定移走校園內雕像聲明」，港大校方以「雕像狀况欠佳帶來安全問題」及「會為大學帶來觸犯本港刑事罪行條例的法律風險」作為移除雕像的兩大緣由。當然，本人並非認為校方公布任何決定都需附上所有相關資料，但誠然，於處理國殤之柱此燙手山芋，校方若欲以人身安全及刑事法這類普通原因作動機，理應給予師生大眾一個交代，公布雕像如何「狀况欠佳」、可能觸犯哪一條刑事法。校方現在這一套說辭沒有任何文件、證據佐證，單憑短短數句實在難以令大眾信服。

搬柱行動過於倉卒 罔顧港大聲譽

再者，校方搬遷國殤之柱的行動過於倉卒。香港大學的聲譽和師生關係，於學生會評議會風波過後已遭嚴重打擊，大學需時修補喪失學生會所造成的制度缺口，更要重建同學對學校的信任。惟不及半年，大學卻執意引起新一輪風波，置香港大學於聚光燈下，於我而言，是罔顧港大聲譽及眾多同學感受。大學於火勢未熄的今日再次煽風點火，其背後是否有他人推波助瀾，還望各位讀者自行判斷。

正如校務委員會前本科生代表李梓成所言，國殤之柱「展示大學的雅量，示諸世人這座香港第一學府除了精研學術、追逐排名外的精神面貌——對社會的人文關懷、對歷史的正視、對院校自主的堅持」。24年前，香港大學尊重民意，默許甚至幫助學生將雕像立於校內，展示了作為香港第一學府的氣度；24年後，大學親手將其一分為二，連夜搬離校園，葬送大學多年來努力建立的名聲，讓學術界覺得所謂學府實質毫無原則可言。

現在，國殤之柱被存放於香港大學嘉道理中心。雕像有否受損、存放空間是否有設備保養、將來會否又被搬運到其他地方等資訊，完全無人知曉。

國殤之柱為他人財產，先姑勿論法律，未事先知會並獲得創作者同意便搬運、破壞雕像，實在不合情理。若雕像受損，港大難辭其咎。

要重新彰顯第一學府的雅量

日前教育局就有學校播放南京大屠殺片段一事指「歷史就是歷史，不能迴避」。那麼香港大學作為本港教育界的橋頭堡，是否更應遵從教育局的意見，正視歷史？

「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」，我認為香港大學現在最需要的，是重新彰顯作為第一學府的雅量，明明德，向師生大眾及創作者交代國殤之柱現况，給予雕像良好的存放空間和保養，並主動為創作者提供協助；同時，公布有關國殤之柱「狀况欠佳」、「可能違法」的證明，向大家展示大學的行事根據。

作者是香港大學校務委員會本科生代表