為何彭帥不能變「蕾神」？（文：曾志豪） (09:00)

無獨有偶，彭帥也在這個力宏風暴中突然現真身，又非常巧合的偶然遇到了一間外媒——新加坡《聯合早報》的記者，又很自然的做了一場訪問，交代了許多外界關心的問題，當然有更多重要的、敏感的題目，記者「巧合地」沒有提及。

這個偶遇的訪問，挑選了力宏風暴時間爆出，打了個掩護，交了功課——「彭帥否認遭性侵、人身自由安全」。

那麼王力宏和李靚蕾的風暴，究竟最值得關注的地方是什麼？

關注點一：公權力的介入

香港也曾出現偶像惹上桃色醜聞，譬如早年的陳冠希事件，但香港對這些偶像的懲罰，主要是來自「市場機制」，無論是影迷、唱片公司、電影公司、廣告商的離棄，都是市場自由的選擇，作為對照，政府部門沒有什麼介入。

但大陸最近的偶像崩塌風暴完全不同，市場固然會和藝人切割，但公權力也沒有閒着，大陸的不同部門，如宣傳部，甚至中紀委這個明明管的應該是中共黨員紀律的部門，都發聲表態「人設崩塌、基本完了」，甚至官方主動提出「不能讓這些失德藝人在其他網絡平台出現」。用政治說法，簡直判了藝人「剝奪娛樂事業權利終身」。公權力的介入是否多此一舉？

關注點二：權力愈大關注愈小

王力宏的醜聞可以傳遍網絡、民眾傳媒自由挖掘爆料熱議，但和王力宏影響不遑多讓，甚至涉及了中共最高權力核心的彭帥事件，卻是銷聲匿迹、噤若寒蟬。為何我們讚揚李靚蕾有理有節的維護自己權益，卻又會默許彭帥種種令人高度懷疑的公開表演？為何「蕾神之鎚」不能交到彭帥手上？為何有些偶像可以變成渣男？但為何有些偶像又能繼續上春晚？比起出軌，公權力是否出軌影響人們的知情權，更值得關心。

作者是傳媒工作者