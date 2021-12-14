疫情紓困措施助短期扶貧（文：阮穎嫻） (09:00)

2020年受到疫情影響，經濟大受打擊，貧窮人口上升是自然不過的事。貧窮人口定義是入息在貧窮線以下，而貧窮線在香港的定義是家庭入息中位數的50%，不同人數的家庭各自有一條貧窮線，貧窮線會隨中位數的上升下降而改變，是相對貧窮的概念，而不是絕對貧窮。因此，雖然名目是「貧窮線」，但也是不平等的問題。

政策介入前貧窮率較上一年上升

我在〈疫情衝擊只令窮人當災〉（2021年2月16日，《明報》）講過，疫情打擊的行業很多都是低下階層，例如服務業和飲食業，在疫情下幾乎不能運作，相反中產或專業人士很多都可以在家工作，工作較為穩定，較不受疫情影響。

雖然貧窮線已經因為經濟不好，而比起2019年有所下降，但低層較多失業、停工或者開工不足的情况下，當然有較多人會跌入貧窮線，政策介入前的貧窮率，遂由2019年的21.4%上升至2020年的23.6%。

派錢1萬元 助政策介入後貧窮率下降

政策介入後貧窮率由2019年的9.2%下降至2020年的7.9%，最大的功臣為派錢1萬元。不過，全民派錢動輒要幾百億，只可做一次。

疫情打擊下，發達國家很多都慷慨地給予國民援助，因此社會不平等在政策介入後反而下降了。發達經濟體疫情的額外支出和放棄的收入平均達到GDP 11.7%，還未計其他貸款和擔保；香港政府更花了約16%，高於發達經濟體平均；新興市場經濟體只有約5.7%（註1）。具體措施例如荷蘭有計劃資助企業支付員工90%的薪水，英國也有80%，美國則一星期有多600美元補償失業員工，有人的救濟金甚至比起工作時的薪水還多（註2），因此國內不平等下降。不過，長遠而言，當這些援助消失時，由於疫情改變了勞動市場生態，因此國內不平等會上升。

另一樣有關貧窮線要留意的是，如果只計及恒常措施的政策介入，政策介入後的貧窮率比起2019年是上升的。原因是疫情打擊大，但因疫情跌到貧窮線下的人未必合資格，也未必想申請綜援等現金援助。他們非長期貧窮人士，認為只要疫情過去就能重新工作，申請現金援助也有若干程序並需時，因此1萬蚊的現金派發很能夠幫助這些人。

有左翼認為，這顯示政府的社會保障做得不夠，要增加社會福利云云。但這些說話每一年公布貧窮人口的時候都會說一次，今年更加因為受疫情影響，所以數字更加不可以用來作準，而要看長期趨勢。

了解貧窮線計法有助分析

貧窮線公布以後，左翼及社工不斷執著政策介入前的數字又升了，說政府的扶貧做得好差，因此要更多財富再分配。財富再分配的扶貧效果主要看政策介入後的貧窮率，而非政策介入前，這是論述的邏輯不當。政策介入前的貧窮主要基於勞動市場的第一次分配；透過教育、全民醫療保健和勞工法例等，壓縮工資分野。在許多歐洲國家，工會談判涵蓋整個行業的工資，這使政策介入前已經更平等。

長期來說，人口高齡化會令貧窮率數字有壓力。原因是貧窮線只計收入，很多人退休有資產，還是當作貧窮，例如有位同事退休，拿幾百萬退休金，有一層2000萬的物業，仍當作貧窮人口。尤其中國人社會，儲蓄率高儲埋一大筆，錢去了物業，多年來大幅升值，之後日日去快餐店下午茶過「草根」生活，有些還有子女給他們幾千元一個月，但因為政府紀錄統統不計，帳面收入歸零所以變晒窮人。

西方國家比較多人無儲蓄，靠退休金，子女不見得會供養，用貧窮線計就比較反映現實；在香港人社會講貧窮線，隨着人口老化，政府每年公布時被左翼大罵扶貧不足，就如拿西方石頭砸自己的腳一樣，好痛。不過有貧窮線，做政策研究較多數據引用，這是學術貢獻，我支持。我亦認為，基層不會有儲蓄，中產錢未必夠用到百年歸老，老年貧窮問題仍然存在。

公屋有扶貧效果

另外，有不少左翼認為政策介入後貧窮線不應計及公屋。例如「社福界教父」周永新表示：「實際落入受助市民口袋的錢並沒有這麼多……非現金項目中公屋居民所得的津貼，得益只是數字上的計算，公屋居民的收入並沒有增加。」（註3）香港是繼新加坡之後第二個擁有最多公共房屋的地區，西方國家不計住屋是因為他們根本很少公共房屋。

周教授說到公屋不能增加受助者口袋裏的錢。三人家庭貧窮線為月入1.6萬元。假設有一個三人家庭月入1.4萬元，是「貧窮戶」，住公屋交租2000元，出去租樓租金要8000元，住公屋的他們仍然有1.2萬元可以使；沒有公屋出去租樓，租完得6000蚊。那麼，住公屋為什麼不會令他們口袋多了錢？

他又說如果市價租金上升，公屋居民口袋的錢沒有增加，所以得益沒有增加。假設市價租金本來8000元上升到1萬元。如果他們被踢出公屋，一個月就要多用2000元租樓。市值租金上升，對於在排公屋正在租私樓的家庭來說，每個月都是現兜兜的支出。公屋住戶不應視公屋理所當然，甚至是自己的物業，那都是納稅人的資助。市值租金上升，公屋只會愈來愈搶手。

扶貧作用是去除必要開支後使可支配收入增加。左翼常認為現金才算扶貧，實物不算，可看以下例子。現在有兩個選擇，一是每月2000元現金津貼，二是一間公屋並收標準租金2000蚊，哪一個會是貧窮戶的選擇？以上述一家三口月入1.4萬元計，這戶收到2000元，月入增加到1.6萬元，有望脫離貧窮線，但他們要用1萬元租樓，每月只得6000元可支配收入。相反如果住公屋，雖然現金流仍然是1.4萬元，但每個月有1.2萬元可支配收入。他們的選擇，還需要說明嗎？

講到公屋不能改善基層生活，誇大扶貧效果，實在太過分。公屋無用，政府就不必那麼辛苦，承諾要每年3萬間公屋，但追極都追唔到公屋供應。要批評公屋，不如批評其效率太低，用那麼多錢建公屋又要管理，我已經寫過好多次（如〈功利主義賣公屋〉，2017年11月7日），不再詳述。如果將所有公屋甩手，然後所有公屋變成外國的社會房屋現金津貼，現兜兜讓住戶拿着津貼租樓，就不用乾等6年上唔到樓，又不用被罵起不夠公屋。

註1：bit.ly/3s4Jzr3

註2：Williams, Noah (2020) "Unemployment Benefits Under the Federal COVID-19 Relief Package", Center for Research on the Wisconsin Economy, 27 March 2020.

註3：bit.ly/3IEhwod

作者是港大經管學院講師