香港前景不明源於中央政策（文：劉進圖） (09:00)

（1）衛生防疫政策方面

香港市民已厭倦持續兩年的檢疫隔離，調查顯示大部分市民認同需與病毒長期共存，願意定期接種疫苗加強劑，應付不斷變種的新冠病毒，期盼政府早日恢復對外通關，但中央政府一直堅持以「清零」為防疫目標，而特區政府為爭取與內地通關，設法照搬內地防疫措施，入境隔離要求有增無減。內地經濟發展以生產製造為主，只要貨物如常進出境，嚴防境外人員入境的影響不算太大，但香港是國際金融商貿等服務業中心，長期嚴格限制國際旅客進出形同經濟自殺，中央若要求香港在衛生防疫上緊跟內地，香港經濟將會元氣大傷。

（2）企業上市方面

內地企業赴美國上市熱潮告終，因中美關係持續惡化，就連今年才赴美上市的滴滴出行也宣布籌備退市，計劃轉移至香港上市。本來這對於香港證券市場是好消息，但中央斥責內地企業赴境外上市時，提出了一系列的監管問題，例如內地消費者的交易數據有否充足保護，會否落入外國監管機構之手？內企若轉赴香港上市，這些監管問題還是否存在？香港與海外監管機構簽下的信息交換及監管合作協議，內企來港是否全盤接受？這些政策問題若不盡快釐清，內地科網企業來港上市便會困難重重。

（3）外國僱員簽證方面

香港過去本來是來者不拒，並積極提供國際學校學額，吸引更多外國人來港定居，把香港打造成國際大都會，但近兩年香港在處理境外人員的工作簽證上，有愈收愈緊的迹象，好些外籍教師無故被終止簽證，一些外國主流媒體的記者簽證突然不獲續期，本地大學的國際級科研人才被迫離開。這些消息令外資機構擔心，香港的旅客入境政策及外籍僱員工作簽證安排，正逐步與內地看齊，隨時受北京的外交政策影響，甚至被用作向某些西方國家施壓的工具。假如這方面的問題無法解決，香港在吸引國際人才匯聚上將會大不如前，這對經濟發展是很大的不明朗因素。

面對這些不明朗因素，單是強調香港盡快與內地通關、加速融入大灣區發展等，是不足夠的；內地市場的重要性毋庸置疑，香港人對此知之甚詳，但香港之所以有別於內地城市，香港人之所以有別於內地居民，很大程度是因為香港是高度國際化的都市，香港人的國際視野、國際經驗和國際聯繫，遠遠高於內地，這是香港的核心軟實力，也是香港最有價值之處，這方面的實力若被削弱，香港就很容易被取代，變成華南沿海地區的一個普通城市。

作者是資深傳媒人