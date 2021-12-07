為香港投下負責的一票（文：王偉傑） (09:00)

教育界競爭比以往激烈

以筆者任職的教育界為例，總共有5位候選人角逐，比以往的教育界功能組別選舉，競爭更為激烈。5位候選人各自都有其濃厚的教育背景，並獲得廣泛支持，他們分別是擔任多項公職及獲邀成為教育統籌委員會成員的退休中學校長、身兼教育專業團體副主席的小學校長、在教育界耕耘了30載的小學校長、以愛心孕育幼苗的群育學校校長及在幼教界擁有雄厚資源的社會名流。這些教育界的候選人都有其人脈、資源及才幹，各位教育界同工可花時間仔細研究他們的背景、對教育界作出過的貢獻及其風評，從而推算出他們所擬定的政綱是否切實可行。

例如當縮班殺校潮湧至時，各位候選人如何能跟教育局據理力爭，在「保教師飯碗、穩同工實力」之餘，又不會草率地忽視適齡學童下降的事實呢？在教協解散後，各位候選人又如何確保新成立的工會能不偏不倚地捍衛教育界同工的權益，並將多種不同聲音，包括一直被忽視的教育界弱勢社群的聲音，帶到議會內呢？

來自中小幼及大專院校的8萬多位合資格教育界選民，理應會有他們較心儀的候選人。受過高等教育訓練並肩負重大使命的專業教師，千萬不要被情緒衝昏頭腦，單憑候選人不符合自己的政治光譜，便選擇投白票或索性不投票。因為此舉的代價非常沉重，白白浪費了能夠選出一位德才兼備的代議士，在議會內為業界爭取最大權益的機會。

地區直選出現良性競爭

將這種思維延伸到地區直選，10個地方選區，候選人數均超出該選區的議席數目，候選人之間的良性競爭，能讓440多萬位地方選區的選民，按他們的真才實學，而非喊空洞政治口號，作為投票的準繩。各地方選區的選民可仔細審視區內角逐連任的議員（如有），在任內有否交出一張亮麗的成績單，否則，在各區年輕有為的新面孔，也應在考慮之列。以老化問題為例，黃大仙區2020年的年齡中位數為46歲，65歲或以上長者人口更佔19.5%，較前年的18.8%更高，為全港最高。究竟在九龍中角逐連任的議員為區內的長者爭取過什麼？在過去的立法會議事廳內，就安老政策又發表過什麼意見呢？

此外，以往區內選民或許在泛政治化的氛圍下，被引導到聚焦政治議題。然而，在完善選舉制度下，愛國治港者更應比併實力，當中包括港澳辦主任夏寶龍列出的5個條件，分別為善於貫徹「一國兩制」方針、破解深層次矛盾、為民眾辦實事、團結各方力量及履職盡責。今次的立法會選舉地區直選分為10個選區，比以往分得更為仔細，循地區直選途徑報名的候選人，更應思考如何解決所屬地方選區的民生問題。各位選民也可先審視其地方候選人是否符合夏主任所提出的5個條件，並且透過選票督促他們，由下而上推動特區政府的施政要做到「貼地」及「到位」，發揮立法會議員監督政府的角色。

以選票賦予年輕人參政機會

若選民在今次的立法會選舉中，仍受到政治意識形態的束縛，選擇以白票或不投票的方式剝奪年輕人參政的機會，在現今香港社會不斷高呼要賦予年輕人更多機會時，這種行為是否值得鼓勵及對下一代負責呢？「察其言，觀其行」，選民固然可以透過論壇、街站及其他競選宣傳活動，多角度認識候選人，但無論是循地方直選、功能組別或選委會界別參選的候選人，更應以紮實的政績、委身於香港的矢志及迎難而上的勇氣，來感動熱愛香港的選民，在12月19日的立法會選舉投下神聖一票。

作者是香港未來教育協會評論部總監