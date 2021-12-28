六四符號「社區清零」（文：梁美儀） (09:00)

香港曾經是中國大陸國境之內，唯一可大規模公開紀念六四事件的地方；但在《港區國安法》實施後，香港這個「唯一」地位早已不保。以疫情為由，不准辦六四燭光集會；以涉違國安法，拘支聯會領導、凍結戶口、拆六四紀念館展品。僅存在大學校園公開展示的展品，包括在港大的《國殤之柱》、中大的民主女神像，以及在嶺大的六四浮雕，全在一兩夜之間被消失。

拆走這些紀念六四事件的雕塑，是令人傷感的，因為這些都曾是香港仍擁有言論自由、表達自由時代的產物。它們的存在，曾是香港一國兩制仍然存在的象徵。要移除它們，相信也非大學本身可完全掌握的事情，背後是否受到巨大壓力而不得不拆，大學高層心裏清楚。

某些歷史就是醜陋 但不代表要抹掉

反而最令人難堪的，是聽見如本身為港大校友的全國人大前常委范徐麗泰的一番話——她直指塑像「醜怪」，不管是否有政治理由，應該一早移除。她認為同學在校園應開開心心，日日看見它實無必要。

什麼是「醜怪」，什麼是美，這是很主觀的判斷；但很多歷史事件，本身就是「醜怪」、恐怖，甚至令人心寒。當年到瀋陽「九．一八」歷史博物館參觀，某些展品相當赤裸地將日本侵華期間一些令人髮指的行徑重現出來：館方以逼真的蠟像，展示當年日軍「731部隊」進行的殘忍人體實驗。看後縱感不安，但這就是歷史的一部分。

某些歷史就是醜陋，叫人慘不忍睹，但不代表要抹掉或隱藏。

作者是資深傳媒工作者