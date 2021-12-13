政府應向民主派學習提高投票率的技巧（文：鄭立） (09:00)

當時也有些人不支持選舉，拒絕投票，或者覺得要杯葛選舉，然後通常會被支持者群起強烈勸喻。通常會說投票是公民責任，評論那些人應該不要很中二病的眾人皆醉他獨醒，不應該受分化；或者從道理上質疑不投票的人，要怎樣阻止他們不想要的議案，說既然沒有別的方法，不如「盡做」。

而從客觀結果看，他們的做法是很有效的，叫了這麼多年，他們終於得償所願，上兩年的投票率和投票人數真的創了新高。

實踐是檢驗真理的唯一標準，民主派已經用實踐來證明，自己提高投票率確是有一套。現在政府為了提高投票率，已經開始用上了民主派的言語，到處跟人說投票是個公民責任，政府應該考慮向成功者取經，參考民主派勸人投票的方法。

各種口號值得參考

就算時間緊迫已難以重新組織，但至少各種口號是值得參考的，例如說今次選舉「席席都關鍵」、「投票率突破七成不夠，就要去到九成」、「你又不是搞革命推翻政府，為何不在制度裏盡做？」、「不投票就是分化」、「我唔係想邊個贏，我只係想邊個輸」、「兩害取其輕，選lesser evil」。如果全港鋪天蓋地都是這樣的政府廣告，相信很多人會情緒激動。

尼采說，與怪物戰鬥的人，要小心自己不要變成怪物；但他沒有說，與民主派戰鬥的人，要小心自己不要變成民主派，所以學習他們是沒有問題的。

作者是專欄作家