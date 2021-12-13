「破壞式學習」下的教育科技新常態（文：趙永佳、蘇賜福） (09:00)

「更加聰明的智能化」

今年6月，經濟合作暨發展組織（OECD）也發布了《數位教育展望報告》（Digital Education Outlook 2021），闡述了教育科技的新形勢（註2）。OECD教育與技能司長施萊歇爾（Andreas Schleicher）也為報告撰文介紹，提出「人工智能帶動的教育科技（AI-Powered education technology），能將由工業革命繼承過來的工廠式課堂安排，轉化成為能將學習變得主動、靈活、協作，但又個人化的場景」。報告也指出，教育科技的應用遠超於遙距學習（remote learning），而是令整個教育過程變得更加聰明的智能化（smart learning）（註3）。

談到教育科技（EdTech），還記得小時候的課堂裏，哪些設備是用電的，例如錄音機、幻燈機、電視機等，便覺得是教育科技，但充其量也就是「電子教育」。大多數人第一次聽到「教育科技」這個詞時，會想當然地把理解的重點放到「科技」上去。沒錯，這裏的「科技」二字包含了普通人對科技的理解，比如電腦科技、網絡科技、虛擬或擴增實境科技等等，但不要忘了，還有「教育」二字呢。

提升教與學效率及教育公平性

我們認為，教育科技是一門利用各種科技方法或工具，以支持教學、培訓活動的設計、開發、實施和評估，並盡可能提升學習體驗、學習效果和測評精度的跨專業、綜合性學問。一個例子是在一般面授課堂時，同學往往因各種原因，很多時於上課中途失卻專注力，例如因為授課時間過長、睡眠不足等影響而阻礙學習。如果老師能利用一些客觀的實時監察科技系統，蒐集實時的數據以分析同學上課時的專注力，那我們便能夠即時就數據分析結果作出教學方法上的調整，引回同學的專注力於課堂學習，從而提升教與學的效率。除了提升教學效率之外，OECD報告也提醒了我們，科技也能改善教育的公平性，例如上述的課堂及作業監察系統，也可以提醒老師們同學不同水平的表現，以及是否有特殊教育的需要或其他問題。而且教育科技將許多重複性的操作自動化，例如批改某些作業或者設計功課和評估的工作，能夠減輕老師們的負擔，令整個教學過程更有成本效益。

達至「自適應學習」

隨着這些年利用人工智能（AI）開發的產品愈來愈多，對於教育科技技術來說也確實是一個好消息。人工智能本身屬於電腦科學的範疇。但是通過學習、研究和利用人工智能，教育科技也可以進一步提高自身的技術實力、升級教學設計的方法、提升教學活動的效果。例如使用手機的語音辨識系統（Natural Language Processing）來自學語文、與網絡聊天機械人（ChatBot）互動學習、與電腦競技（Gamification of Learning）來提升趣味、利用AR/VR作沉浸式學習（Immersive Learning），AI在不知不覺間已走入我們生活的不同範疇。只要學習者有空餘時間，便可以利用這些產品來學習，從而達至無處不在的學習環境（Ubiquitous Learning）。

使用AI教育科技並不局限於提升學習興趣，更重要是締造個人化學習歷程，透過AI找出學習者不同的學習狀况，再透過學習管理系統，給予每位學習者不同的學習資源和活動，來應對他們個別需求的教學方法，達至自適應學習（Adaptive Learning）。現在因為疫情縮減面授課堂的時間，不少教師已體會到，如果能夠提升學生的學習動機，他們也可以在課外時間有效地自主學習，而使用AI教育科技就能夠事半功倍。一方面，AI教育科技能夠為學生提供即時學習回饋，並因應其強弱調整練習難度；另一方面，教師可從系統獲得學習數據，以分析不同學生的學習進度及能力，從而調整教學策略。

以創新方法啟發自我思考

教育科技最主要的不是學會操作科技工具，而是懂得運用一系列知識、概念、原則、步驟、流程、方法來設計教學。簡單來說，教學設計就是思考要教什麼以及怎麼教，然後才是如何利用科技來提升教學設計的質量，或更能達到創新教學的局面。確定了具體的教學內容和一應的評估要求後，才決定利用何種教育科技能最好地應用到哪些部分，或利用人工智能的應用，以創新方法去啟發學習者的自我思考。現時很多老師只是因為各種原因或人有我有的心態，採用一些教育科技，但往往不能充分掌握和合適地應用這些教育科技，白白浪費能提升教學質量的應用設計。OECD的另一項研究，就曾警告科技的應用並不是靈丹妙藥，並不一定會立刻帶來好處。2018年（即疫情爆發之前）所進行的PISA國際測試結果顯示，在參與研究的國家或地區當中，使用某些數碼器材上課（尤其是平板電腦）最多的，其學生表現反而較差（註4）。

老師需和專業教育科技人才合作

教育科技所學的教學理論、教學設計原則，以及緊跟時代腳步的一些科技技術，正是各中小學校和培訓機構等所需要的。說到底，教學最重要的還是人，無論AI告訴老師什麼，還是要老師判斷及作決定調整教學安排。他們需要專業的教育科技人才和他們緊密合作，為老師們設計、推介、調整不同的科技應用，亦可能要為老師提供培訓，及幫忙解決他們應用上的問題。現職教師往往因為工作時間長，又要兼顧學生、學校行政等工作，在缺乏支援的情况下，很難有效學習和運用新的教育科技知識。中小學校需要的是新的科技、理念以及能具體實施這些的人才；而以科技為主導的培訓機構，則需要正確的教學理論、嚴謹的教學設計方法和同樣能具體實施這些項目的人才。教育科技的畢業生如果能做到兩者兼備，前途不可限量。

教育科技的訓練 要有跨學科視野

而且，教育科技的專才也不能只是處理技術層面的問題，而是要兼顧科技應用的社會文化各方面的影響。最簡單莫如家長及社會人士擔心兒童長期使用互聯網或數碼器材，對他們健康及身心的影響。另一個很好的例子就是2020年英國的「考試局」（Office of Qualifications and Examinations Regulation）因為疫情不能舉辦高級程度（A-Level）考試，於是運用了大數據、演算法和老師的評估來決定同學們的成績。結果由統計模型綜合所有資料得出的成績，和老師的評估有很大差異，引來家長、學校，甚至專業科學團體的抗議，最後還是決定要以老師評定的等級為準，學生也可以取得由不同方法所得結果中最高的等級。這說明了教育科技的訓練，不能只是技術的培訓，也要有跨學科的視野（註5）。

教育科技未來的發展，或許難以三言兩語說清楚，但毋庸置疑的是，在疫情過後的新常態，無論是線上學習，或者是更多其他的教育科技的應用，已經受到世界各國的重視，不論我們是否準備好，也要開始行動，人才的培訓是重要的第一步。

註1：天下雜誌：2021教育特刊（No.735）

註2：OECD. 2021. Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots

註3：bit.ly/3oLipmR

註4：mck.co/3oGDM8N

註5：同註2

作者趙永佳是香港教育大學社會學講座教授，蘇賜福是香港教育大學數學與資訊科技學系高級講師