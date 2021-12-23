從「安出之亂」看政府如何與民渡困（文：曾自鳴） (09:00)

「煮埋嚟就食」 難怪民怨四起

當局早前擴大強制使用「安心出行」範圍，由早前要求市民進入政府轄下場地，及公眾街市、小販市場及熟食市場，須掃描應用程式，再到最近擴至堂食食肆、派對房間、遊戲機中心、健身中心、戲院等。然而，當相關措施的使用範圍由窄至廣，走向一系列與地區民生息息相關的地方，我們就看到措施雜亂無章的一面，政府每每抱着「煮到埋嚟就食」的態度去解決問題的思維，難怪令市民怨聲四起。

由要求市民用「安心出行」進入政府轄下場地開始，我們就看到當局一直忽略在社會上最底層的一群——無家者。無家者通常因為經濟困難等原因而沒有智能電話，惟在政策推動初期，當局卻無考慮相關問題，要無家者拿出智能電話才能進入有關場所，實為強人所難。及後當社會輿論發酵時，當局再修訂有關安排。同樣，政府安排公眾街市強制使用「安心出行」之時，在一片罵聲中才開始醒覺，長者不懂得或者沒有智能手機使用有關程式，結果本來習慣在公營街市消費的部分長者和其他市民，礙於不熟悉流動應用程式操作或基於各種原因抗拒使用「安心出行」，最後唯有選擇改往不需要使用「安心出行」的路邊門市菜檔或超市購物，使公營街市人流明顯減少，街市商販叫苦連天，在在說明，政府在推出新政策前，完全沒有預想到會對街市檔販生計構成影響，考慮不周。

另一方面，在月初推行的食肆必須掃描「安心出行」才可入座，亦同樣暴露了當局「頭痛醫頭，腳痛醫腳」欠缺前瞻性的流弊，長者、視障人士等依舊出現不同狀况的問題，這些弱勢的一群，可能連填表也有困難，但當局卻往往都在未有仔細思考下就推出政策，然後再想方設法動用民間社會不同機構的資助及協助，替其「補飛」，看來在上位者「盲」得比任何人也要嚴重。

疫下市民收入受影響 精神壓力大

近這幾個月政府似乎集中精力處理「安心出行」和「港康碼」方面的事情，至於如何振興經濟，特別如何確保疫情下市民的生計，當局就似乎拋諸腦後了。雖然失業率近期持續回落，但疫情之下，有不少人的收入大受影響。早前香港基督教服務處曾經就「疫情下市民收入減少及借貸情况」做調查，發現大約一半受訪者家庭收入下跌，當中有不少人在疫情期間需要向外借貸，最高者更借了40萬元。同時有超過四分之三的受訪者出現身心負面狀况，包括感覺精神困擾，甚至造成家庭衝突。對市民精神健康如果不予關心的話，壓力會與日俱增，儼如香港社會一個容易引爆的計時炸彈。

令人遺憾的是，政府繼續在支援市民方面扮演「守財奴」的角色，在坐擁8160億元財政儲備的情况下，只在年初公布的《財政預算案》派發5000元電子消費券，卻不肯再派發現金與市民共渡難關、還富於民。反觀在一水之隔的澳門，即使在未來一年仍是赤字預算下，都繼續維持各項協助民眾共渡難關的措施，包括延續從2008年開始的現金分享計劃，稍後將繼續派發1萬澳門元給永久居民；也繼續加強其他方面的社福服務，例如支援照顧者，推行日間暫託、展能等服務。

支援基層 勿懼赤字預算

未來一段時間，環球經濟會因通脹急速上升，以及加息等打擊下，令各地民眾生活變得更為艱難，相信香港也難獨善其身。因此，政府必須盡早審視及規劃，當經濟急速下滑及疫情爆發時，如何協助市民對抗這樣的雙重夾擊，並思考如何在社會福利等方面協助亟需支援的低下階層，以及其他可能的「漏網之魚」，特別是那些不合資格領取綜援等社會福利，但生活卻十分艱苦的市民。

筆者衷心希望當局要汲取「安出之亂」的教訓，及早預視未來風高浪急的經濟環境，參考鄰埠的做法，不要懼怕赤字預算，制定包括派錢等還富於民的政策，改善及關注社會基層市民的切身需要，並從多方面支援。

作者是民主黨中央委員