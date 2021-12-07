青年教師看超額教師問題（文：方嘉偉） (09:00)

縮班對教育界影響

筆者認為，在班數減少、教師編制減少的環境下，最直接受影響的是青年教師，即「80尾」和「90後」的教師，很多因為生不逢時未能入行，或者正擔任待遇與其專業不符的教學助理，等待學校出現教席空缺，現在應該是望門興嘆了。就算有教席的青年教師，很多是合約即編制外教師，如要裁員，他們首當其衝。就算是上一代教齡比較多的編制內教師，如果縮班情况嚴重，亦難獨善其身。當所有教師人人自危，試問如何保障教育質素？最終學生的福祉也會受到影響。筆者認為，面對未來學童人數結構性減少導致縮班，希望教育局考慮容許學校保留編制教席5年，渡過難關。

教師工作性質與1960年代大不相同

筆者認為，未來教師編制不足，除了因為縮班外，與一所標準文法學校所需工作的人時（man hours）計算採用了跟1960年代相若的方法，導致教師編制被低估，有密切關係。現時香港的教師編制主要用班師比來表示（班師比即每班配多少名編制老師，如1：1即老師完全沒有空堂準備課堂和完成其他行政工作），其中高中的班師比是1：2.1，和1960年代預科1：2的比例相若，小學和初中更分別只有1：1.6和1：1.8，這些數字為兩岸四地學校中最低（以高中為例，國內和澳門為1：3，台灣地區為1：2.5至1：3）。

教師的工作性質和1960年代已經大不相同，包括更多的融合教育、推行以學童為中心的教學法（Student-centered Teaching）等，這些工作對學生學習有裨益，但同時均導致教師備課時間直線上升，再加上各樣因教改產生的行政工作量，導致教師工作與日俱增。根據青協青年研究中心轄下「青年創研庫」所做調查，三成半受訪教師平均每周工作逾60小時，近一成半更工作71小時或以上。

因此，筆者認為，時至今天，一所標準文法學校所需工作的人時，應該找教育學專家和前線教師代表重新計算，並以新的人時來決定今天的教師編制。長遠而言，中小學學位教師職系專業程度和工作量與政府其他學位職系無異，職系架構和各級編制人數比例亦應該和政府其他學位職系看齊。總括而言，香港學校班師比比起兩岸其他三地學校為低，實在是不合時宜。故此，增加班師比，從而增加編制教師人數，使香港學校的班師比和當代教育趨勢以及兩岸其他三地學校看齊，使老師有空間準備優質課堂、推行以學生為中心教學法、關懷個別學生和推展各樣特色學習活動，如抗逆教育、STEM（科學、科技、工程及數學）教育等，對提升教育質素有莫大裨益。

中央聘請合約教師 助推廣國情、課後補習

因應中學推行公民與社會發展科，到國內考察機會增加，小學亦有機會推動類似課程改革。始終是出外考察，加上要培育有家國情懷的學生，因此國內考察的教師和學生比例應該比在課室上課為高，更能照顧學生，以及解說國家歷史、發展和文化概念，並及時解答學生提出的各種問題。因此，教育局可否中央聘請未能找到教席者為合約教師，每當有學校需到國內考察時，即可申請這些人手支援之？除了到國內考察，要培育有家國情懷的學生，亦應該在學校裏有適合的專職人手，在學生校園生活中推廣國史、國情、國安和國學的教育。筆者建議教育局因應這些教育新要求，向立法會爭取為每所學校提供編制和培訓資源，才能讓這些新教育方向有效落實。

此外，因早前長期網課，有部分學生未能適應，進度稍為落後，部分家長因經濟原因，未必有能力聘請補習老師為那些學生補底。作為短期一次過支援措施，教育局可否中央聘請未能找到教席者，於課後和假期擔任合約教師，支援這批學生，以此支援有需要的雙職家長？此舉既使有需要的雙職家長得到支援，又可使青年教師和教學助理有教學機會。

最後，教育局因應推行了「一校一社工」政策，取消了學生輔導老師的編制，這對學校介入學生危機非常不利。普通教師均因其教務和行政工作，能照顧個別有困難學生的時間非常有限；一位社工能否及時支援所有有困難學生，非常值得商榷，特別是近年因為經濟環境轉差，很多家庭也面臨不少困難，因此建議教育局保留學生輔導老師的編制，勿待危機出現後追悔莫及。

冀社會反思教育界的價值和功能

不少教師均將立人達人視為己任，對教學充滿熱忱，希望教育局能夠善用資源，讓這批教師在前線繼續春風化雨和推行新的教育政策。如果這批教師離開教育界，實乃教育界損失；教育界人才流失，並非香港之福。筆者同時冀望新一屆教育界議員表達能力佳，能將教育界對社會價值和功能，向政府、其他立法會議員和市民廣傳，並且對教育界發展有遠見和願景。

作者是教師