為何不能接受低投票率？（文：曾志豪） (09:00)

這真是宇宙考第一的說法，按這個邏輯，政府應該全力響應羅冠聰的號召，不鼓勵市民在本屆立法會選舉投票，這才能彰顯特區政府的「公信力」。那為何保安局長鄧炳強如此氣急敗壞，指摘羅冠聰是「現代漢奸」？還要親自號召市民「一定要投票」呢？

市民應信林鄭還是鄧炳強？

作為普通香港市民，究竟應該相信林鄭還是鄧炳強的講法？投票究竟是代表「信任政府」還是「不信任政府」呢？

這幾個月建制派出盡法寶重新定義「投票率」，反而顯得自相矛盾和尷尬；其實何不大大方方的面對現實？

「由於這是香港首次完善選舉制度，難免會有適應期和摸索期，再加上海內外別有用心的人抹黑攻擊，都會為今屆立法會選舉帶來嚴峻挑戰，影響市民投票意欲。特區政府有信心，市民會很快感受到新的選舉制度下，香港社會和諧穩定、施政順暢，帶來看得見摸得到的好處，到時市民自然會對選舉制度疑慮盡消、全力支持。」

這不是更能回應當前的政治形勢，又符合政府的「卸膊風格」，把管治問題卸給「別有用心的人」的破壞嗎？

可惜林鄭選擇了最愚笨的做法，不肯面對現實，寧願歪曲民意，把「杯葛」變成「信任」。不知道北京會否參考林鄭的做法，把國際上「杯葛」冬奧的行為，解讀為「信任主辦國的能力，毋須出席」？

林鄭受訪發表「連任宣言」？

林鄭接受《環時》訪問，還表示自己在最艱難時刻如何支持自己走到今天，其中一個就是「上任時的承諾」，她說「無論未來香港有什麼風浪，我都會陪伴香港人走過」；她又說自己做得不好的是未能「we connect」，但認為「這個遺憾未來一定有機會可以彌補」。這代表她的「連任宣言」嗎？她還記得自己曾講過，「如果香港人的主流意見令我無辦法再擔任行政長官，我會辭職」？套用「委任證」的潮語，「自己睇路」啦，香港人。

作者是傳媒工作者