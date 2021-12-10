香港需要怎樣的行政立法關係？（文：林朝暉） (09:00)

回歸前後，以至今時今日「完善選舉制度」後的香港，究竟行政立法關係出現了什麼變化？或者再問深一層，「香港需要一個怎樣的行政立法關係？」本文嘗試在探討上述問題的過程中，對香港下一輪政制改革、完善中央與特區制度、推進普選等問題，可提供更符合科學及學理邏輯的改革方向。

「行政主導」的瓦解與重塑

回歸前港英政府的行政立法關係，實際上承襲了英式「西敏寺模式」。1984年及以前，政府與議會實際上皆由同一個政治班子/政團所主宰。「行政主導」大大體現在行政及立法之間的高度一致；立法機關的非官守成員扮演民意蒐集、政策建議的角色。為了確保管治質素，行政機關（政府）管治架構內的諮詢委員會的制度，自然成為政府各政策局蒐集民意、集聚各持份者的重要管治工具。議員的表現及影響力，也體現在能否為公共管治帶來實質幫助，才能獲得來屆再獲青睞委任。

因此，「行政立法一家」輔以「諮詢架構」，是港英政府推動「黃金十年」發展、良政善治的基本政治制度。即使其後在1985至1991年間，增加了民主及選舉成分，也並沒有改變行政主導的根本基礎，港督及行政機關所控制的議席比例仍然在議會佔多數，確保有效傳遞倫敦當局及港督的管治意志。

即使《基本法》在草擬過程中，嘗試將政府架構、諮詢制度、立法會整套議事程序沿用，過渡至特區政府，但「模仿了表象，沒學準神緒」；「行政主導」仍無可避免被逐步瓦解，行政立法關係出現重要質變，原因有三：

一、行政長官並不如港督有官守、委任議員，也沒有所屬政黨，難有穩定的立法機關支持。回歸後官守議員及委任議員不復存在，即使是選委議員也在2004年取消，行政機關在立法會內形同孤家寡人。香港的「行政主導」結果只是依賴對議員提出「私人條例草案」的限制（基本法第74條）及解散立會（基本法第50條）的權力來勉強維持。

二、承上，礙於對國家政府的偏見及立場，過去一直成為香港重要的政治裂隙，導致行政長官及特區政府能夠選擇的政治同盟，被大大局限在保守建制及工商界陣營，並不如1991年以後港英政府能夠因應不同法案內容，爭取不同陣營人士支持，游走在保守、自由、工商、親中界別之間討價還價，遠交近攻、合縱連橫。回歸後歷經多屆議會，雖然旗幟林立，但幾近在經濟民生政策立場並沒有太大差別，政綱欠奉、主張不鮮明；不論是建制或泛民，常被揶揄「躺平議政」。行政立法關係中，政府自然難找知音人、合作的對象。

三、疊加上面兩個因素，當民選議席比例大幅提高，必然影響議會生態，傷害「行政主導」。選舉在乎議題、政客在乎利益。當議會有大量以選票為生的政治人物主導議會，自然也傾向一個緊張的行政立法關係，有利創造議題、獲得尋租空間。當政團沒有執政機會，不論建制、工商或泛民陣營，自然缺少誘因與政府維持穩定合作關係。沒有共同願景，純粹利益同盟；行政立法之間缺少了理念的連結及互信；自然連政治人才在行政立法之間流轉也是鳳毛麟角。

「完善選舉制度」 還未理順行政立法關係

回到本文最開始的問題，香港需要一個怎樣的行政立法關係？筆者嘗試大膽地提出在現行制度下，兩個較為理想的可行方向性建議：

第一，建議以鞏固「行政主導」為目標，豐富選委會召集人的政治角色。香港的政治體量小，從社會階層及人口結構，以及社會經濟發展階段而言，也需要一個相對高效的政府及議會。「三權分立」式的行政立法關係相對緊張，政府及議會停擺拉扯的情况也較常見；而頻繁的選舉周期也並不適合香港的實際情况。再者，香港的政治制度也應當在「一國兩制」中，適當考量中央與特區制度邏輯一致性的問題，不應在制度設計上完全獨立考量。

因此，香港的行政立法關係較為理想及務實的做法，是以維護「行政主導」為目標，讓行政長官及特區政府在立法會中擁有穩定得票。尤其在「完善選舉制度」後，選委會界別中的「召集人制度」是否值得考慮，讓行政長官對人選任命有一定話語權？召集人又能否形同是「政府在議會內的黨鞭」角色，確保行政機關在議會內有穩定支持？這將會妥善地運用「完善選舉制度」下的選委會議席，不僅連結國家及體現中央意志，更能夠重新連結行政立法關係，讓「行政主導」不是空中樓閣。

政綱立場主張要更鮮明

第二，建議政團之間在經濟民生、政策手段等方面，有更鮮明的主張和立場。「愛國者治港」原則進一步落實，往後議會內不再存在以「敵視國家政府」為立場的政團。傳統建制派也應當在未來議會中重組及整合，根據議員特定政策領域，事有專攻，按自身長期關注及知識所長來決定議會工作重心。

尤其《議事規則》經修訂後，來屆事務委員會及法案委員會也將會設定人數上限（不多於20人及15人）。等同未來相應議會內的委員會與特區政府的政策局方，也會有較明確的溝通及游說對象，有助推動行政立法關係良序協作與監督。政府相關的領域施政的好壞，未來也應當與專攻所屬領域的議員榮辱與共。

特區政府方面也應當用好「行政會議」的政治功能，連結行政立法關係，體現此機構在香港管治中的重要角色。建議根據每屆行政長官任內的立法及政策方向，邀請立法會內相應領域、政策立場、主張及價值取向的政黨領袖或議員，出任行政會議成員。不同形式組合的行政會議內閣，也能夠讓市民清楚本屆政府的重中之重及立法方向，改變現時予人「純行政政府」觀感，缺乏政治價值及信仰；及改變每年《施政報告》之間缺少一脈相承，難勾勒其中政治願景之情况。而議會內未獲邀請的政團，也應當扮演好監督角色，和而不同，發揮好意見吸納及專業議政的政治功能。

理順行政立法關係 解決深層次矛盾

綜合上面幾點，我們可以用「行政立法關係」良序發展角度，更好去理解「完善選舉制度」後的議會：將會回到一個較佳的狀態，監督關係中不乏合作；共存協作中不乏張力。可以合理猜想，如港英政府提前在1970年代推動代議政制，一個緊張的行政立法關係中，絕不可能有「黃金十年」；同樣今天香港的社會問題叢生、經濟民生發展方向失焦，要推動龐大的政治經濟改革，解決深層次矛盾問題，也不可能任由政治制度中各種利益持份者給香港未來發展拖後腿。

香港的議會有多少直選比例，或是行政首長是否普選，其實對於能否有良政善治有密切關係；於未來政制中，適當增加議會民選議席比例無甚不妥；但過度放大，而忽略香港彈丸之地需要怎樣的「行政立法關係」的根本問題，會容易捉錯用神。要認清政治制度改革的根本，是理順行政立法關係，讓部門清晰分工、保持民主監督，也讓政策制訂過程中具競爭性、包容性，同時兼顧效率及協商；政策結果應當是為民造福。

最後，筆者藉本系列終篇的位置，解釋不少市民對即將舉行的選舉的一些疑惑。有市民認為選票已沒有意義；有學者危言聳聽，詆譭「制度不足」；更有建制人士批評政府宣傳不力。但筆者的角度認為：一場演唱會售票狀况不濟，往往問題不在主辦單位、贊助商或賣票的市場部門；台上能否做到「五光十色」、「聲色俱全」，往往視乎歌手是否有具叫座力的技藝、是否賣力表演，當然也需要觀眾懂得欣賞。

任何制度建設需要沉澱，毋須過早評判制度好壞；相反，應為香港未來把握手中一票，清晰表態需要一個怎樣的行政立法關係，及怎樣的「一國兩制」未來。

（作者按：香港政治中不能迴避的問題絕不止10個。「一國兩制」事業是全新事物，不可能一蹴而就；「一國兩制」事業發展，必然有不同狀况及新問題；對港部門、香港市民及參政者都不應偏離學理邏輯、實際狀况、初心原則。只有在動態發展過程中，以務實、先易後難、有政治底線的態度，方能推動央港官民間良性互動；不斷檢討、完善，再修正；承認制度上的不足、認清關鍵優勢、堅定一些基本原則，方能推進「行穩致遠」，幸福未來可期。

本系列中有觸及過國家執政黨如何在香港領導的制度及法理關係、探討反對派的存在空間；也有嘗試深掘人心回歸及政治獻金管制等時不我待的迫切問題。還有幾個議題，筆者尚在研究，尚沒有思路動筆，例如「如何維持香港國際化的地位？」及「香港需要怎樣的公共財政哲學？」等。這些問題不僅是中央及特區政府的份內事，也是每位心繫香港的有心人，值得深耕及研究的課題。透過這系列，我們寄望「一國兩制」面對轉變時，各方對「一國兩制研究」仍能維持善意的執著，讓它的價值延續下去。

最後感謝前輩曾鈺成在這個系列中，貢獻了兩篇文章；感謝《明報》編輯等人給予我們的耐心及機會。）

（「香港10個不能迴避的政治問題」系列之十）

作者是北京港澳學人研究中心理事、全國港澳研究會成員