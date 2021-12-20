蘇聯解體30年：獨裁者派對未曲終人散（文：陳家洛） (09:00)

站在30年後的今天，我們採用「自由之家」的追蹤數值，盤點15個曾在蘇共治下的共和國（見表），不難發現其中只有波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）是成熟鞏固的民主政體，無獨有偶地，這3個被斯大林吞併的國家，竟然可以在50年後脫共脫蘇（註），保存好本身的文化和傳統，並且加入了歐盟和北約。另一邊廂，絕大多數只是由蘇共一黨專制式的獨裁，換成不是「家天下」就是「政商黑集團」這樣的反民主政體。至於烏克蘭、格魯吉亞和摩爾多瓦就舉棋不定，所指的「混合型」其實代表這些地方飽受內外張力牽動拉扯，長期處於不穩定狀態中。

捍衛民主的警覺性

經歷過1990年代時局變遷，我們都不同程度上接觸過曾經盛極一時的「民主過渡論」（Transitology）：美蘇兩陣營的冷戰勝負已分，告別了第二次世界大戰後人為的地緣政治，民主是唯一的終局（the only game in town），加上在全球一體化的樂觀主義影響下，即使各地的民主化有快有慢，關鍵在於誘因和條件的不同組合，民主過渡是時間問題。

值得注意的是，這裏所指的「民主」，不是一句簡單的口號，而是透過檢視7個主要制度的狀况再綜合而定：中央層面的民主管治、地方層面的民主管治、公民社會、貪污情况、司法獨立、獨立傳媒、選舉程序。因此，即使在波羅的海三國之中，我們也可以觀察到這些範疇的發展或退步之間的相互影響。事實上，正如Snyder指出，在混合型政體，甚至在民主政體，民主、自由這些普世價值，在世界各地都無時無刻受到野心家、特權階級，或者敵對力量威脅，缺乏這些警覺性，民主倒退也大可以「以民主之名」進行！

在後蘇聯時代，不民主的政體要抵制民主的潮流、而且可以出師有名的話，「民族主義」就替代共產主義而成為高壓統治的幫兇，因為它同樣可以用來找到「敵人」、「叛徒」、「外國代理人」、「外國敵對力量」等，數之不盡的說法，在前述7個主要範疇打擊任何異見、消滅捍衛制度的聲音和清算任何反抗的組織。話說回來，蘇聯解體後而拒絕民主化的政權，就是因為缺乏安全感而將政權個人化、家族化、集團化，過程中戒不掉欺凌殘忍的手段，目的就是以某種「永恒不變」的姿態去折磨求變的人。諷刺地，蘇聯的沒落和解體，不但沒有令某些國家洗心革面，反而遺下了一種老羞成怒的政治氛圍（politics of humiliation），只有信靠強人政治才可一雪前恥的調子，被野心家輕而易舉的利用作為上位的踏腳石。

威權統治個人化、家族化、集團化

杜卡爾斯基斯（Alexander Dukalskis）的研究則進一步發現，不民主的政權還會搞大外宣，虛張聲勢，一邊說好自己的故事、建立英明神武獨裁者的形象，一邊駁斥別人的抹黑，在聯合國等國際組織層面拉關係，在國際輿論之間中和任何不利當權者的劣評，甚至把獨裁的長臂伸至外地，推銷自己的一套還不止，更要將政治鬥爭輸出到海外，這邊劃「紅線」又那邊劃「禁區」，藉着搗亂民主世界的陣腳來提高安全系數。

俄羅斯的普京政權和白俄羅斯的盧卡申科政權，正正提供了前述分析的有力證據。兩人將政權據為己有，早是路人皆見，而且國內政治鬥爭的腥風血雨更是沒完沒了。民族主義、個人崇拜、要一雪前恥已是他們的「商標」。有利用價值的，只要交出「保護費」，就盡享無法無天的特權；不接受這些「厚待」的，不是流亡海外就是入獄，財富全數沒收。即使他們沒有稱霸世界的本錢或企圖，但繼續利用天然資源、軍事力量、特務組織、情報系統等蘇聯的遺產，伺機恫嚇、侵犯鄰國，在世界各地分享其制度「優勝」之處等——儘管當權者總愛展示自己的自信，基本上都離不開威迫利誘的套路。

不過，再引用Snyder的忠告，如果說民主管治不可被視為是必然的，那麼威權統治都不可被視為是千古永恒的，學歷史的都知道這個是常識吧！筆者和Snyder曾經在牛津一起研習蘇聯東歐的歷史和政治，其後回到自己的地方從事教學、研究和在公共領域評析時政，我們不是無藥可救的樂觀主義者，而是選擇跟隨一代又一代追求人本關懷、相信真相、拒絕謊言的前人，就是如此這麼簡單。

註：它們在兩次大戰之間曾是獨立國家，1940年被蘇聯兼併，1941年被納粹德國佔領，1944年被蘇聯重奪

延伸閱讀：

．Alexander Dukalskis, Making the World Safe for Dictatorship, 2021.

．Timothy Snyder, The Road to Unfreedom, 2018.

．Freedom House, Nations in Transit - Democracy Scores, bit.ly/3p8dFYP

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授、比較管治與政策研究中心總監