忽聞海上有仙山 山在虛無縹緲間──從中美民主外交宣傳戰談起（文：劉銳紹） (09:00)

在《中國的民主》白皮書裏，中國推介和歌頌自己實行「全過程人民民主」。外交部副部長樂玉成也說：「中國是當之無愧的民主國家。」這些言辭令我忽然開竅，恍如白居易在《長恨歌》的「忽聞海上有仙山」；可是，「仙山」在哪裏？卻是「山在虛無縹緲間」。於是，有了今天如此詩意的標題。

（1）未來的民主輿論戰將更激烈

綜觀眼前形勢，這場民主宣傳輿論戰避免不了。有三大原因：

──近的原因是北京冬奧，中國希望「眾星拱照，萬邦來朝」；但中國在「努力興建」之際，美國卻在「盡情破壞」。所以，中國必須及時和加倍力度還擊。

──中期原因是明年中共「二十大」。中共和尋求繼續發揮核心作用的習近平，勢必努力防止歐美的民主攻勢轉化為「中國境內的不穩定因素」，不想兩者內外結合起來，一唱一和，甚至化為行動，影響內部的部署。最近中組部部長陳希在《人民日報》談及「必須抓好後繼有人這個根本大計」，涉及接班人標準的問題，折射出這個敏感的黨內民主問題時而隱伏，時而浮現，故必須先行穩住。

──遠的原因在於未來，中國已計算在內：即使美國過去嘗試打「人權牌」和「民主牌」並無功而退，但在新的形勢下，美國將會再耍出人權和民主的招數；因為過去的人權和民主牌只是歐美聯手，但未來將是由美國掀起的全球戰。况且，當中涉及的元素更多，至少包括了台灣、香港和「一帶一路」的沿線國家及地區在內。所以，這場宣傳輿論戰的戰情將更激烈，形勢將更複雜，涉及更廣泛的經貿和「制裁戰」。

（2）中國責美部分有據 但本身道理蒼白

──中國對美國的人權狀况、「民主實踐亂象」、對外「輸出民主」、「民主改造」和「顏色革命」等指摘（詳見外交部《美國民主情况》報告），有其道理，我不一概反對。這是美國一霸獨大的長期表現，也是世界亂源之一，應該有所警惕。

──不過，中國自言「最廣泛、最真實、最管用」的「全過程人民民主」，聲稱實現了「過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一」，也是理據不足，更無足夠和公認的實例支持，因而顯得蒼白；既無人氣，也無血色，變成自話自說的宣傳口徑。

且看其中一個重點，是「和國家意志相統一」，這就間接道出了真正的主旨，「民主必須配合甚至服從黨國意志」。中國又批駁西方，說「民主不是裝飾品」，要看人民的投票權、廣泛參與權、監督和制約權，以及選舉後的許諾兌現程度等。但可笑的是，這些同樣是中國備受批評的問題，我也感到說得膩了（詳見10月20日本欄文章〈正反必須反證！ 人大代表大人？〉）。

──再看「中國民主比西方好」的另一個「理據」，就是「不管官多大位多高，一旦發現違紀違法行為必將受到黨紀國法嚴懲」（中共中央政策研究室副主任田培炎語）。不錯，確有這樣的例子，但關鍵是「一旦發現」才會懲處；如果「沒有發現」，或者知而不揭，那又怎樣呢？事實上，官官相衛，選擇性執法，先黨紀後國法的現象十分普遍。這些現實令中國反駁美國的理據，一下子變成《長恨歌》中的「花鈿委地無人收，翠翹金雀玉搔頭」，如何能自圓其說呢？

（3）中國怎樣才能打贏「民主宣傳戰」？

其實，中國是有可能爭取主動的，不單打贏民主輿論戰，還能逐步建立人民接受的民主制度。循序漸進的方法如下：

──先行坦然承認自己的不足之處（甚至有某些嚴重問題），再說自己的優點和未來發展方向。中國在國際輿論處於弱勢之下，這是以退為進的方法，先避對手鋒芒，才能稍為站穩陣腳。

可是，這種思維不合乎中共的政治性格。他們擔心凍土鬆開一塊，就會出現不可修補的斷裂。所以，他們只會繼續讓「四知」和「四不知」的頑疾惡化，那就是：知進而不知退；知勇而不知謀；知教（訓對方）而不知（自）省；知眼前順境而不知歷史教訓。對中國友好的美國「普立茲現場新聞攝影獎」得主劉香成，也認為中國對外講故事的能力還「有待提升」，沒有必要「把外宣和內宣等同」（見其口述作品《世界不是這樣的》）。

──重新推動曾經提出或嘗試過的民主改革方案，例如1980年代的「黨內民主論」、「漸進民主論」，並努力付諸實踐，不要畏首畏尾。記得已故中宣部新聞局長、江澤民的大學同學鍾沛璋，曾於2000年12月3日應邀到中南海與江澤民詳談時提出「實現民主憲政」、「從人治轉法治」、「給人民以思想自由」等建議。當時，負責意識形態和政策研究的王滬寧也在場。江澤民還說：「應該把個人名利看得淡一些」、「我們共產黨決不能害怕民主的口號。為什麼會腐敗，就是民主不夠。」（詳見鍾沛璋《與江澤民一席談》）

──如果官方認為上述兩點暫時仍未有足夠條件實行，那就先讓民間討論，讓外界感到官方也有這種公開探索的意願。也許有人認為，這只是門面工夫，但如果連門面工夫也不願做的話，那就更可悲了。當然，公開討論的範圍和內容必須超出官腔的框框，否則只會淪為「既無實質，也沒靈魂」的理論務虛會。

──善用香港的特點，不要把香港的優勢視為禁忌，反而應該把香港作為化解內外壓力和矛盾的着力點。談到這個問題，又令我有點心灰意冷。我在這個問題上已多次野人獻曝（詳見去年11月11日本欄文章〈中美緩和的「手術位」──香港〉），至今不僅仍是「野人」，而且形勢比以前更緊。難道，真的要像《長恨歌》結尾之句：「天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期」？

作者是時事評論員