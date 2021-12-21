選舉落幕 亂局開始（文：劉進圖） (09:00)

制度底因不變 投票率難望改善

三成投票率意味什麼？意味基本上出來投票的絕大部分是建制派選民。根據過去兩屆立法會和區議會選舉的經驗，建制派選票總數大約120餘萬，與前天的總投票人數135萬相若，而選舉結果也反映，非建制派候選人得票甚少，倒過來證明有投票的主要是建制派選民。立法會出現「清一色」而非「五光十色」局面，可以說是制度注定結構使然，根源是非建制政黨參選受阻，導致佔選民總數高達四成的非建制選民（參考2019年區議會選舉投票人數及2019至2021年登記選民人數）無意欲投票，這個底因若不改變，不論當局如何花招百出，投票率都難望改善。

中聯辦對立法會影響力大幅上升

立法會出現「清一色」全由建制派把持局面，意味什麼？表面看，這意味立法會內沒有反對派，政府提出的法案和撥款議案，可以快速通過，施政效率可能提升，這就是特首和主要官員在選舉後反覆強調的，議會生態將從破壞走向建設，事實真的如此？

在1991年香港立法機關引入分區直選前，立法局議員大部分是政府委任的建制派，只有少數功能團體議員和選舉團間接選舉議員自覺要當反對派，為日後循直選入局作準備。港府的政務官飽經訓練，對於駕馭一個由委任議員主導的立法機關，並不覺得吃力，如今親建制議員全面主導立法會，假如就像當年的委任議員那樣，對於林鄭月娥這類政務官來說，應該駕輕就熟。

然而，今天立法會內的建制派議員的席位，並非來自特首或司局長。與當年港府高官掌握委任權截然不同，佔40席的選委會界別，當選者都有一個前提，就是獲得中聯辦祝福，否則哪怕你是前朝高官或商界名人，做過大量政府公職，都會名落孫山。同樣，在佔20席的分區直選中，勝選的民建聯、工聯會、新民黨等建制政黨，都不是靠特首或政府高官幫助上位得票的，反而與幕後協調的中聯辦關係更密切。至於佔30席的功能界別，在改制後個人票銳減，公司票主導，中聯辦比個別政策局更能左右這些公司票的取向。換言之，經過這次選舉，中聯辦對立法會的影響力大幅上升，政府高官如要箍票，非求助於中聯辦不可。

所謂行政主導 還有沒有必要？

過去議會內有泛民議員充當反對派，中聯辦為了不讓泛民得逞，保住建制派對議會的主導權，在大多數政策議題上都支持特區政府提案。如今泛民議員出局，建制派對議會的控制權變成絕對，當政務官上門求助箍票時，中聯辦人員很自然就會想，為什麼一定要支持？自己只要打個招呼，議會內就山呼和應，為什麼不是政務官跟從議會主流意志施政？所謂行政主導，到底還有沒有必要？就算維持行政主導這塊歷史招牌，到底是政務官主導，或是建制政黨藉控制行政會議來主導？建制派政黨再不濟，總算有100多萬選民加持，特首和司局長們憑什麼指揮他們，要求他們支持政府？

作者是資深傳媒人