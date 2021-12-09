誰值得我們課金？（文：陳帆川） (09:00)

2019年，因為一眾慈善機構沒有就香港政治和人道議題發聲，引發退捐潮。很多香港人驚覺，為了中國大陸和國際問題捐獻多年，待自己城市甚至身邊人落難時，願意伸出援手的組織竟然寥寥可數。反而一些過往常常受到冷嘲熱諷、被稱做騷的公眾人物，以及一些分文不受、寂寂無聞的小人物，最賣力地在國際舞台上為港人爭取支持。

隨着民主派媒體和組織被取締，政客鋃鐺入獄，很多人覬覦市場騰出的一大塊肥豬肉——黃絲捐款。因此除了傳統的慈善機構要「跑數」之外，還有大量公眾人物、團體、網媒、自媒體、KOL，前仆後繼地開設網上頻道，巧立名目地呼籲大家捐款。

募捐者眾 有人製作變調內容

而在這群募捐者裏，為數不少皆是透過BNO簽證移居英國的人。他們製作的內容，很多都是教大家如何適應海外生活，務求香港人幫香港人。而在現實考慮上，很多人在異鄉收入大減，因此想乘着熱潮增加網絡收入。亦因此，很多人刻意迴避政治話題，以免影響日後的商業合作。

隨着流量競爭愈來愈激烈，加上話題枯竭，很多人製作的內容開始變調，包括濫用聳人聽聞的標題，常常貶低外國生活，或者為了賺取佣金，不惜向港人推介劣質樓盤，實行香港人騙香港人。

各國向港人放寬移民政策，初衷是出於政治和人道原因，因此又有「救生艇」、「逃生門」之稱。然而在網絡世界所看見的移民生活秘技，有很多內容跟「救生艇」的原意大相逕庭。與此同時，2019年社運相關的法庭審訊，持續至今，數之不盡的人正在付出沉重代價。兩者對比之下，令人語塞。

可否關顧犧牲了正常生活的人？

很多人得以遠走高飛，全靠一群無法遠走高飛的人，這不是道德綁架，而是因果。香港人總要過正常生活，不可能一輩子背着政治包袱做人，但如果大家有閒錢及餘暇為展開了新生活的人錦上添花，是否也可以關顧一下犧牲了正常生活的人？

作者是新聞工作者、文化評論人