參透「外交抵制冬奧」的玄機（文：歐陽五） (09:00)

「外交抵制北京冬奧會」是多面鏡，可以讓北京看清外部世界，參透箇中玄機，姑且從「抵制」參與方（及不參與方）看：

——美國

「外交抵制北京冬奧會」惡源。當今之世反華所謂「萬惡美（國）為首」，乃拜登政府對華施為題中應有之義，拜登赴北京冬奧反而是咄咄怪事。然「抵制奧運」有真假之分，運動員是試金石，運動員不來（參賽）為「真」，如1980年莫斯科奧運60多國及地區「不來」、1984年洛杉磯奧運10多國「不來」，都是玩真的，前者中國亦在其中。官員「不來」是「假招子」，連國際奧委會都說「對北京冬奧沒有影響」。實則中國還應「多謝美國」，因為「美國抵制模式」坐實北京冬奧會無恙，皆因提倡「來假的」，排除「來真的」，發言人普薩基表示「我們（美國政府）全力支持美國隊運動員們（參賽）」，為北京冬奧無意中護航；其次，為北京冬奧「減負」，美國總統出訪大陣仗不再，扈從澳洲者流匿迹，「雜音」清零，北京冬奧成「朋友聚會」，還省卻東道主大筆額外花銷。

中美對抗期 可力爭「歐洲中立化」

——法國

本月9日，法國總統馬克龍明確表態「本國不打算加入『外交抵制』北京冬奧會的陣營……任何此類行為都是沒有意義的，僅僅是做做樣子的作秀行為罷了」。法國負責體育事務的部長級代表馬拉希尼亞努將出席北京冬奧會。以上富有「戴高樂色彩」之舉於中國別具意義，尤其是中國在歐盟的「壓艙石」默克爾卸任德國總理、歐盟出現對抗中國迹象之時，中國不妨「穩住德國，爭取法國」、力爭中美對抗期「歐洲中立化」。

——新西蘭

「抵制奧運」還有「虛」「實」之分，只做不說為「虛」，又做又說為「實」。本月6日，美國正式宣布「外交抵制」北京冬奧會。翌日，第一個與中國簽署自貿協定之友華發達國家新西蘭，副總理兼體育部長做出類似宣布，早於澳洲一天，成為第一個響應美國的國家；該國貿易部長在答記者問時稱「新西蘭在人權問題上一直立場堅定，不會派政府官員出席北京冬奧會」。新西蘭本大可「只做不說」，選擇「又說又做」主動高調耐人尋味，突顯所謂「中國人權問題」莫須有罪名之國際認知，已到了亟待澄清之地步，也在一定程度反映出近五六年間大國關係之丕變。

五六年間大國關係丕變

2015年（羊年）2月，英國時任首相卡梅倫通過華文報紙《歐洲時報》發表春節賀辭時稱，羊年「對於英中兩國來說是一個黃金時期」。同年10月，習近平主席應英國女王伊利沙伯二世邀請，對英國成功進行國事訪問，是為佐證。是年6月17日，中國與澳洲正式簽署自貿協定，澳洲時任總理阿博特出席簽字儀式。

2017年4月，美國時任總統特朗普在私家海湖莊園極盡招待之能事，取悅習主席伉儷，特朗普外孫女和外孫演唱中文歌曲《茉莉花》、背誦《三字經》和唐詩。同年11月，特朗普回訪中國，中美關係再上巔峰。

2019年習主席赴日參加G20峰會，日本時任首相安倍晉三面邀習主席翌年（2020）春國事訪問日本，中國主席「原則性受邀」……

而今，同一個安倍晉三早前以妄言武力干涉中國武統台灣而被中方痛斥，英國航母擅闖南海示威中國，澳洲更成為拜登反華「第一打手」，中印劍拔弩張，中日關係緊張……大國僅一個俄羅斯與中國互為唇齒。

中國的處理「政治正確」 但後續不理想

參透不同玄機的同時，於中國而言，尤為關鍵的是如何應對。中國向來不是「進攻型」國家，每每都是「壞人找上門」，而中國「每事問『責』」，加以回應。此次立陶宛與台灣勾搭設所謂「台灣辦事處」，有關方面將「中立關係」降級，海關系統除名（後又恢復），手法強硬而又無可厚非。然則，歐盟卻增設「新貿易武器」（媒體語），媒體稱「這可能導致中國和其他被指控『經濟霸凌』的國家被排除在歐盟市場之外」，因為立陶宛在使壞中重申該國「堅持『一個中國』」，其對台政策只是行使主權。於中國值得反思的是：就每一處理而言都是「政治正確」，但處理的後續卻並不理想。

須知，面對空前複雜的國際局勢，習主席推出「人類命運共同體」理念，身段柔軟。然而，職能部門處事「政治正確第一」，甚至有時揀最強硬的來，這其中與最高層的理念尚存「溫差」。當年「乒乓外交」就是對彼時「政治正確」（反對美帝）的反動，結果開啟中國發展新天地，中國煥然一新，餘澤至今，這也是「外交抵制北京冬奧會」衍生思考之一吧。

作者是時事評論員