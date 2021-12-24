香港亟需推進綠色金融標準體系（文：譚偉強 、舒浩） (09:00)

助實現「碳達峰．碳中和」目標

綠色金融標準的重要性，不僅僅是將綠色項目和投資引入金融體系，而是通過環境責任意識和環境風險意識的引入，培育綠色責任投資主體、綠色投資市場以及綠色消費場景等，為新的綠色金融模式、產品和工具的產生創造條件。當更多的消費者和投資者將環境關注納入經濟決策，或者說形成有綠色溢價的市場，它會反過來以市場的方式不斷提高環保監管標準，甚至引領新標準的發現。最終，實現金融體系的可持續屬性的固化。與傳統金融相比，綠色金融面臨着如何協調資本的逐利本性和環境的可持續性，以實現資本投資的「雙重目標」的挑戰。其核心在於實現資金要素的綠色配置，引導資金流向綠色產業，促進經濟、社會的可持續發展。因此，作為保障綠色金融業健康發展的技術支撐，建立健全綠色金融標準體系至關重要。

有必要制定全球統一標準

從綠色金融標準體系來看，綠色金融標準是識別綠色經濟活動、引導資金準確投向綠色項目的基礎，是保障綠色金融健康發展的重要技術支撐，對於規範綠色金融相關業務，確保綠色金融項目自身實現商業可持續，推進經濟社會高質量發展，具有重要作用。

然而，作為一個新的、涉及多學科的領域，與綠色金融相關的基礎設施和框架並沒有明確的定義，也缺乏一致認同的標準或定義。目前，現行的綠色金融標準主要有兩類，一類是由市場主導的、國際組織制定的綠色債券標準，這類標準市場接受度高，成為一些國家的參考目標。另一類是中國和歐盟的綠色分類標準。總體而言，當前的綠色金融標準是由每個國家和地區根據自己的經濟發展水平、產業結構、能源結構所制定的，在分類框架、針對範圍和對投資的約束力3個方面表現出明顯差異。這可能會導致「洗綠」、「漂綠」風險的增加，使得投資者難以識別資金實際應該投向何處才能最有效地支持可持續發展，增加了綠色金融工具在不同綠色金融市場的發行成本。

綠色金融標準化是發展綠色金融的關鍵環節。為了避免國際綠色金融市場碎片化發展，有必要凝聚共識，推動綠色金融標準趨同，制定全球統一的綠色金融標準。香港作為國際金融中心，發展綠色金融應有更高的定位，即定位於世界級的綠色金融中心，而不僅僅是服務於區域綠色經濟的發展。一方面，國際綠色金融中心建設是國際金融中心發展的必然選擇；另一方面，全球各金融中心在綠色金融的標準制定、市場定價等方面基本在同一起跑線上，鑑於中國綠色金融發展最快、又最具市場潛能，香港應該主動承擔起建設國家綠色金融中心的重任，致力於全球統一綠色金融標準的制定。

香港應發揮優勢 抓住黃金發展機遇

對於香港而言，一方面能夠把握新時代發展脈搏和機遇，綠色金融在近年來得到了長足的發展。據國際非營利機構「氣候債券倡議組織」公布的數據顯示，2015至2020年底，累計在香港發行的綠色債券總額超過380億美元，2020年在香港安排和發行的綠色債券和貸款總額已達120億美元。香港市場已成為全球最大的綠色債券市場之一。另一方面，香港作為國際金融中心和離岸人民幣中心，擁有成熟的資本市場法律體系、全面開放的國際環境和健全的專業服務體系，以及連接國內外金融市場的區位優勢。因此，香港應進一步發揮這些得天獨厚的優勢和抓住綠色金融黃金發展機遇期，為促進全球綠色金融標準的統一化貢獻香港智慧和香港力量。

第一，充分發揮綠色金融認證優勢，為制定綠色金融標準奠定基礎。綠色金融標準化是發展綠色金融的關鍵環節，而綠色金融認證則是其建設的重要前提。香港是亞太地區重要的檢測認證中心，發展綠色認證起步較早，經驗豐富，並建立了良好的信譽。同時，也有不少國際著名綠色金融評級在香港提供服務。香港應以此為基礎，為綠色金融標準提供高品質、可信賴的第三方綠色認證。

第二，充分發揮香港中介橋樑作用，銜接國內外綠色金融市場。香港是國際金融樞紐和通往中國內地的門戶，以香港對國內國際市場的了解及密切的業務往來，香港理應立足於我國經濟發展的現實國情、產業特點以及資源稟賦，在順應結構調整方向、服務國家綠色發展戰略的同時，也要充分尊重市場規律和國際共識，確保標準既能促進市場公平競爭，又能有效兼容國際規則，獨立自主地制定綠色金融標準，為全球綠色金融標準的統一化貢獻香港智慧。

第三，促進「科技+金融」的深度融合，建立統一、開放的綠色信息數據庫。綠色金融標準的制定依賴於充分的綠色信息，而金融科技在解決信息的溯源、可靠存儲、防篡改、一致性等問題上具有天然優勢。香港作為金融科技樞紐，應推動金融科技與綠色金融的融合，加強綠色信息蒐集和應用，完善綠色信息的認證、評級、監控流程和信息披露機制，實現「科技+金融」的共舞，在保證信息安全的基礎上，建立統一、開放的綠色信息數據庫。並將經驗推廣到世界其他地區，促進綠色信息的跨界流動，解決綠色信息匱乏的問題。

第四，借助區位優勢，積極參與綠色金融領域的國內外合作。香港不僅是連接國內外金融市場的紐帶，更是粵港澳大灣區和「一帶一路」建設的重要中心城市。香港可憑藉自身的區位優勢，積極參與綠色金融領域的國內外合作，建立多邊「綠色金融合約」等渠道，引領綠色金融國際標準的制定。將綠色金融標準的制定，融入粵港澳大灣區建設和「一帶一路」的國家戰略中，設計香港綠色金融標準國際化的技術路線圖，讓香港標準成為世界標準，以提升香港和中國在全球環境治理中的領導力和話語權。

讓香港標準為世界標準「充電」

總體而言，香港綠色金融生態圈正在形成，在未來應以「碳達峰．碳中和」目標為引領，積極制定香港綠色金融標準，並向全世界推廣，讓香港標準為世界標準「充電」，促進世界綠色金融標準的統一化。這不僅為中國和香港在經濟、能源、環保等多領域開展國際合作業務提供重要制度保障，也為其他發展中國家公平參與國際綠色金融合作提供重要的借鑑。

作者譚偉強是香港教育大學副教授、個人理財教育文學碩士課程主任，舒浩是香港教育大學社會科學系研究助理