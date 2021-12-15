勝敗兵家事不期 捲土重來未可知 ──由立法會選舉前的氣氛談起（文：劉銳紹） (09:00)

（1）選舉前輕描淡寫說幾句

──其實在選民中，無論個人或不同群體，早已有其傾向或決定，外界難以影響，所謂「中間群眾」不太多。即使大力催票，或者唱反調，也難產生巨大拉力。這從不同時期的民意調查已反映出來，只是不同政治力量仍按照自己的目標，各做各的而已。

從主流趨勢看，可見經過二三十年的選舉變化，新舊選民已愈來愈聰明和成熟。他們的反應冷熱有時，既是對候選人的反應，也是對政治氣氛和選舉制度的反應；如要引導選民，就要用他們可接受的方法，「撒米引雞」、「拉牛上樹」或「馬鞭侍候」等都應該掃入垃圾堆了。

──官方和建制努力推動，自不待言，也可理解，但必須講究方法和效果，更要注意反效果。簡單而言，就是要弄清各種安排和行動的目標，是真正鼓勵積極的選舉文化和氣氛？還是要「做給上級看的」，以顯示「政治忠誠和擔君之憂」？這當然沒有答案，但連建制派也關心這個問題。

如上所說，選民已有自己的選擇，所以大家都會感謝官方提供的方便（例如選舉日的免費交通安排），各人將按實際情况，投票與否各適其適。忽然想起已故諧星鄭君綿的歌詞：「鮮花拗折插綠鬢」，但有一次他搞笑地改為「鮮花拗折插落糞」，不知他是否能預知天機？

──既然無人能影響已有既定想法的選民（包括我和這篇文章的讀者在內），所以請勿胡亂猜測不同的言行，更不要只從負面的角度看不同的行為。例如，泛民陣營中也有人認為應該參選、助選和投票，以爭取他們認為可達到的效果；即使自己不同意某些言行，也可以視為多元化的一部分，至少毋須互相排斥、理念上異見難存，否則跟政圈中的黨同伐異有何分別？

（2）面對眼前政治低氣壓的心態

──首先，我從來不輕視困難和壓力。眼前的政治低氣壓確實令人透不過氣來，無力感和「有力無處使」之感十分普遍。不知是否巧合，一批泛民人士（包括前支聯會領導層鄒幸彤、蔡耀昌等）被判刑，在投票前出現新的低氣壓。從客觀效果看，不能排除這也許會進一步影響投票氣氛。

──不過，雖然看到困難，但不應害怕困難；雖然眼前現實如此，但可以不妥協於現實。所以，必須以積極樂觀的心態迎難而上，死馬當作活馬醫。這不是虛無縹緲的話，而是我在人生風浪中的體會。我告訴自己，從來不要用句號（。）看問題，而是要用逗號（，）看問題，因為任何事物都可以在靜止甚至死亡後「活」過來；即使一個人死了，他的奮發精神也可以傳下去。這是大時代對香港人尤其是政治人物的要求和磨練。

──從大歷史的角度看今天香港的局部歷史，也從香港的局部歷史看中國和世界的大歷史。如聚焦在眼前的選舉制度，也許感到一池死水，但正如杜牧《題烏江亭》中的名句，濃縮為「勝敗兵家事不期，捲土重來未可知」，成為今天的標題。即使眼前的選舉形勢如鳥籠般狹窄，連「諸葛亮借東風」的機會也近乎零，但為了發現日後的借力點，也可積極觀察，爭取和創造日後發力的基礎。

（3）宏觀策略的參考和思考

上面談的也許空泛一點，但以下事例可作參考。

──港英政府管治時期，同樣控制政治制度和立法局。整個形勢都不利於中國和左派，也不利於在香港爭取真民主的人士，只有利於合乎英國使用的「有識之士」及其利益群體。其後，香港回歸大勢已定，鄧小平在1984年表示：「（到1997年）這13年的核心是什麼？參與。」

到了1991年，江澤民更把「參與」列為「系統工程」，包括多層次、多方面、直接和間接的參與，並分開外交、政權、諮詢組織、經濟等層次的參與（詳見當年報道）。

當年的左派還收到信息，即使努力，但肯定不能贏（指主導局面），但「中心是參與」；當年既有「適應和偷師」的需要，也有「與狼共舞」和「逐步撬牆腳」的思考。在當時的環境下，這也是困難和危險的工作，但這正是政治人物的考驗和鍛煉，包括政治道德、政治勇氣和政治智慧（此乃政治的三大核心元素）的磨練。總之，在形勢不利時可進退有度，但不能在形勢變得有利時才參與或全面參與。

──在今次立法會選舉過程中，有某選區的選民（為數不多）嘗試了一些早有準備的做法：當候選人接觸他們的時候，直接提出尖銳的問題（包括日後政制發展），得到滿意回應後記錄在案（不滿意自然不會繼續接觸）。如是者，他們不時根據林鄭月娥和港府的言行和政策，繼續向候選人提出同樣尖銳的問題，餘此類推，促使對方接受選民的要求。

上述選民的策略是，首先沒有表示不投票，然後運用手上的投票權促使候選人作出承諾才投票，形成互動互挾的形勢。即使候選人當選後反悔，也可以揭示記錄在案的承諾。他們的理念是長遠的，即使小範圍的某區選舉，不可能影響大局，但關鍵在於民間要逐步形成「存在（參與）、堅持（理念）、策略（多元）」的思考和準備，持之以恒，創造小氣候，影響大氣候。他們說，肯定是困難的、渺茫的，但毫不作為只會更渺茫。

──遠一點的參考事例是台灣選舉，初是國民黨操控一切，1980年代逐步變化，1996年首次直選最高領導人。按當時形勢，李登輝七成以上機會當選，但民進黨仍派彭明敏參與。今天香港立法會選舉的形勢當然不能比較，泛民認為「不是陪跑而是陪襯，也強化了選舉的認受性」。我理解這種顧慮，所以要思考以下問題了。

（4）港人和選民如何提高政治質素？

──眼前的政治壓力加大，但真正的政治磨練還未到來。從微觀角度看，必須盡快提升「新三民主義」（拓展民智、壯大民氣、提高民技）。簡單如「配票」（不是操縱選票，而是同一陣營內的協調），當中也有很多技巧。以前建制派往台灣觀選，目標就是觀摩如何配票和造勢。台灣人的信念是：參與才能磨練，他們已發展到家庭成員之間的默契和團體之內的協調，沒有違法。今天香港建制內也有實質配票的例子，也沒有被視為違法（其他情况則作別論）。

──從長遠的角度看，選民要擴視野，政治人物則要擴胸襟。眼前雖難變，但必須有繼續求變的心態。西方國家的政治發展也經歷過這個階段，不是一蹴即就。所以，且把標題略改，作為結語：「勝敗兵家真常事，捲土重來你至知！」

作者是時事評論員