沒有和平的和平（文：陳智傑） (09:00)

奧威爾：人類文明史如武器史

奧威爾在此文中認為，人類文明的歷史就如一部武器史。槍炮的發明炸開了歐洲中世紀以來貴族們賴以為據的城堡，讓中產文明和啟蒙思潮最終取代了封建主義。奧威爾甚至覺得，坦克、戰艦及轟炸機等大型武器是帶有「暴政」（tyrannical）傾向的——它們技術專門而複雜、價格昂貴，只有當權者才能擁有。反之，步槍（rifles）、長槍（muskets）、長弓及手榴彈則較傾向是「民主」（democratic）的武器——它們製作和使用技術相對簡單，較容易廣為人們所用。奧威爾提出，武器愈是複雜及具規模，則會讓世界強者愈強——通常只有強國才有國力發展這些有「暴政」傾向的大殺傷力武器。

奧威爾以武器史來詮釋人類文明發展，源於他擔憂原子彈的威力。即使在二次大戰之時，有能力發動大規模戰爭的國家，亦只不過是寥寥數國；而有能力掌握原子彈力量的國家，為數也不會多。原子彈雖然威力驚人，但用起來很容易讓大家都成為焦土——用通俗的言語來說，是「攬炒」的選項。奧威爾在文中認為，在二次大戰後的世界，數個擁有「攬炒」能力的大國將會主導全球格局：它們有力量「攬炒」，卻不想「攬炒」，世界其他國家也不想一起「攬炒」，於是便會形成「冷戰」的膠着狀態。奧威爾進一步指出，大家都有能力摧毁對方，因而不敢輕舉妄動，故此人類面對的不會再是二次大戰時見到的常規戰和大規模戰事，而是一種「沒有和平的和平」（peace that is no peace）——各大國間總是處於大戰一觸即發的繃緊狀態，但大家卻異常克制，力求避免兵戎相見。

1945年預言「冷戰」 大抵應驗

奧威爾的預言大抵應驗於後世：在二次世界大戰後，全球在數年間分裂為以美國為首的民主反共陣營，以及以蘇聯為首的共產世界。我們在二戰後的日子，仍然看見大大小小的常規戰：韓戰、越戰、福克蘭群島之戰、波斯灣戰爭、阿富汗戰爭（分別由蘇聯和美國於上世紀及本世紀發動），以至形形色色的地域戰爭和內戰。然而，從上世紀50年代起至1991年蘇聯倒台解體這數十年間，全球的政治經濟格局大致上可總結為「冷戰」。共產陣營與西方民主資本社會陣營展開宣傳戰、外交戰、意識形態之戰、經濟戰，甚至是可控範圍內的地區代理人戰爭，但是美蘇兩大巨頭，始終力求避免直接開戰。最經典的場面，要數上世紀60年代的古巴導彈危機，美國差點因為蘇聯把導彈運往古巴而與蘇方船隻發生衝突，最後美蘇雙方都互相克制，控制了這場全球危機。

1991年蘇聯解體，東歐共產陣營亦垮台，「冷戰」結束，全球進入以西方民主資本社會為發展模範的全球化時代：鼓勵「小政府、大市場」的意識形態、主張自由貿易。對於美國及西歐陣營來說，「冷戰」後的世界是透過國際貿易和文化交流，把民主自由的思潮帶到全球，讓經貿文化促成消費社會、中產崛起，以至是讓非民主的社會出現政治改革。對中國而言，「冷戰」後的格局是要提防「和平演變」，在實踐鄧小平改革開放路線時，要同時強化黨的領導基礎及執政能力，並且充分汲取蘇聯解體的深刻教訓，防微杜漸，及早自我修正改革開放的「副作用」。

意識形態外交戰下 世界邁向「新冷戰」？

三十年河東，三十年河西。在冷戰結束30周年之際，國際格局似乎又出現波譎雲詭的局面。本文刊登之日，美國舉行「民主峰會」，力圖在全球意識形態和外交戰線中爭取道德高地，以配合其近年於印太地區以至是全球所組建的戰略聯盟。另一邊廂，北京的官學單位亦傾力「出征」，重新闡述何謂「民主」，盡力在國際間說好「中國故事」。在這場意識形態的外交戰下，世界格局是否又正邁向一場「新冷戰」或「準冷戰」？如今在印太地區呈現緊張局面的地緣政治，其終局會否又是一場「沒有和平的和平」？

作者是香港恒生大學傳播學院副教授