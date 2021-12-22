聖誕氣氛（文：任建峰） (09:00)

「一國兩制」的猶太地區

耶穌出生於猶太地區的小村落伯利恆。他出生時的猶太地區是羅馬帝國的一部分，其君主是人類歷史較出名的兇狠強人之一 ——奧古斯都。雖然如此，猶太地區某程度上是行使「一國兩制」的，因為它有自己的王，而猶太地區除了在被視為牽涉羅馬帝國安全的範疇外，表面上都是有一定的自治，暨有實行自己生活方式之權利。

耶穌出生時的猶太王名為希律。他經過多番起落才能鞏固勢力、得到羅馬允許他登上這位，是一個雖則始終都只是羅馬人傀儡，卻仍自視甚高的人。希律為了保持自己地位，會不惜打壓、剷除一切被視為能威脅他的人或東西，甚至連他自己兒子都不放過。在政績上，希律有不少大項目、大基建，包括整修和擴建猶太大聖殿，惟這些「大」東西往往最終都淪為權貴與靠他們「搵食」者的搖錢樹。

耶穌誕生的故事

就是在這樣的背景下，耶穌誕生了。在伯利恆村落的平民知道了後就覺醒了，對此信息感到喜悅。但有知識分子由遠方從星象得悉聖誕後，仍未立即領會，以為仍可以與暴政者希律打交道，甚至嘗試以聖誕信息，企圖從希律身上賺一筆錢財。這群「智者」見到星象後並不是直去伯利恆，而是去耶路撒冷找希律報喜訊：一般來說，這樣做都是為了透過報喜訊賺取打賞。

智者們見到希律，報喜訊時，他與其官員反而表現得很驚慌：試問，一個連自己兒子都可以不放過的人，對他說有聖誕事件，又怎會不擔心自己地位受動搖？不過希律與一眾親羅馬官員都還是要很欠說服力地扮得很大方，一路鼓勵智者去找出聖誕地點（聲稱是為了好讓希律去朝拜），但又一路找人跟蹤智者，好讓把剛誕生的神人殺掉。

終於，智者去到伯利恆，在簡陋的山洞馬槽找到耶穌與其父母。相對於希律宮廷的那份恐懼，智者們在馬槽內找到愛與平安，因而覺醒了。他們不但沒有為獲取打賞而回耶路撒冷向希律透露耶穌身在何處，而且還送了黃金、沒藥、乳香給耶穌一家三口。這些禮品除了有物質價值外，亦是古代人要長途跋涉時的傍身品。收到這些禮品的耶穌父母亦意會到，伯利恆此地不宜久留。

的確，耶穌一家三口很快就要為了保命，趕急地流亡海外了。覺醒了的智者雖然沒有向希律通風報信，但希律透過探子得知了耶穌在伯利恆，為了趕盡殺絕，就派人把仍留在伯利恆的嬰孩統統殺害。不過，基於伯利恆只是小村落、而希律作惡多端到幾乎每一天都是「猶太地區至今最黑暗的一天」，這件屠殺事件，除了在把耶穌故事看成焦點的《聖經》外，在猶太、羅馬各大小史書，根本就已經算是不值一提的小惡行了。

說到這裏，不知大家是否仍認為當下的香港很欠缺真正的聖誕氣氛？祝大家聖誕平安、新年健康。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師