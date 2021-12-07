請教白韞六專員（文：梁美儀） (09:00)

自擁有選民資格開始，筆者一直十分珍惜每場選舉投票的機會，這麼多年來從未缺席投票，今屆也不會例外。有些時候，坊間有意見認為，候選人對選民而言不太愜意，倒不如投白票算了，但過去總覺得，投白票或廢票，等於放棄選擇的權利，何必？然而，最終大家投什麼票也好，都應尊重每一位選民自己作出的決定。

白韞六日前在談及香港民研進行的選民投票意向調查時指出，在民調過程中，不應帶有煽動白票及廢票成分，又指正研究香港民研有否違法，包括會如何處理蒐集得來的數據，以至用什麼形式發表民調結果等。

反映民意也是罪？

觀乎香港民研最新公布在11月29日至12月2日進行的民調，問卷涉及選民投票意向的提問為：「今年的立法會選舉將於12月19日舉行，你會不會去投票？」而選項則有「肯定會」、「多數會」、「多數不會」、「肯定不會」、「未決定」及「不知道/很難說」。這問題的字眼與回答選項，除了選舉日期，跟香港民研的前身——港大民意研究計劃過去同類調查一模一樣。

另一民調機構「香港研究協會」的調查，同樣有問市民「會否於今年12月的立法會選舉中投票？」回答選項同樣包括「多數不會」、「一定不會」。翻查歷年同類調查，嶺南大學2012年的立法會選舉意見調查，也有問及會否在立法會選舉中投票，選項也包括「不會」及「肯定不會」。

這是否意味任何機構不應再提出類似提問？機構列出調查結果，便可能被視作藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票？如今反映民意也是罪？

作者是資深傳媒工作者